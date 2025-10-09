Названы признаки на руках, которые должны насторожить

Руки могут рассказать о здоровье больше, чем кажется. Разобрались, как ладошки связаны с печенью и какие изменения на руках — повод обратиться к врачу.

Красные ладони

Это состояние называют ладонной (или пальмарной) эритемой. У некоторых людей покрасневшие руки уже с рождения. Это связано с наследственными факторами и, как правило, не несёт угрозы здоровью.

В других случаях ладонная эритема может быть симптомом:

болезней печени;

эндокринных заболеваний;

инфекций, в том числе и COVID-19;

беременности;

системных заболеваний соединительной ткани.

© pcess609/iStock.com

Сыпь на руках

Сыпь на руках часто связана с аллергией. Обычно это аллергический контактный дерматит, при котором кожа краснеет, чешется, иногда покрывается пузырьками. Нередко причиной аллергии на руках выступают металлы, например никель.

Он есть в:

украшениях (кольцах, браслетах, серьгах);

часах и ремешках;

гаджетах;

металлической фурнитуре на одежде.

Аллергия может проявляться и после употребления пищи, в которой содержится никель. Например, гречки, кешью, какао и соевых продуктов.

Важно! У людей с атопическим дерматитом (экземой) аллергический контактный дерматит развивается чаще.

Пальцы в форме барабанных палочек

У некоторых людей можно заметить колбовидное утолщение верхних фаланг пальцев — симптом барабанных палочек. Возникает он из-за утолщения мягких тканей и ногтевой пластины.

Чаще всего причиной становится нехватка кислорода в организме. Такие пальцы могут указывать на:

сердечно-сосудистые заболевания;

болезни лёгких;

другие патологии, при которых наблюдается кислородное голодание.

© Desherinka/CC BY-SA 4.0

Боль, скованность и отёки

Такой комплекс симптомов может быть признаком тяжёлых воспалительных заболеваний, например:

дерматомиозита — редкого аутоиммунного заболевания, которое поражает кожу и мышцы;

— редкого аутоиммунного заболевания, которое поражает кожу и мышцы; воспалительных заболеваний кишечника (болезни Крона и язвенного колита), при которых часто страдают суставы, включая мелкие суставы рук;

(болезни Крона и язвенного колита), при которых часто страдают суставы, включая мелкие суставы рук; псориатического артрита — хронического воспалительного заболевания суставов, которое нередко развивается у людей с псориазом;

— хронического воспалительного заболевания суставов, которое нередко развивается у людей с псориазом; ревматоидного артрита — распространённой воспалительной болезни суставов.

Дрожь в руках

Лёгкая дрожь рук есть у каждого человека — это физиологический тремор. Он бывает заметен, например, при выполнении тонкой кропотливой работы.

Если тремор возникает часто или он усиливается, это уже патология. Нередко такой симптом указывает на:

отмену алкоголя у зависимых людей;

побочные эффекты некоторых лекарств;

гипогликемию — снижение уровня сахара ниже 3,5 ммоль/л;

недостаток сна;

употребление слишком высоких доз кофеина;

неврологические заболевания (например, болезнь Паркинсона).

Онемение и покалывание в руках

Ощущение мурашек или покалывания в кистях знакомо многим. Часто это временная реакция на неудобную позу во сне или давление на нерв, но иногда симптом говорит о болезни.

У молодых людей онемение чаще всего указывает на карпальный туннельный синдром. Он возникает из-за давления на нерв в запястье. Помимо покалывания, появляются:

слабость в руке,

склонность ронять предметы.

Иногда онемение и покалывание в руках возникают при панической атаке. В этом случае симптом связан не с повреждением нерва, а с гипервентиляцией и нарушением баланса газов в крови. Кроме того, такие ощущения могут возникать при дефиците витаминов группы B, остеохондрозе или нарушении кровообращения.

Фиолетовые узелки на пальцах

Болезненные красные или фиолетовые бугорки на кончиках пальцев могут быть признаком узелков Ослера. Этот симптом связан с эндокардитом — воспалением внутренней оболочки сердца.

Помимо узелков Ослера, при эндокардите также могут возникать пятна Джейнуэя — тёмные точки на ладонях или стопах. Среди основных симптомов эндокардита:

кашель;

повышение температуры и озноб;

появление или усиление сердечного шума;

одышка.

© Roberto J. Galindo/CC BY-SA 4.0

Узелки Ослера на левой руке у 43-летнего мужчины с подострым бактериальным эндокардитом

Красные чешуйки на руках

Чаще всего это симптом псориаза — хронического аутоиммунного заболевания, которое может проявляться на разных частях тела, в том числе руках и ногтях. Для него характерно появление плотных участков кожи, покрытых красными, серыми или серебристыми чешуйками.

Вот некоторые особенности псориаза:

На светлой коже бляшки чаще розовые или красные.

бляшки чаще розовые или красные. На тёмной коже — тёмно-коричневые или фиолетовые.

— тёмно-коричневые или фиолетовые. Возможно появление трещин и даже гнойных пузырьков.

и даже гнойных пузырьков. На ногтях могут быть борозды, утолщения, расслоения, изменения цвета и даже отслоения от ложа.

Главное

Руки могут многое рассказать о состоянии организма. Красные ладони, необычная сыпь, дрожь, онемение или утолщение пальцев — это не просто косметические изменения, а признаки болезней. Игнорировать такие симптомы не стоит. Нужно обязательно обратиться к врачу.

