Врач рассказала о безболезненном лечении вросшего ногтя

Подолог занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи и ногтей стоп. К нему обращаются, чтобы провести лечебный педикюр. О том, с какими проблемами обращаются к этому специалисту, «Рамблеру» рассказала врач-дерматовенеролог, подолог Дарья Пономарёва.

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Врастает уголок ногтя

Вросший ноготь — одна из самых частых проблем, с которыми обращаются к подологу. Среди причин можно назвать:

неправильное подрезание ногтей;

ногтей; слишком тесная обувь;

обувь; нарушение строения стопы (плоскостопие, вальгусная деформация);

стопы (плоскостопие, вальгусная деформация); травмы и повышенные нагрузки на ноги (работа стоя, интенсивные спортивные занятия, лишний вес).

Можно решить проблему ногтя хирургическим путём, но в этом есть определённые риски — например, что рана долго не будет заживать. При обработке у подолога зачищают только сами ногти, не повреждая мягкие ткани.

Если ноготь сильно закручивается и из-за этого врастает, подолог может установить на него скобу из титановой нити. Её закрепляют на поверхности, чтобы она корректировала направление роста. В результате ноготь перестаёт врастать в ногтевой валик, вскоре боль уходит, а хирургическое вмешательство уже не требуется.

«Вросший ноготь может сигнализировать о нарушении биомеханики стопы и неправильном распределении нагрузки. Если проблема повторяется часто, стоит проверить состояние стоп у ортопеда»­. Дарья Пономарёва врач-дерматовенеролог, подолог

Появились трещины на пятках

Гиперкератоз — это состояние, при котором кожа на пятках становится слишком сухой и твёрдой. Если она потрескается, то, скорее всего, трещины долго не будут заживать и будут причинять боль. К тому же края трещин постепенно утолщаются — так кожа стремится защититься от внешних воздействий.

В этом случае также можно обратиться к подологу. Специалист зачистит края трещин, и это предотвратит развитие гиперкератоза в будущем.

«Глубокие трещины — это не только результат недостаточного ухода. Они могут быть симптомом диабета, грибка или нарушений обмена веществ. Если стандартное увлажнение не помогает, стоит обратиться к подологу», — говорит Дарья Пономарёва.

Отслаивается ногтевая пластина

Онихолизис — это процесс, при котором ноготь отслаивается. Сам по себе он может не беспокоить, но повышает риск травмировать ноготь и ногтевое ложе.

По состоянию ногтей подолог может предположить, в чём причина: в постоянном травмировании из-за тесной обуви, грибковом заболевании или в чём-то ещё.

«Отслоение ногтя не просто косметический дефект. Оно может указывать на скрытые проблемы: от банальной травмы из-за неправильно подобранной обуви до системных нарушений. Если ноготь не восстанавливается, нужна консультация специалиста-подолога­», — продолжает врач.

Ногти пожелтели, стали утолщаться

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Пожелтение ногтей на ногах может говорить о грибковом поражении (онихомикозе), а значительное утолщение, когда ноготь меняет форму и загибается вниз, называют онихогрифозом. Самостоятельно подстричь такие ногти очень сложно. В обоих случаях необходима зачистка ногтей.

«Жёлтые и утолщённые ногти чаще всего указывают на грибок, который требует лечения у дерматолога. Однако иногда это признак хронических болезней (диабет, нарушения кровообращения), поэтому важно пройти диагностику и только после этого проводить зачистку такого ногтя», — уточняет Дарья Пономарёва.

Появились беспокоящие мозоли

Не все мозоли нужно удалять: ороговение кожи на ступнях в целом нормально, так кожа защищается от давления обуви. Но бывают мозоли, которые показывают, что ступни функционируют неправильно:

Так называемые целующиеся мозоли, которые расположены между соприкасающимися пальцами ног.

которые расположены между соприкасающимися пальцами ног. Стержневые мозоли, у которых в центре твёрдое образование. Оно может надавливать на нервные окончания и вызывать сильную боль при ходьбе.

у которых в центре твёрдое образование. Оно может надавливать на нервные окончания и вызывать сильную боль при ходьбе. Натоптыши — ороговевшие сухие мозоли.

По расположению мозолей подолог может предположить, что обувь подобрана неправильно или что есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В этом случае врач скажет, к кому нужно обратиться, чтобы решить основное заболевание.

«Мозоли — это реакция кожи на давление. Если они появляются часто и болят, это может указывать на то, что ступни функционируют неправильно. Стержневые мозоли требуют профессионального подхода и удаления, иначе постоянно будет возвращаться дискомфорт. Такие мозоли часто путают с вирусными бородавками и наоборот. Подход к их лечению разный­», — поясняет Дарья Пономарёва.

Эти 6 изменений в ногтях указывают на проблемы со здоровьем

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Врач-подолог — это специалист по заболеваниям кожи и ногтей стоп. К нему стоит обращаться, если возникают гиперкератоз, болезненные мозоли, пожелтение и утолщение ногтей, их врастание. Эти проблемы говорят о том, что ступни функционируют неправильно, поэтому уход в домашних условиях не поможет. Скорее всего, потребуется специальное лечение.

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