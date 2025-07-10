Опасные знаки: если руки выглядят так — бегите к врачу

Ладони могут рассказать о здоровье больше, чем кажется. На первый взгляд это похоже на лженауку хиромантию, но речь пойдёт о признанных методах диагностики. Разбираемся, какие заболевания можно заподозрить по рукам.

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Красные ладони

Симметричное покраснение ладоней из-за расширения капилляров называется пальмарной эритемой. Это может быть безобидной наследственной особенностью или нетипичным последствием беременности. Однако у пальмарной эритемы бывают и патологические причины. Покраснение может быть симптомом болезни печени или щитовидной железы.

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Исследование Университета Питтсбурга показало: покраснение ладоней встречается у 23% пациентов с циррозом печени; у 60% людей с ревматоидным артритом, 18% больных тиреотоксикозом и 4% — сахарным диабетом.

Ногти-ложки

Состояние ногтей тоже может указывать на некоторые заболевания. Например, ложкообразные, вогнутые ногтевые пластины (койлонихия) бывают из-за длительной железодефицитной анемии. Такой симптом встречается у 5,4% пациентов.

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Также при низком уровне гемоглобина ногти становятся бесцветными, а сами ладони бледнеют. Группа учёных из Атланты даже разработала приложение на основе искусственного интеллекта, которое по фотографии ногтей определяет вероятность анемии с точностью 92%.

Анемия не единственная причина койлонихии, такие ногти ещё бывают при воспалительных заболеваниях кожи, сахарном диабете, гипертиреозе или аутоиммунных заболеваниях.

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Пальцы — барабанные палочки

Так говорят о пальцах с утолщёнными концевыми фалангами и деформацией ногтевых пластин (они выпуклые, как кончики барабанных палочек или часовые стёкла). Почему формируются такие фаланги, неизвестно. Считается, что проблема в уровне фактора роста эндотелия (VEGF). Это вещество стимулирует образование новых кровеносных сосудов, и у людей с такими пальцами этот показатель обычно повышен.

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Сами по себе барабанные палочки не диагноз, но такие фаланги часто бывают у людей с хроническими заболеваниями лёгких, эндокардитом, болезнью Крона и циррозом печени.

Пятна на ногтях

Тёмные вкрапления под ногтевой пластиной чаще всего оказываются обычным синяком (кровоподтёком) из-за травмы. Такие пятна быстро проходят по мере роста ногтей. Однако пятно или борозда чёрного, коричневого или синего цвета также может быть признаком сублингвальной меланомы. Это рак кожи, который развивается под ногтевой пластиной. Коварство такой опухоли в том, что пятнам обычно не придают значения и встречается такой вид рака редко. На его долю приходится всего 3% всех случаев рака кожи.

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А вот белые точки (лейконихия) и полосы (линии Мюрке и Миса) на ногтях почти всегда безобидны. Они могут быть врождённой особенностью или появиться из-за микротравм ногтя. В редких случаях такие вкрапления могут указывать на печёночную и почечную недостаточность, но, как правило, это вторичный признак и есть более явные симптомы.

Главное

Признаки некоторых болезней можно увидеть по рукам. Кожа ладоней иногда краснеет при циррозе печени, ревматоидном артрите и сахарном диабете. Хотя красные ладошки могут быть и вариантом нормы. Пальцы — барабанные палочки бывают у людей с заболеваниями лёгких и сердца. Вогнутые ногти — частый признак железодефицитной анемии. Белые пятна на ногтевых пластинах обычно безобидны и появляются из-за микротравмы, но в редких случаях могут указывать на почечную или печёночную недостаточность. Тёмные пятна и полосы могут быть признаком меланомы.

Важные исследования