Названа причина, по которой боль в суставах может ударить по сердцу

Воспаление, которое повреждает суставы, может влиять и на сердце. У людей с артритом риск инфаркта и инсульта выше, чем у тех, у кого суставы здоровы. Разобрались, почему есть эта связь и как защитить сердце, если болят суставы.

Воспаление как общий механизм

Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные ткани. Суставы становятся источником хронического воспаления, которое со временем разрушает хрящ, вызывает боль и деформацию. Процесс не ограничивается суставами.

Воспалительные молекулы (цитокины) разрушают не только суставные ткани, но и стенки сосудов. Постоянное воспаление ускоряет образование атеросклеротических бляшек и сужение артерий, что повышает риск инфаркта и инсульта.

По данным Arthritis Foundation, у людей с ревматоидным артритом вероятность сердечно-сосудистых осложнений почти в два раза выше, чем у тех, у кого нет этого диагноза. Врачи из Cleveland Clinic отмечают: относительный риск для сердца сопоставим с курением — одним из самых серьёзных факторов риска.

Что показывают исследования

В шведской работе с участием почти 470 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет отслеживали состояние здоровья больше десяти лет. Оказалось, что у людей с артритом коленного или тазобедренного сустава риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или сердечной недостаточности был почти на 20% выше. Чем дольше человек жил с артритом, тем выше становился риск.

Канадские исследователи проанализировали данные почти 50 тысяч человек за 13 лет. Они выяснили, что у женщин старше 65 лет с артритом вероятность госпитализации из-за проблем с сердцем выше на 17%, у мужчин того же возраста — на 15%. У женщин моложе 65 лет риск госпитализации возрастал на 26%. Эти данные показывают: боль в суставах нельзя рассматривать изолированно. Она связана не только с качеством жизни, но и с выживаемостью.

Если боль в суставах и скованность выражены сильно, врачи иногда предлагают хирургическое вмешательство. Исследование с участием 2200 пациентов с артритом коленного или тазобедренного сустава показало: у тех, кто перенёс операцию по замене сустава, риск инфарктов и инсультов снизился на 12%.

Факторы риска

У людей с ревматоидным артритом чаще встречаются сопутствующие проблемы — ожирение, высокое давление, повышенный холестерин и диабет. Боль в суставах ограничивает подвижность, из-за чего снижается уровень активности и растёт масса тела. Лишний вес, в свою очередь, усиливает нагрузку и на суставы, и на сердечно-сосудистую систему.

Есть и более специфические механизмы. Почти у 40% людей с ревматоидным артритом развивается метаболический синдром, тогда как в общей популяции он встречается менее чем у 20%. Этот комплекс признаков — ожирение, высокий уровень триглицеридов и сахара в крови, повышенное давление — вдвое увеличивает риск болезней сердца.

Учёные также описывают так называемый липидный парадокс. У некоторых пациентов наблюдают необычное сочетание показателей: низкий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), низкий уровень «хорошего» (ЛПВП) и высокий уровень триглицеридов. Такое соотношение не защищает сердце, а, наоборот, повышает риск осложнений.

Курение усугубляет проблему. Оно ускоряет разрушение суставов и одновременно повреждает сосуды. По оценкам специалистов, у курящих с ревматоидным артритом вероятность сердечно-сосудистых осложнений на 50% выше, чем у некурящих.

Лекарства и их влияние на сердце

Для облегчения боли при артрите часто используют нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, напроксен, целекоксиб. Эти средства снижают воспаление и улучшают подвижность, но есть и обратная сторона. Из-за них почки задерживают соль и воду, что может повышать давление и усиливать нагрузку на сердце. Исследования показывают: регулярный приём НПВП увеличивает риск сердечного приступа.

Ситуация осложняется, если человек принимает несколько лекарств одновременно. Например, низкие дозы аспирина используют для профилактики тромбов после инфаркта. Ибупрофен может блокировать его защитное действие, снижая пользу для сердца. В таких случаях врачи советуют разносить приём препаратов по времени (не менее 30 минут между) или подбирать альтернативы.

Для людей с высоким сердечно-сосудистым риском более безопасным вариантом может быть парацетамол. При боли в суставах помогают и гели с диклофенаком: наружное применение снижает риск системных побочных эффектов.

Что помогает защитить сердце при артрите

Чтобы уменьшить вероятность сердечно-сосудистых осложнений, врачи рекомендуют несколько шагов:

Лечить артрит системно. Противоревматические препараты (метотрексат) снижают воспаление и одновременно уменьшают риск инфаркта и инсульта.

Противоревматические препараты (метотрексат) снижают воспаление и одновременно уменьшают риск инфаркта и инсульта. Регулярно проверять сердце. Раз в год сдавайте анализы на холестерин и сахар, регулярно измеряйте давление.

Раз в год сдавайте анализы на холестерин и сахар, регулярно измеряйте давление. Оставаться активным. Подойдут тренировки с низкой нагрузкой на суставы: плавание, занятия в бассейне, езда на велосипеде. Даже ходьба по мягкой поверхности снижает нагрузку на колени и бёдра.

Подойдут тренировки с низкой нагрузкой на суставы: плавание, занятия в бассейне, езда на велосипеде. Даже ходьба по мягкой поверхности снижает нагрузку на колени и бёдра. Снизить вес. Потеря лишних килограммов уменьшает нагрузку на суставы и снижает воспаление.

Потеря лишних килограммов уменьшает нагрузку на суставы и снижает воспаление. Следить за питанием. Средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, оливкового масла и цельнозерновых помогает снизить уровень воспаления и защитить сосуды.

Средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, оливкового масла и цельнозерновых помогает снизить уровень воспаления и защитить сосуды. Не курить. Отказ от сигарет уменьшает повреждение суставов и снижает риск осложнений для сердца.

Отказ от сигарет уменьшает повреждение суставов и снижает риск осложнений для сердца. Контролировать стресс и сон. Хроническое напряжение усиливает воспаление, а недосып увеличивает боль и повышает нагрузку на сердце.

Главное

Боль в суставах — это не только проблема опорно-двигательного аппарата. Исследования показывают: хроническое воспаление при артрите ускоряет развитие атеросклероза и повышает риск инфаркта и инсульта. Дополнительные факторы — лишний вес, гипертензия, диабет, курение и побочные эффекты некоторых лекарств. Защитить сердце помогают регулярные обследования, активность без перегрузки суставов, средиземноморский тип питания, отказ от сигарет, управление стрессом и качественный сон. При выраженных проблемах с суставами хирургическое лечение может снизить сердечно-сосудистые риски.

