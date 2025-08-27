У популярного обезболивающего нашли скрытый побочный эффект

Новое исследование Университета Южной Австралии показало, что лекарство усугубляет существующую в здравоохранении проблему устойчивости бактерий к антибиотикам.

© Freepik

Авторы изучали, как ибупрофен и ацетаминофен (он же парацетамол), которые используют в качестве обезболивающих и противовоспалительных средств, взаимодействуют с антибиотиком ципрофлоксацином. Его назначают для лечения инфекций кишечника и мочевыводящих путей, в том числе вызванных кишечной палочкой E.coli.

Результаты исследования опубликованы в журнале npj Antimicrobials and Resistance. Оказалось, что ибупрофен и парацетамол помогают бактерии мутировать и сформировать высокую устойчивость к антибиотику. Поэтому, если пить их одновременно с ципрофлоксацином, впоследствии лечение может оказаться неэффективным. Особенно это актуально для пожилых людей, которые вынуждены принимать комбинации лекарств для лечения разных болезней.

Это исследование в очередной раз подтвердило, что приём любых лекарств должен контролировать врач. Дело не только в личных рисках пациента, но и в интересах всего здравоохранения. ВОЗ уже признала глобальной проблемой растущую резистентность патогенных микробов к антибиотикам.

В списке супербактерий, на которые не действуют антибиотики широкого спектра, уже десятки патогенов. Среди них возбудители пневмонии, гонореи, туберкулёза, инфекций ЖКТ и мочевыводящих путей. Причём некоторые из них сформировали устойчивость даже к резервным антибиотикам, которые используют в крайних случаях.

В первую очередь это происходит из-за бесконтрольного и необоснованного приёма лекарств. Чем чаще бактерия сталкивается с действующим веществом, тем быстрее она мутирует и учится противостоять ему.

Врачи предупреждают: если микробы продолжат формировать устойчивость к лекарствам с такой же скоростью, мир в скором времени вернётся в доантибиотиковую эпоху. Тогда обычные инфекции станут смертельно опасными, а простые операции — слишком рискованными.

Поэтому ВОЗ призывает международные медицинские ассоциации не заниматься самолечением и не принимать лекарства без показаний.