Тазобедренный сустав — самый крупный и уязвимый в организме человека. С возрастом он чаще других выходит из строя и требует замены. Многих пугает операция и долгая реабилитация после неё. Врач-травматолог, к. м. н. Сармат Темесов рассказал «Рамблеру», почему вокруг протезирования так много мифов и когда операция неизбежна.

© Paola Giannoni/iStock.com

Около 10% мужчин и 18% женщин старше 60 лет страдают артрозом тазобедренного сустава, или коксартрозом. Это одна из частых причин мучительной боли в крупных суставах у пожилых. Пациенты с коксартрозом также могут жаловаться на боль в ягодицах, паху, бедре или колене, которая усиливается при длительном пребывании в положении стоя.

«Сначала дискомфорт появляется только при ходьбе, затем — даже в покое, а на поздних стадиях сустав разрушается настолько, что единственным вариантом становится эндопротезирование». Темесов Сармат врач — травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук

Хотя протезирование тазобедренных суставов — одна из самых распространённых и отработанных хирургических операций, вокруг него сохраняется множество мифов и страхов.

Протеза хватает на 10 лет, а потом снова операция

Метаанализ, опубликованный в журнале The Lancet, показал, что более половины тазобедренных протезов остаются рабочими даже спустя 25 лет после установки. Исследование опиралось на данные из национальных регистров и многолетних наблюдений за пациентами.

Основные причины износа протеза — это стирание пластиковых компонентов, разрушение кости вокруг импланта и расшатывание ножки протеза. Также долговечность сильно зависит от того, насколько точно и правильно был установлен протез. В целом принято считать, что протеза хватает на 10–15 лет, на практике он может прослужить 20 лет и даже дольше.

«Срок службы протеза напрямую связан с уровнем физической активности. У молодых и активных пациентов износ может происходить быстрее, и со временем может потребоваться повторная (ревизионная) операция. У пожилых один правильно установленный протез часто служит до конца жизни без необходимости его замены», — говорит специалист.

После операции нельзя будет нормально ходить, бегать, путешествовать

Цель эндопротезирования — вернуть подвижность и избавить от боли. В среднем через 1,5–3 месяца большинство пациентов возвращаются к привычной активности, включая долгие прогулки, поездки, лёгкую физкультуру. Бег и прыжки не рекомендуют, но это не значит, что человек становится «ограниченным».

Более молодым пациентам важно сформировать реалистичные ожидания. Искусственный сустав не станет полной заменой собственного. Допустимы некоторые виды физической активности, особенно те, где нет ударных нагрузок и прыжков. Плавание, езда на велосипеде, йога или скандинавская ходьба считаются безопасными и полезными для поддержания формы и подвижности без риска для протеза.

«После операции боль и отёки — это естественная реакция организма на травму, но обычно они постепенно уменьшаются в течение нескольких недель, максимум месяца. В это время очень важно соблюдать рекомендации своего врача, не пытаться ускорить процесс, нагружая сустав, но и лежать целыми днями не надо — нужна умеренная активность», — объясняет врач.

Сустав можно «вылечить» мазями, БАДами и хондропротекторами

Ни одно средство для приёма внутрь или наружного применения, включая внутрисуставные инъекции, не восстанавливает разрушенный хрящ.

«Безоперационное лечение возможно при определённых показаниях. На ранних стадиях помогают ЛФК, снижение веса, физиотерапия, но речь идёт лишь о том, чтобы притормозить процесс и облегчить симптомы. Оно может дать хороший результат, но многое зависит от клинической картины и стадии артроза. Если сустав уже разрушен, единственным эффективным методом остаётся эндопротезирование», — поясняет специалист.

Операция очень опасна, особенно в пожилом возрасте

Любая операция связана с некоторыми рисками. Однако перед эндопротезированием пациент проходит полное обследование. И возраст в этом случае не противопоказание. Большинство осложнений можно предотвратить с помощью тщательного предоперационного обследования и послеоперационной профилактики.

«На практике мы успешно проводим операции даже пациентам старше 80 лет. Отказ от операции при выраженном артрозе также несёт в себе серьёзные риски. Хроническая боль, невозможность нормально двигаться, постоянно принимать обезболивающие сильно ухудшают общее состояние. Снижение физической активности, особенно в пожилом возрасте, влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции», — дополняет врач.

Организм может «отторгнуть» протез

Современные эндопротезы изготавливают из биосовместимых материалов, чтобы они могли долго функционировать без отторжения и вредного воздействия на ткани. Тем не менее «полностью биосовместимые» — это условное выражение, так как 100% нейтральных материалов не существует. Речь о том, что эти материалы:

не вызывают иммунной реакции;

не токсичны;

устойчивы к коррозии в биологических средах;

не провоцируют воспаления или аллергии;

или аллергии; обеспечивают нужные механические свойства (прочность, износостойкость и т. д.).

© Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

48 часов на операцию: как спасти родственника с переломом шейки бедра

По данным разных клинических исследований, общая частота осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава составляет около 3–7%. В частности, риск вывиха протеза после первичной операции варьируется от примерно 0,2 до 7%, при этом около 2% пациентов сталкиваются с вывихом в течение первого года. Инфекция сустава встречается в 1–2% случаев. Исследование с участием больше 4 тысяч человек показало: серьёзные осложнения возникают у 4,2% пациентов, а незначительные — у 2,7%.

«Вывихи в области искусственного тазобедренного сустава, а также более серьёзные состояния, такие как остеомиелит или нагноение протеза, действительно случаются. Всё это может повлечь за собой длительное лечение и иногда даже повторные операции. Но такие случаи очень редки и чаще всего связаны с сопутствующими заболеваниями или нарушением реабилитационного режима», — поясняет травматолог.

Главное

С возрастом тазобедренный сустав чаще других выходит из строя, вызывая боль и ограничивая движение. При сильном разрушении единственным эффективным решением становится эндопротезирование. Несмотря на распространённость этой операции, вокруг неё существует много мифов и страхов, которые мешают людям своевременно обратиться за помощью. Многие протезы служат 20 лет и дольше, особенно при правильной установке и умеренной нагрузке. Через 1,5–3 месяца большинство пациентов возвращаются к привычной активности, бег и прыжки не рекомендуются, но плавание, велосипед и ходьба безопасны. Никакие лекарства не восстанавливают разрушенный хрящ — при поздней стадии артроза эффективна только замена сустава. Осложнения случаются редко (3–7%), обычно связаны с сопутствующими болезнями или нарушением реабилитации, а не с отторжением как таковым.

Важные исследования