Теперь официально: учёные доказали, что секс облегчает головную боль

Разобрались, как возбуждение и оргазм влияют на организм и когда секс может быть полезен.

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Облегчает боль

Возбуждение и оргазм помогают легче переносить боль. В 1984 году сексолог Беверли Уиппл и психолог Барри Комиссарук провели эксперимент с участием 10 женщин. В момент, когда они стимулировали гениталии, им сжимали палец специальным аппаратом. Оказалось, что в таких условиях порог обнаружения (момент, когда замечаешь боль) и переносимости боли (момент, до которого можешь её терпеть) увеличивался в среднем на 40–50%. А если участницы эксперимента испытывали оргазм, показатели увеличивались на 75–106%.

Учёные пришли к выводу, что такой эффект связан с воздействием на блуждающий нерв, который начинается в головном мозге, проходит через грудную и брюшную полости и доходит до таза. У женщин он также связан с влагалищем и маткой. Сексуальное возбуждение активизирует нерв, и он блокирует часть болевых импульсов.

Эксперимент Техасского университета показал, что у мужчин даже лёгкое сексуальное возбуждение повышает толерантность к боли. Исследователи показывали 50 студентам разные изображения (приятные и вызывающие отвращение), в том числе эротические. Во время просмотра испытуемые держали руку в ледяной воде и фиксировали свои ощущения.

Выяснилось, что при просмотре порнографического контента студенты лучше переносили боль, чем когда смотрели на неприятные картинки.

Предполагается, что дело в естественных опиоидах и эндорфинах. Они вырабатываются во время сексуального возбуждения и действуют как природные анальгетики.

При головной боли секс тоже может помочь. Это подтверждает исследование Мюнстерского университета в Германии. Учёные опросили 800 пациентов с мигренью и 200 — с кластерной головной болью. Выяснилось, что у 60% людей с мигренью, которые занимались сексом во время приступа, головная боль проходила полностью или становилась меньше. Среди людей с кластерной болью обезболивающий эффект секса отметили 37%. Правда, были и те, у кого боль после интимной близости, наоборот, усиливалась.

Улучшает память

Связь секса и познавательных функций изучена плохо. Однако есть несколько исследований, которые демонстрируют, что у сексуально активных людей память развита лучше.

Учёные из Университета Ковентри в Великобритании проанализировали результаты исследования, которое длилось 14 лет. В нём участвовали больше 18 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Выяснилось, что пожилые мужчины, которые ведут половую жизнь, лучше запоминают слова и последовательность чисел, чем их сверстники, которые сексом не занимаются. А сексуально активные женщины лучше запоминают слова, но не числа.

Другое исследование показало, что на память молодых женщин секс тоже влияет. Учёные из Университета Макгилла в Канаде провели опрос среди 78 студенток в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала их просили заполнить анкету о половой жизни, а потом давали тест на память.

Оказалось, что девушки, которые часто занимаются сексом и получают оргазм, хорошо запоминают слова. Однако память на лица у них такая же, как у тех, кто соблюдает половой покой.

Авторы предполагают, что это связано с работой гиппокампа, (структуры в мозге, которая в том числе отвечает за память). Эксперименты на крысах показывают, что секс усиливает нейрогенез (образование новых нейронных связей) в гиппокампе, поэтому он лучше справляется с запоминанием слов. А вот в запоминании лиц задействованы другие части мозга, поэтому на эту способность секс не влияет.

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Делает счастливее

Большое эмпирическое исследование на эту тему провели в США. Учёные опросили 16 тысяч мужчин и женщин и пришли к выводу, что те, кто занимается сексом, чувствуют себя более счастливыми. Причём уровень дохода на это не влияет. Однако есть несколько но, секс должен быть:

безопасным,

по обоюдному желанию,

регулярным.

Учёные из Калифорнийского университета пришли к выводу, что статус отношений с сексуальным партнёром тоже имеет значение. Студенты, у которых был случайный секс, демонстрировали более низкий уровень самооценки, удовлетворённости жизнью и счастья по сравнению с теми, у кого его не было. Показатели тревожности и склонности к депрессии у них тоже были выше.

Укрепляет сердце

Половой акт можно расценивать как аэробное упражнение вроде бега или быстрой ходьбы. Поэтому регулярный секс полезен для сердечно-сосудистой системы. Исследование Мичиганского университета это подтверждает. У мужчин и женщин, которые ведут активную половую жизнь, риск сердечного приступа и артериальной гипертензии ниже.

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Облегчает симптомы менопаузы

В первые годы менопаузы у 80% женщин из-за нехватки эстрогена развивается атрофия влагалища. Это истончение стенок, которое приводит к сухости и жжению в промежности.

Исследование, опубликованное в престижном журнале JAMA, показало: регулярный секс облегчает этот симптом. Учёные обследовали 52 женщины в менопаузе. Первая группа занималась сексом минимум три раза в месяц, а вторая — реже 10 раз в год. У пациенток из первой группы площадь и выраженность атрофии была меньше.

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Другое исследование, которое провёл Университетский колледж Лондона, показало: регулярный секс может продлевать переход от пременопаузы (когда менструация продолжается, но становится нерегулярной) к менопаузе (когда менструаций нет больше года). Учёные выдвигают разные гипотезы на этот счёт.

Одна из них гласит, что дело в мужских феромонах. Якобы женский организм реагирует на эти вещества и поддерживает репродуктивную функцию. Другая — что это адаптивный ответ организма на сексуальное поведение. У обеих гипотез есть сильные и слабые стороны, поэтому нужны новые исследования, чтобы понять этот механизм.

При этом авторы работы подчёркивают: предотвратить менопаузу невозможно и поведенческий фактор здесь играет далеко не главную роль.

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Улучшает общее самочувствие

Влияние секса на состояние здоровья остаётся спорным. Исследование в США, в котором участвовали 3000 человек в возрасте от 25 до 74 лет, показало: сексуально активные люди лучше чувствуют себя в среднем и пожилом возрасте. Однако это не доказывает причинно-следственную связь между сексом и здоровьем. Не исключена обратная зависимость, когда самочувствие влияет на половое влечение.

Это отчасти подтверждает исследование Университетского колледжа Лондона, в котором участвовали 15 000 британцев. Учёные пришли к выводу, что чем лучше состояние здоровья, тем выше сексуальная активность.

А вот польза секса для репродуктивного здоровья женщин сильно преувеличена. Отсутствие половой жизни не патология и никак не сказывается на работе внутренних органов. Нет качественных исследований, которые доказывали бы, что частый секс помогает при нерегулярном менструальном цикле, боли во время месячных или проблемах с овуляцией.

Зато секс может помочь при мочекаменной болезни. Точнее, когда камень из почки перешёл в дистальный (самый отдалённый от почки) отдел мочеточника. Метаанализ китайских учёных показал: для продвижения камней половой акт эффективнее, чем плацебо.

Главное

Секс может быть полезен для здоровья. Например, возбуждение и оргазм притупляют боль, в том числе при мигрени. Этот эффект объясняется воздействием на блуждающий нерв и выработкой гормонов во время полового акта. Исследования показывают, что сексуально активные люди лучше запоминают слова, а мужчины — ещё и числа. Учёные нашли связь между регулярной интимной близостью и ощущением счастья. Однако важную роль в этом случае играет статус отношений. Случайный секс с малознакомым человеком, наоборот, повышает риск тревожного расстройства и депрессии. Для общего физического здоровья польза секса остаётся недоказанной. Хотя есть данные, что половые контакты облегчают симптомы менопаузы и помогают вывести камни из почек.

Важные исследования