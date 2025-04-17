7 вредных мифов о болезнях сердца

Гипертензия не повод отказываться от физических нагрузок, а статины не отменяют диеты. Разобрались, какие ещё убеждения мешают заботиться о здоровье.

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Болезни сердца бывают только в пожилом возрасте

Их действительно чаще всего диагностируют у людей старше 65 лет. При этом 4–10% всех инфарктов происходят у людей младше 45 лет, это прилично.

Нездоровое питание, курение, малоподвижный образ жизни и хронический стресс ухудшают состояние сосудов. Эти факторы могут привести к патологиям уже в 30–40 лет.

Одно исследование в США показало, что болезни сердца молодеют. Так, с 2010 по 2015 год смертность у людей в возрасте 35–64 лет выросла более чем в половине округов страны.

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При болезнях сердца нельзя заниматься спортом

Физическая активность не противопоказана при болезнях сердца. Наоборот, врач может её рекомендовать как один из компонентов лечения. Умеренные регулярные нагрузки укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и снижают артериальное давление.

Европейское кардиологическое общество в 2020 году выпустило рекомендации по физической активности для пациентов с заболеваниями сердца. В документе подчёркивается, что риск сердечного приступа или остановки сердца во время упражнений крайне низок. Но нужно предварительно проконсультироваться с лечащим врачом — он порекомендует оптимальный уровень нагрузок в зависимости от состояния здоровья и физической подготовки.

Если принимать статины, то можно есть всё что угодно

Статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови. Если пациент их принимает, это не значит, что можно игнорировать диету. Статины блокируют фермент в печени, который отвечает за выработку холестерина, при этом лекарства никак не влияют на холестерин из еды.

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Примечательно, что жирные продукты животного происхождения (в которых много холестерина) повышают риск других заболеваний — ожирения, гипертензии, сахарного диабета. Каждое увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Статины: добро или зло

Если болезни сердца у родителей, то мне их никак не избежать

Это действительно фактор повышенного риска. Однако генетическая предрасположенность не приговор. На вероятность развития болезни влияет и образ жизни.

Снизить риск можно, если:

регулярно заниматься физической активностью (минимум 150 минут нагрузок средней интенсивности в неделю),

(минимум 150 минут нагрузок средней интенсивности в неделю), отказаться от курения ,

, контролировать артериальное давление,

соблюдать принципы здорового питания (в частности минимум ультрапереработанных продуктов и трансжиров).

Соблюдение этих рекомендаций уменьшит риск болезней сердца даже если есть наследственный фактор.

Если стаж курения большой, то бросать смысла нет

Отказ от курения полезен в любом возрасте, даже если человек курил десятилетиями. Никотин и другие вещества в сигаретах повреждают сосуды, повышают артериальное давление и уровень холестерина. Всё это тесно связано с рисками болезней сердца, в том числе инфаркта, а также инсульта.

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Организм начинает восстанавливаться как только человек бросает курить. Уже через несколько недель улучшается циркуляция крови, снижается частота сердечных сокращений и давление. В течение нескольких лет сильно снижается риск сердечно-сосудистых осложнений, увеличивается продолжительность жизни.

Витаминно-минеральные комплексы помогут избежать болезней сердца

Научные данные показывают, что пить витамины для профилактики болезней сердца не имеет смысла. В 2018 году был опубликован крупный мета-анализ, объединяющий данные 18 исследований с участием более 2 миллионов человек. Учёные пришли к выводу, что приём витаминно-минеральных добавок не снижает риск болезней сердца. В том числе это касается инфарктов и инсультов.

Эксперты Британского кардиологического фонда подчёркивают, что витамины не альтернатива сбалансированному рациону. Если есть нехватка какого-то компонента, врач, конечно же, назначит его. Однако профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это здоровый образ жизни, который нельзя заменить препаратами или добавками.

Кашель при сердечном приступе спасает жизнь

Это довольно распространённый миф, который блуждает в соцсетях. Он родился из научной публикации, которой почти 50 лет. В ней идёт речь о пациентах, у которых при проведении артериографии (во время неё обследуют артерии с помощью томографа) останавливалось сердце. При этом пациенты, которые ритмично кашляли каждые 1-3 секунды, оставались в сознании на 39 секунд дольше.

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Эти наблюдения относятся только к условиям стационара, когда пациент подключён к аппарату и за ним наблюдают врачи. История не имеет никакого отношения к профилактике осложнений при сердечном приступе. В таком случае нужно не кашлять, а вызывать скорую.

Главное

Болезни сердца могут появляться не только у пожилых — статистика показывает, что болезни сердца распространены и среди людей моложе 50. Заниматься спортом кардиологическим пациентам можно — но только после консультации с лечащим врачом. Статины не отменяют здоровой диеты, а болезни сердца у родственников не приговор. Бросить курить полезно в любом возрасте, а вот пить витамины не имеет смысла. Кашель не помогает избежать сердечного приступа.

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