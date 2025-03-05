Статины: добро или зло

Это одни из самых хорошо изученных препаратов, которые доказали свою эффективность в снижении риска инфаркта и инсульта. Но при этом вокруг них много страхов — например, что они нарушают работу печени. Разобрались, как работают статины, какие побочные эффекты у них могут быть и почему они остаются так востребованы в лечении болезней сердца.

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Статины — это препараты, которые снижают уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП). Хотя холестерин необходим для работы организма, его избыток приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Это увеличивает вероятность инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Статины блокируют фермент ГМГ-КоА-редуктазу, который участвует в синтезе холестерина в печени. В результате его уровень в крови снижается.

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Как работают препараты

Исследования показывают, что снижение холестерина всего на 1 ммоль/л с помощью статинов уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% — это хороший результат, который может спасти жизнь. Чем дольше человек принимает эти препараты, тем больше пользы от них будет.

Главный способ поддерживать нормальный уровень холестерина — правильное питание и физическая активность. Но если этого недостаточно, врач может назначить статины.

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Побочные эффекты

Статины обычно переносятся хорошо, но, как и у любых лекарств, у них могут быть нежелательные реакции. Некоторые из них проходят сами, когда организм адаптируется к препарату.

Боль в суставах

Иногда пациенты замечают дискомфорт в мышцах и суставах, но серьёзные повреждения из-за статинов случаются редко. Чаще всего эти симптомы связаны с эффектом ноцебо — когда ожидание побочных эффектов приводит к появлению неприятных ощущений.

Риск диабета

Статины могут немного повышать уровень сахара в крови, что в некоторых случаях приводит к развитию диабета. Но высокий холестерин часто сочетается с лишним весом, который сам по себе способствует появлению этого заболевания.

Учёные выяснили, что на каждые 54 случая диабета, связанных с приёмом статинов, приходится 134 предотвращённых инфаркта или инсульта. Это значит, что польза препаратов значительно превышает возможные последствия.

Проблемы с памятью

Некоторые пациенты считают, что статины ухудшают память, но исследования не подтвердили эту связь. Напротив, есть данные, что они могут снижать риск когнитивных нарушений (проблемы с концентрацией, вниманием, памятью).

Катаракта

В 2017 году в журнале Американской ассоциации сердца был опубликован метаанализ, который не выявил зависимости между этими препаратами и помутнением хрусталика. В 2018 году обзор 21 исследования показал, что у людей, принимающих статины, риск катаракты может быть немного выше. Но данные были противоречивыми.

Высокий холестерин со временем повреждает сосуды глаз, из-за чего зрение может ухудшаться. Влияние статинов на развитие катаракты до конца не изучено, поэтому однозначных выводов о безопасности этих препаратов для глаз пока нет.

Печень

У небольшого числа людей, которые начинают пить статины, повышаются печёночные ферменты, но обычно это проходит в течение трёх месяцев и не приводит к повреждению печени.

Обратиться к врачу стоит, если появилась необъяснимая слабость, резко пропал аппетит, возникла боль в верхней части живота, моча стала тёмной, а кожа или глаза — желтоватыми.

Американская ассоциация по изучению заболеваний печени утверждает, что опасения по поводу токсичности статинов для печени часто преувеличены, а лечение безопасно даже при циррозе. Вероятность серьёзных осложнений очень мала: среди 1198 случаев острой печёночной недостаточности только шесть были связаны со статинами.

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Статины не только не вредят печени, но и могут положительно влиять на неё:

Снижают риск рака

Холангиокарцинома — это редкий, но агрессивный рак желчных протоков. Исследования показывают, что у людей, которые принимали статины, риск его развития был ниже, чем у тех, кто не принимал. Также статины уменьшали вероятность развития других видов рака печени, например гепатоцеллюлярной карциномы.

Помогают при жировой болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и её более тяжёлая форма — неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) — связаны с воспалением и повреждением клеток печени. При этих заболеваниях в крови повышаются трансаминазы — ферменты, которые показывают степень поражения печени. Статины помогают снижать их уровень и уменьшать воспаление.

Замедляют фиброз печени

Когда печень постоянно воспалена (из-за неалкогольного стеатогепатита, вирусных гепатитов или злоупотребления алкоголем), в ней разрастается соединительная ткань, это называется фиброзом. Со временем он может перейти в цирроз, при котором печень перестаёт выполнять свою функцию. Предполагается, что статины могут замедлить этот процесс. Но качество доказательств пока низкое, необходимы дополнительные исследования.

Делают более эффективным лечение гепатита С и снижают риски осложнений

По данным исследований, у людей с гепатитом С, которые принимали статины, шансы на успешное лечение были выше. Устойчивый вирусологический ответ (вируса больше нет в крови) увеличивался на 31% — это высокий показатель эффективности терапии. Кроме того, у таких пациентов реже развивались тяжёлые осложнения:

на 55% ниже риск рака печени,

на 53% ниже вероятность цирроза,

на 44% ниже риск смерти.

Хотя эти результаты многообещающие, для их подтверждения необходимы дополнительные исследования.

Главное

Статины эффективно снижают уровень холестерина и уменьшают вероятность инфаркта и инсульта. Несмотря на возможные побочные эффекты, их польза обычно превышает риски. Кроме защиты сердца и сосудов препараты могут положительно влиять на печень. Но для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования. Назначает препараты только врач.

Важные исследования: