Секс в менопаузу: что делать с либидо

Почти у половины женщин в менопаузу снижается сексуальное влечение. Причём чем больше времени с начала климакса прошло, тем более выражена сексуальная дисфункция. С точки зрения эволюции это естественный и логичный процесс: раз репродуктивная функция угасает, влечение тоже снижается. Однако секс может быть не для продолжения рода и не только у молодёжи. Врач-гинеколог, сексолог Эльвира Аглиуллина рассказала «Рамблеру», как меняется секс в менопаузу и как вернуть либидо.

© jacoblund/iStock.com; Рамблер

Почему пропадает желание

В менопаузу падает уровень половых гормонов, особенно эстрогенов. Поэтому чувствительность гениталий снижается и секс становится менее приятным.

К тому же у 65–84% женщин развивается генитоуринарный синдром. Это целый комплекс неприятных симптомов, которые затрагивают мочеполовую систему. Сухость, жжение во влагалище и боль во время полового акта (диспареуния) — самые частые жалобы женщин с таким синдромом. Из-за этого заниматься сексом может быть ещё и больно.

Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса

Есть ещё психоэмоциональный фактор.

Однако либидо в менопаузу пропадает не у всех. Есть женщины, у которых влечение сохраняется на прежнем уровне. Обычно это объясняется сильной половой конституцией.

© Freepik

«На половую конституцию почти нельзя повлиять, это врождённая потребность в сексе. У женщин с изначально сильной половой конституцией желание обычно сохраняется до глубокой старости, — объясняет сексолог. — Трудности больше характерны для женщин со слабой или средней половой конституцией». Эльвира Аглиуллина акушер-гинеколог, сексолог

Как вернуть либидо

Международное общество менопаузы подчёркивает, что нормы для занятий сексом не существует. Поэтому, если женщину устраивает отсутствие секса, можно ничего не предпринимать. Начинать терапию есть смысл, если низкое либидо воспринимается как проблема.

В этом случае нужно проконсультироваться с гинекологом и закрыть вопрос физического дискомфорта. Это может быть локальная терапия эстрогенами в низких дозах, чтобы справиться с сухостью во влагалище, или полноценная заместительная гормональная терапия, если симптомы климакса выражены ярко. Непосредственно во время полового контакта можно использовать смазки-лубриканты на водной основе.

«На этом этапе также важно наладить режим сна и бодрствования, выстроить сбалансированный рацион и не забывать восполнять водный баланс. От этого тоже зависит общее самочувствие и, как следствие, либидо», — комментирует Эльвира Аглиуллина.

Как избавиться от симптомов менопаузы: препараты, показания, риски

Во-вторых, нужно обеспечить психологический комфорт с партнёром. Объяснить, что для сексуального влечения нужны особые условия, а для возбуждения — больше времени. На практике это могут быть романтические свидания и долгие предварительные ласки.

Если самостоятельно справиться с психологическим напряжением не получается, можно обратиться за помощью к психологу или сексологу. Канадское общество акушеров и гинекологов рекомендует в том числе парную психотерапию.

Исследование Орегонского университета показало, что для женщин с сексуальной дисфункцией поддержка партнёра важнее, чем для мужчин с такой же проблемой.

В-третьих, есть смысл разнообразить сексуальную жизнь. Можно обсудить с партнёром свои желания и фантазии, напомнить об эрогенных зонах или сходить в секс-шоп.

«Можно использовать дополнительные средства женской стимуляции. Самый простой вариант — вибропули. Не надо этого стесняться или бояться. Секс в менопаузу тоже есть. Он может быть качественным и полезным», — комментирует врач.

© Freepik

Например, исследование Университета Раскина в Англии с участием 7000 человек старше 65 лет показало: сексуально активные женщины получают больше удовольствия от жизни, чем те, у кого не было отношений с противоположным полом. Причём значение имели даже поцелуи, прикосновения и ласки. А ещё половой акт помогает тканям влагалища сохранить мягкость и эластичность за счёт притока к ним крови.

Есть медикаментозное лечение сексуальной дисфункции. К нему прибегают, если стандартные методы не сработали. В основном используют рецептурные препараты (флибансерин, бремеланотид), которые поднимают либидо. У такой терапии есть побочные эффекты и противопоказания, поэтому её нельзя применять без консультации врача.

Главное

Либидо в менопаузу снижается из-за нехватки половых гормонов. Но на него можно повлиять. Сначала — решить проблему с физическим дискомфортом и болью во влагалище. Для этого используют местные средства с эстрогеном или заместительную гормональную терапию. Второй этап — создание психологического комфорта. Это могут быть разговоры с партнёром или совместная психотерапия. Также парам рекомендуют использовать дополнительные методы стимуляции.

Важные исследования