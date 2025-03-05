Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса

Менопауза начинается, когда функция яичников угасает и падает уровень половых гормонов. Это происходит постепенно и не всегда очевидно. Акушер-гинеколог, заведующая отделением амбулаторной гинекологии клиники Фомина в Белгороде Анастасия Петренко рассказала «Рамблеру», как распознать начало климакса и какие признаки должны насторожить.

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Когда наступает менопауза

Это не болезнь, а только один из этапов в жизни женщины. В среднем климакс наступает в 48–49 лет, но может начаться на несколько лет раньше или позже. В зависимости от возраста выделяют:

преждевременную менопаузу — началась до 40 лет;

менопаузу — началась до 40 лет; раннюю — в 41–45 лет;

— в 41–45 лет; своевременную — в 45–55 лет;

— в 45–55 лет; позднюю — после 55 лет.

«На возраст наступления менопаузы влияет генетика, этническая принадлежность, курение и другие вредные привычки. Например, мутация в гене Х-хромосомы FMR1 связана с преждевременной недостаточностью яичников. У женщин с такой генетической особенностью менопауза может наступить на семь лет раньше обычного». Анастасия Петренко врач акушер-гинеколог

Этнос и раса тоже имеют значение. У японок менопауза статистически начинается позже — в 50 лет, а у латиноамериканок раньше всех — в 46.

Климакс наступает не сразу, у него несколько этапов:

Пременопауза. В этот период ещё сохраняется менструация, но она может быть нерегулярной и скудной. Репродуктивная функция постепенно угасает. Обычно именно в пременопаузу женщина сталкивается с неприятными проявлениями климакса, которые влияют на качество жизни.

Менопауза. Этот диагноз ставится, если месячных нет 12 месяцев подряд.

Постменопауза. В этот период яичники полностью утрачивают свою функцию и показатели половых гормонов стабильно держатся на низком уровне.

«Менопауза не равно старение. К сожалению, в обществе распространено убеждение, что, если у женщины наступает менопауза, значит, она старая. Это не так. Этот процесс физиологический и нормальный. Не надо его бояться и демонизировать», — комментирует Анастасия Петренко.

Можно ли отсрочить менопаузу

Запас яйцеклеток ограничен. К началу полового созревания у девочки насчитывается примерно 300 000 яйцеклеток, но только 300–400 из них (около 0,1%) достигнут овуляции, то есть будут подходить для зачатия.

Пополнить овариальный резерв яйцеклеток или остановить их созревание невозможно. Беременность, лактация, приём гормональных препаратов не имеют значения — количество яйцеклеток всё равно будет уменьшаться.

«Мы точно знаем, что на климакс влияет образ жизни. Нерациональное питание, алкоголь, плохой сон и курение могут ускорить менопаузу. Например, у курящих женщин она наступает на год-два раньше», — говорит акушер-гинеколог Петренко.

Физические симптомы

Почти все они связаны с дефицитом половых гормонов, которые вырабатывают яичники. Эстрогена, прогестинов, андрогенов становится всё меньше, и это сказывается на физическом состоянии. Комбинация этих симптомов может быть разная, поэтому их называют общим термином климактерический синдром.

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Приливы и ночная потливость

С этим симптомом сталкиваются до 75–80% женщин в пременопаузе, многих приливы мучают на протяжении 5–10 лет. Из-за низкого уровня эстрогена гипоталамус (часть мозга, которая отвечает за терморегуляцию) подаёт ложные сигналы о перегреве. Тело реагирует на это и пытается охладиться.

Обычно жар поднимается от груди к лицу и шее. Длится приступ примерно 3–4 минуты, но может быть дольше. Во время приливов расширяются сосуды, поэтому на лице появляется румянец. Ещё может быть повышенное потоотделение (особенно ночью) и учащённое сердцебиение.

Изменения менструального цикла

Менструация прекращается не сразу. Сначала цикл становится нерегулярным и месячные идут с разным интервалом (начинаются раньше или позже). Постепенно меняется объём выделений: они могут стать скудными или, наоборот, обильными. У некоторых женщин появляются кровянистые выделения между циклами — это повод обратиться к врачу.

Сухость влагалища

С недостатком эстрогена связан генитоуринарный синдром. Это комплекс симптомов, которые затрагивают наружные половые органы, промежность, влагалище, уретру и мочевой пузырь. Чаще всего пациенток беспокоит вульвовагинальная атрофия (истончение тканей). Она проявляется сухостью и зудом во влагалище, жжением во время мочеиспускания и болью во время полового акта (диспареуния).

Увеличение веса

Эстроген влияет на метаболизм. В менопаузу, когда этого гормона мало, обмен веществ замедляется. Дефицит половых гормонов ведёт к перераспределению жировой ткани в организме, поэтому в период климакса меняются пропорции тела. Чаще всего лишние объёмы накапливается в области живота.

Бессонница

На проблемы со сном жалуется почти половина женщин в менопаузе. Половые гормоны эстроген и прогестерон влияют на цикл сна и бодрствования. Когда их выработка снижается, регуляция сна нарушается. Кроме того, здоровому сну мешают ночная потливость и приливы.

Эмоциональные и психологические симптомы

В менопаузу тело и мозг пытаются адаптироваться к новому (хоть и естественному) ходу событий. Даётся это непросто. В первую очередь в этом виноваты гормональный фон и физические симптомы (бессонница и приливы отнимают много сил). Хотя некоторые учёные считают, что сам факт наступления менопаузы и осознание старения тоже влияют на эмоциональное состояние.

Перепады настроения

Эстроген участвует в синтезе нейромедиатора серотонина. Его ещё называют гормоном радости. Он регулирует настроение и эмоциональное состояние. Когда эстрогена мало, уровень серотонина падает, а это ведёт к перепадам настроения и плаксивости.

Депрессия и тревожность

Во время менопаузы открывается окно уязвимости к депрессии. И это связано не только с гормональным фоном и низким уровнем серотонина. Некоторым тяжело принять изменения, которые происходят с телом. К тому же период пременопаузы с неприятными симптомами длится годами, и это выматывает.

Снижение либидо

Из-за изменений в гормональном фоне чувствительность гениталий и сексуальное возбуждение у женщины снижаются. Это делает секс менее приятным, а если есть вульвовагинальная атрофия — ещё и болезненным.

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Забывчивость и плохая концентрация

Связь когнитивных нарушений и менопаузы довольно сложная и неоднозначная. Большинство жалуется на плохую краткосрочную память и снижение концентрации внимания. Некоторые описывают своё состояние как туман в голове. Это может быть результатом структурных изменений в мозге на фоне гормональной перестройки. А может быть последствием других симптомом менопаузы, например депрессии, тревожного расстройства или бессонницы.

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Когда обращаться к врачу?

В любом возрасте посещать гинеколога рекомендуют минимум раз в год, даже если нет жалоб. А если есть хотя бы один из вышеперечисленных признаков, получить консультацию врача нужно как можно скорее.

«Женщинам важно отслеживать менструальный цикл и вести дневник менструации всю жизнь. Если начинаются нестандартные отклонения в цикле или появляются жалобы, стоит посетить гинеколога. Не надо терпеть боль и сухость, обратитесь к врачу», — советует специалист.

Посетить гинеколога срочно нужно, если:

Интервал между менструациями стал меньше 21 дня.

Месячные стали обильными: прокладка полностью наполняется за 2–3 часа.

Появилась мазня или кровотечение между менструациями.

В менопаузе (после 12 месяцев без месячных) снова начались кровянистые выделения, даже если это всего лишь капля.

Как помочь

Практически каждый симптомы менопаузы так или иначе связан с низким уровнем половых гормонов. Поэтому для облегчения климактерического синдрома могут назначить менопаузальную гормональную терапию. К ней прибегают, если проявления климакса сильно снижают качество жизни.

Цель МГТ — частично восполнить дефицит половых гормонов. Подбирать препараты, дозировку и длительность лечения должен только врач.

Главное

Менопауза — естественная часть жизни женщины. В среднем она наступает в 48–49 лет, но может начаться раньше или позже. Первые признаки менопаузы могут быть разными, но чаще всего это приливы жара, бессонница, сухость влагалища, частая смена настроения, забывчивость и плаксивость. Отсрочить наступление менопаузы нельзя, но курение, плохое питание, малоподвижный образ жизни и стресс могут ускорить этот процесс.

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