Как избавиться от симптомов менопаузы: препараты, показания и риски

По мере того, как приближается менопауза, яичники уменьшаются в размерах и перестают вырабатывать гормоны эстроген и прогестерон. Из-за этого появляются неприятные симптомы: приливы, перепады настроения, сухость влагалища и т. д. Справиться с ними помогает заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Разобрались, насколько она безопасна, с какими рисками и побочными эффектами можно столкнуться.

© fizkes/iStock.com; Рамблер

Как это работает

Есть два основных типа ЗГТ: терапия эстрогеном и комбинированная терапия эстрогеном и прогестероном.

Терапия эстрогеном

Этот гормон выпускают в разных формах:

Таблетки , которые пьют.

, которые пьют. Таблетки , которые вводят во влагалище.

, которые вводят во влагалище. Пластыри , которые клеят на кожу.

, которые клеят на кожу. Гель , который наносят на кожу.

, который наносят на кожу. Кольцо , которое находятся во влагалище какое-то время.

, которое находятся во влагалище какое-то время. Крем , который вводят во влагалище.

, который вводят во влагалище. Спрей, который наносят на руку.

Сначала врач назначает самую низкую дозу эстрогена. Форму выбирают исходя из симптомов, истории болезни и предпочтений пациентки. Если основная проблема — сухость влагалища, скорее всего врач предложит локальную терапию, то есть вагинальный крем, кольцо или таблетки. Дозировка в этом случае будет небольшая.

© BakiBG/iStock.com

При системной терапии препарат должен попасть в кровоток, а затем к органам и тканям. В этом случае назначают пластырь, гель, спрей или таблетки, которые нужно пить. Системная терапия помогает справиться с более широким спектром симптомов: приливами жара, ночной потливостью, бессонницей, перепадами настроения и т. д.

Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса

Если женщине делали операцию по удалению матки, врач, как правило, рекомендует терапию только эстрогеном. В этом случае меньше рисков, чем при комбинированном лечении.

Комбинированная терапия

Если матку не удаляли, тогда врач может предложить эту форму лечения. Вот почему: до наступления менопаузы во время менструаций лишние клетки слизистой оболочки матки выходили вместе с кровью. Но теперь, когда месячные закончились, эти клетки разрастаются (во многом благодаря приёму эстрогена) и не покидают организм. Это может привести к онкологическому заболеванию. Поэтому нужен прогестерон, который помогает снизить рака.

При этой форме ЗГТ вариантов, как принимать гормоны, меньше: таблетки, кожный пластырь или внутриматочная спираль.

Как часто нужно принимать гормоны

Если это терапия только эстрогеном, препараты нужно принимать (или наносить) ежедневно.

В случае комбинированной терапии всё зависит от назначения врача. Если он рекомендует непрерывное лечение, то принимать эстроген и прогестерон также необходимо ежедневно.

Есть и другая форма — цикличная, или последовательная. В этом случае эстроген нужно принимать каждый день, а прогестерон в течение 12–15 дней каждого месяца в форме таблеток, которые нужно пить. Курс длится в среднем около 2–5 лет. Но всё зависит от тяжести симптомов, рекомендаций врача и предпочтений пациентки.

Ни в коем случае нельзя назначать себе ЗГТ самостоятельно. Даже для двух пациенток с одинаковыми симптомами врач должен подобрать индивидуальный план лечения, учитывая их истории болезни.

Преимущества ЗГТ

Помимо того, что терапия помогает справиться с неприятными симптомами менопаузы, она снижает риск развития диабета 2-го типа и остеопороза (болезни, которая поражает костную ткань и приводит к частым переломам). Остеопороз развивается, в том числе, из-за недостатка эстрогена.

При комбинированной ЗГТ также становится ниже риск развития рака толстой кишки.

С наступлением менопаузы часто снижается мышечная сила. ЗГТ помогает оставаться в тонусе. Но для этого важно продолжать заниматься умеренной физической активностью.

В мае 2024 года учёные из Национального института здравоохранения США опубликовали исследование в журнале Общества по изучению менопаузы. Они рассмотрели 13 различных результатов применения 40 гормональных препаратов, которые принимали женщины старше 65 лет. Учёные обнаружили, что применение ЗГТ только с эстрогеном у этой возрастной группы связано со снижением смертности на 19%. Также у них ниже риск нескольких заболеваний:

рака молочной железы, лёгких и толстой кишки,

молочной железы, лёгких и толстой кишки, застойной сердечной недостаточности ,

, тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом),

(закупорки кровеносного сосуда тромбом), фибрилляции предсердий (разновидности аритмии),

(разновидности аритмии), инфаркта миокарда,

деменции.

Также исследование показало, что низкие дозы препаратов дают больше преимуществ по сравнению со средними или высокими.

Какие есть риски

Мы уже упоминали про повышенную вероятность развития рака матки, если принимать эстроген без прогестерона. Помимо этого увеличиваются риски:

Образования тромбов и инсульта. Однако риск повышается незначительно, особенно при использовании пластыря, спрея или геля.

Рака молочной железы (менее 1 случая на 1000). Через 5 лет терапии риск повышается до 5 случаев на 1000. После окончания ЗГТ он снова снижается.

Заболеваний желчного пузыря.

Заболеваний сердца (если начать ЗГТ через 10 лет после начала менопаузы).

Многие из этих возможных угроз связаны с общим состоянием здоровья и наследственными заболеваниями. Важно обсудить все опасения с лечащим врачом и обсудить профилактику. Снизить риски осложнений можно:

Если начать ЗГТ до 60 лет или в течение 10 лет после наступления менопаузы . Для женщин, которые начинают терапию в 40–50 лет, риск сердечно-сосудистых заболеваний не выше, чем у тех, кто не использовал ЗГТ.

или . Для женщин, которые начинают терапию в 40–50 лет, риск сердечно-сосудистых заболеваний не выше, чем у тех, кто не использовал ЗГТ. Вести здоровый образ жизни. Заниматься умеренной физической активностью, контролировать хронические заболевания и поддерживать здоровый вес.

Заниматься умеренной физической активностью, контролировать хронические заболевания и поддерживать здоровый вес. Регулярно проходить гинекологические осмотры и маммографию.

© PeopleImages/iStock.com

Противопоказания

К ним относятся:

Рак молочной железы, яичников или матки (сейчас или в прошлом).

молочной железы, яичников или матки (сейчас или в прошлом). Вагинальное кровотечение , не связанное с менструацией.

, не связанное с менструацией. Есть тромбы или высокий риск их образования (например, если в семье были случаи).

или высокий риск их образования (например, если в семье были случаи). В прошлом был инсульт , сердечный приступ или повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний.

, сердечный приступ или Проблемы с печенью или желчным пузырём.

Как проверить грудь: шпаргалка против рака

Побочные эффекты

Чаще всего пациентки сталкиваются с нерегулярными вагинальными кровотечениями, болезненными ощущениями в области груди и перепадами настроения.

Реже проявляются:

вздутие живота,

головные боли,

изменение цвета кожи,

увеличенная плотность груди, которая затрудняет интерпретацию маммограммы,

раздражение кожи под эстрогенным пластырем.

Как правило, побочные эффекты проходят сами собой в течение нескольких месяцев. Прекращать терапию из-за них не нужно. Но если проблема беспокоит, лучше проконсультироваться с врачом.

Нельзя самостоятельно заканчивать ЗГТ. Всё то же исследование 2024 года показало, что прекращение терапии приводит к возобновлению многих симптомов примерно у 50% женщин, независимо от возраста и продолжительности приёма.

Главное

Чтобы облегчить симптомы менопаузы, женщинам могут назначить заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Это значит, что на протяжении 2–5 (или более) лет нужно будет принимать гормональные препараты. Если пациентке ранее удаляли матку, врач, вероятнее, назначит только эстроген. Если не удаляли — эстроген и прогестерон.

У ЗГТ есть и преимущества, и риски. Помимо коррекции симптомов менопаузы, она может снизить риск развития остеопороза, сахарного диабета 2-го типа, рака толстой кишки и т. д. Риски, такие как инсульт, образование тромбов, болезни сердца, рак молочной железы невысоки. Но их можно снизить ещё больше, если подобрать правильные дозировки, следовать всем рекомендациям врача, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.

Если раньше у женщины уже были заболевания, которые считают факторами риска, скорее всего, это станет противопоказанием к ЗГТ.

Важные исследования

Заместительная гормональная терапия — исследование рисков, преимуществ и побочных эффектов от ЗГТ.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) в лечении менопаузы — подтверждение эффективности ЗГТ и разбор препаратов.

Современный взгляд на гормональную терапию в период менопаузы.