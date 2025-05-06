В дубайском шоколаде нашли яд. Насколько это опасно?

Оказалось, что под микроскопом лакомство не так привлекательно, как в соцсетях. Разобрались, что обнаружили в шоколаде и чем это грозит здоровью.

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Что случилось

Независимая немецкая организация по тестированию товаров и услуг Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть плиток дубайского шоколада. Это были продукты разного происхождения — ОАЭ, Турция, Нидерланды, Германия.

В большинстве плиток нашли канцерогены, токсичные соединения и запрещённые добавки. Некоторые образцы признаны непригодными к употреблению.

И что за это вещества?

Специалисты обратили внимание на три класса опасных и потенциально опасных веществ:

афлатоксины — их вырабатывает плесень,

3-MCPD — вещество, которое образуется при переработке растительных масел (в частности, пальмового),

глицидол — образуется при промышленной переработке масел.

В шоколаде также были искусственные красители, имитирующие зелень фисташек, и заменители какао-масла.

По порядку: что такое афлатоксины и чем они опасны?

Они вырабатываются плесневыми грибками рода Aspergillus. Последние могут поражать орехи (особенно фисташки и арахис), злаки, сухофрукты и семена кунжута. Это ингредиенты, которые часто входят в состав восточных сладостей.

Афлатоксины не пахнут, у них нет вкуса и они не разрушаются при термической обработке. Даже в малых дозах они токсичны и могут вызывать острые отравления.

При регулярном употреблении афлатоксины разрушают печеночные ткани и способствуют развитию рака печени. ВОЗ относит их к веществам с доказанным канцерогенным эффектом.

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Что такое 3-MCPD?

Полное название этого вещества — 3-хлорпропан-1,2-диол. В больших количествах оно образуется при рафинации пальмового масла.

Исследования показывают, что 3-MCPD может стать причиной раковых опухолей. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует его как возможный канцероген (группа 2B) — вещество, которое может способствовать развитию рака при длительном употреблении.

Согласно европейским нормам, допустимое суточное потребление 3-MCPD ограничено — не более 2 мкг на килограмм массы тела. В большинстве шоколадных плиток, исследованных в Германии, концентрации превышали этот предел, поэтому продукция была признана непригодной для употребления.

Наконец, глицидол — что о нём известно?

По данным IARC, глицидол классифицируется как вероятный канцероген (группа 2A). Это означает, что в определённых дозах он может вызывать мутации в ДНК и повышать риск развития опухолей.

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То есть, в одной плитке — сразу три канцерогена?

Да, в некоторых образцах дубайского шоколада, согласно данным экспертизы, действительно нашли сразу три опасных вещества. Одно — доказанный канцероген (афлатоксин) и ещё два вероятных канцерогена (3-MCPD и глицидол). Сочетание этих компонентов в одном десерте, пусть даже и в небольших дозах, — это повышенные риски для здоровья, особенно при регулярном употреблении.

А найденные в шоколаде красители — они опасны?

В составе некоторых образцов были обнаружены красители E140 и E141. Они придают начинке ярко-зелёный цвет и создают иллюзию высокого содержания фисташек.

Сами по себе эти красители считаются относительно безопасными. Это производные природного пигмента растений — хлорофилла. Однако в большом количестве и при длительном употреблении они могут вызвать расстройство пищеварения.

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Значит, от дубайского шоколада лучше отказаться?

Дело не в дубайском шоколаде, поскольку оригинальная его рецептура не предусматривает наличия вредных компонентов. Вышеупомянутые опасные вещества время от времени находят и в других продуктах.

Поскольку вокруг дубайского шоколада возник ажиотаж, то этим решили воспользоваться и недобросовестные компании. Таким образом, если вы не уверены в производителе, то лучше от лакомства отказаться (к тому же, и стоит оно дорого).

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Главное

Лабораторные анализы некоторых образцов дубайского шоколада показали наличие в них сразу несколько канцерогенов — афлатоксина, 3-MCPD и глицидола. Это вещества, которые повышают риск онкозаболеваний, особенно при частом употреблении. Однако проблема не столько в самом дубайском шоколаде, сколько в его некачественных подделках.

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