В дубайском шоколаде нашли яд. Насколько это опасно?
Оказалось, что под микроскопом лакомство не так привлекательно, как в соцсетях. Разобрались, что обнаружили в шоколаде и чем это грозит здоровью.
Что случилось
Независимая немецкая организация по тестированию товаров и услуг Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть плиток дубайского шоколада. Это были продукты разного происхождения — ОАЭ, Турция, Нидерланды, Германия.
В большинстве плиток нашли канцерогены, токсичные соединения и запрещённые добавки. Некоторые образцы признаны непригодными к употреблению.
И что за это вещества?
Специалисты обратили внимание на три класса опасных и потенциально опасных веществ:
- афлатоксины — их вырабатывает плесень,
- 3-MCPD — вещество, которое образуется при переработке растительных масел (в частности, пальмового),
- глицидол — образуется при промышленной переработке масел.
В шоколаде также были искусственные красители, имитирующие зелень фисташек, и заменители какао-масла.
По порядку: что такое афлатоксины и чем они опасны?
Они вырабатываются плесневыми грибками рода Aspergillus. Последние могут поражать орехи (особенно фисташки и арахис), злаки, сухофрукты и семена кунжута. Это ингредиенты, которые часто входят в состав восточных сладостей.
Афлатоксины не пахнут, у них нет вкуса и они не разрушаются при термической обработке. Даже в малых дозах они токсичны и могут вызывать острые отравления.
При регулярном употреблении афлатоксины разрушают печеночные ткани и способствуют развитию рака печени. ВОЗ относит их к веществам с доказанным канцерогенным эффектом.
Что такое 3-MCPD?
Полное название этого вещества — 3-хлорпропан-1,2-диол. В больших количествах оно образуется при рафинации пальмового масла.
Исследования показывают, что 3-MCPD может стать причиной раковых опухолей. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует его как возможный канцероген (группа 2B) — вещество, которое может способствовать развитию рака при длительном употреблении.
Согласно европейским нормам, допустимое суточное потребление 3-MCPD ограничено — не более 2 мкг на килограмм массы тела. В большинстве шоколадных плиток, исследованных в Германии, концентрации превышали этот предел, поэтому продукция была признана непригодной для употребления.
Наконец, глицидол — что о нём известно?
По данным IARC, глицидол классифицируется как вероятный канцероген (группа 2A). Это означает, что в определённых дозах он может вызывать мутации в ДНК и повышать риск развития опухолей.
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То есть, в одной плитке — сразу три канцерогена?
Да, в некоторых образцах дубайского шоколада, согласно данным экспертизы, действительно нашли сразу три опасных вещества. Одно — доказанный канцероген (афлатоксин) и ещё два вероятных канцерогена (3-MCPD и глицидол). Сочетание этих компонентов в одном десерте, пусть даже и в небольших дозах, — это повышенные риски для здоровья, особенно при регулярном употреблении.
А найденные в шоколаде красители — они опасны?
В составе некоторых образцов были обнаружены красители E140 и E141. Они придают начинке ярко-зелёный цвет и создают иллюзию высокого содержания фисташек.
Сами по себе эти красители считаются относительно безопасными. Это производные природного пигмента растений — хлорофилла. Однако в большом количестве и при длительном употреблении они могут вызвать расстройство пищеварения.
Значит, от дубайского шоколада лучше отказаться?
Дело не в дубайском шоколаде, поскольку оригинальная его рецептура не предусматривает наличия вредных компонентов. Вышеупомянутые опасные вещества время от времени находят и в других продуктах.
Поскольку вокруг дубайского шоколада возник ажиотаж, то этим решили воспользоваться и недобросовестные компании. Таким образом, если вы не уверены в производителе, то лучше от лакомства отказаться (к тому же, и стоит оно дорого).
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Главное
Лабораторные анализы некоторых образцов дубайского шоколада показали наличие в них сразу несколько канцерогенов — афлатоксина, 3-MCPD и глицидола. Это вещества, которые повышают риск онкозаболеваний, особенно при частом употреблении. Однако проблема не столько в самом дубайском шоколаде, сколько в его некачественных подделках.
Важные исследования
- Афлатоксины, гепатоцеллюлярная карцинома и общественное здоровье — о связи между потреблением афлатоксинов и развитием рака печени, а также о необходимости контроля загрязнения продуктов питания, особенно в развивающихся странах.
- Воздействие пищевых эфиров глицидола и 3-MCPD в отдельных странах Азии и Европы: обзор данных — о канцерогенных рисках, связанных с потреблением некоторых жиров.
- Хлорофиллы и их производные, используемые в пищевой промышленности и медицине — о свойствах, применении и перспективах использования хлорофиллов и хлорофиллинов в качестве пищевых красителей и биоактивных веществ.