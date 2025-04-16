«Молекула» из TikTok: в популярном БАДе нашли запрещённое вещество

В добавках для похудения, которые свободно продавали на маркетплейсах и рекламировали в соцсетях, обнаружили сильнодействующее вещество — сибутрамин. Препарат стал вирусным среди подростков. Разобрались, что произошло.

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Как «Молекула» стала популярной

В российском TikTok начали появляться ролики с эффектом до и после прёма БАДа с этим названием. Пользователи рассказывали, как за несколько дней теряли по несколько килограммов. Видео собирали десятки тысяч просмотров, а препарат воспринимался как лёгкий и безопасный способ быстро похудеть.

Средство выглядело как обычный БАД: на упаковке были указаны только экстракты фенхеля, тмина, зелёного кофе и некоторых других растений. Информации о рисках или побочных эффектах не было.

«Молекулу» можно было свободно купить в интернете, без рецепта и возрастных ограничений. Но вскоре у пользователей начали появляться жалобы на бессонницу, учащённое сердцебиение, головокружение, судороги и тревожность. Это вызвало подозрения, что в составе может быть не только растительное сырьё.

Журналисты «Известий» провели собственное расследование и передали препарат на экспертизу в Международную ассоциацию «Антиконтрафакт». Лабораторный анализ выявил наличие сибутрамина — сильнодействующего компонента, который запрещено продавать без рецепта.

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Что такое сибутрамин и почему он опасен

Его применяют для лечения ожирения. В норме, когда человек поел, в мозге повышается уровень серотонина и норадреналина. Эти вещества дают сигнал, что организм насытился — и человек прекращает есть. Сибутрамин помогает им действовать дольше, он усиливает и продлевает чувство насыщения. В результате снижается аппетит.

В 2010 году крупное исследование SCOUT показало, что приём сибутрамина увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. После этого вещество начали изымать из обращения в США, Канаде и странах Евросоюза.

В России сибутрамин до сих пор входит в состав некоторых рецептурных препаратов, при этом считается сильнодействующим веществом. Его можно применять только по строгим показаниям под контролем врача. Самолечение может нанести здоровью серьёзный вред.

Среди побочных эффектов — учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность, бессонница, сухость во рту, головокружение, тремор (непроизвольная дрожь в руках или теле). В тяжёлых случаях возможны судороги и панические атаки. Для подростков такие вещества особенно опасны: нервная и сердечно-сосудистая системы в этом возрасте ещё не сформированы полностью, и риск осложнений выше.

Как отреагировали надзорные органы

После того как в капсулах «Молекулы» обнаружили сибутрамин, к ситуации подключились надзорные ведомства. Роспотребнадзор выяснил, что препарат не зарегистрирован ни как лекарство, ни как биологически активная добавка. Это значит, что он не проходил обязательные проверки на безопасность и у него нет разрешения на продажу в России.

За оборот сильнодействующих веществ в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. Если препарат содержит незадекларированный сибутрамин и продаётся без рецепта, это может квалифицироваться как незаконный сбыт по статье 234 УК РФ.

После огласки «Молекулу» сняли с продажи на крупных маркетплейсах. Но на смену ей быстро появились аналогичные продукты с похожим составом и дизайном.

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Почему опасно покупать БАДы

Ситуация с «Молекулой» не единичный случай. Под видом натуральных добавок иногда продают препараты с запрещёнными или сильнодействующими компонентами. Особенно легко это происходит на маркетплейсах, где контроль за содержимым упаковки затруднён.

Так, в 2018 году в Волгоградской области была задержана 31-летняя женщина, которая на протяжении двух лет продавала через интернет препараты для похудения с сибутрамином. Полиция обнаружила у неё 30 килограммов этого вещества, которое она ввозила незаконно. Покупательницами были женщины со всей России.

В марте 2022 года сотрудники Московской областной таможни изъяли крупную партию «Molecule Plus», поступившую из Казахстана. Внутри посылки было 300 пачек с добавкой, в составе которой был сибутрамин.

В 2023 году Национальный союз защиты прав потребителей совместно с лабораторией Роспотребнадзора провёл независимую экспертизу 22 образцов БАДов, продаваемых онлайн. В некоторых добавках для похудения также обнаружили сибутрамин.

Перед тем, как покупать любые БАДы стоит проверять, зарегистрированы ли они в России. Сделать это можно через специализированные поисковые серверы, а также на официальном сайте Роспотребнадзора.

Также важно помнить: ни одна добавка не даёт быстрой и безопасной потери веса. Если есть проблемы, лучше обратиться к врачу, пройти обследование и подобрать индивидуальный план снижения массы тела.

Главное

В добавке «Молекула», которая активно продвигалась в соцсетях и продавалась на маркетплейсах, нашли сибутрамин — рецептурное вещество с опасными побочными эффектами. Препарат не был зарегистрирован в России как лекарство или БАД, но оставался в свободной продаже. Подобные случаи фиксировались и ранее. Покупать БАДы в интернете может быть опасно. Без проверки нельзя быть уверенным, что в составе нет запрещённых веществ.

Почему опасно покупать лекарства в мессенджерах: разбор