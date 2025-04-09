Учёные объяснили, почему дезодоранты не вызывают рак

Вокруг дезодорантов и антиперспирантов много мифов: они якобы блокируют выведение токсинов, нарушают микрофлору кожи и даже могут провоцировать рак молочной железы. Разобрались, чем отличаются эти средства, действительно ли их компоненты могут быть опасны и на что стоит обращать внимание при выборе.

© Prostock-Studio/iStock.com, Рамблер

В чём отличие

Дезодоранты и антиперспиранты часто воспринимаются как одно и то же, но это разные средства.

Дезодорант не влияет на потоотделение. Его задача — устранить или замаскировать запах. Сам по себе пот почти не пахнет — запах появляется только после контакта с микробами на коже. Основное действие дезодоранта обеспечивают вещества, которые подавляют рост бактерий, например спирт и ароматизаторы.

Антиперспирант снижает потоотделение. Его активные компоненты — чаще всего соли алюминия. Они временно блокируют потовые протоки, и пот не выходит на поверхность кожи. Чем меньше влаги, тем ниже риск появления запаха.

Некоторые средства сочетают оба эффекта — уменьшают пот и одновременно маскируют запах. Их тоже можно использовать, особенно при сильном потоотделении.

Связь антиперспирантов с раком

Алюминий

© da-kuk/iStock.com

В лабораторных условиях соли алюминия проявляли свойства, схожие с действием женского гормона эстрогена. Это называется эстрогеноподобной активностью. Поскольку эстроген влияет на рост клеток молочной железы, возникла гипотеза, что алюминий может быть связан с раком.

Научных подтверждений этому нет. Исследования показали, что в ткани молочной железы, поражённой раком, уровень алюминия такой же, как и в здоровой ткани рядом. То есть у женщин с опухолью в молочной железе не накапливается больше алюминия, чем у тех, у кого опухоли нет.

Порезы после бритья могут увеличить риск раздражения кожи, но это не делает антиперспирант опасным. Даже если регулярно использовать средство после бритья, риск остаётся низким. Потому что через кожу всасывается очень малая часть алюминия — менее 0,012% от нанесённого количества.

Как проверить грудь: шпаргалка против рака

Парабены

Это вещества, которые добавляют в косметику в качестве консервантов. Они могут проникать через кожу, и их действительно находили в опухолевой ткани. Но это не означает, что они вызывают рак: исследований, подтверждающих такую связь, нет.

Как читать состав косметики: гид по активным ингредиентам

Токсины и лимфатические узлы

© PonyWang/iStock.com

Иногда антиперспиранты ошибочно считают средством, которое мешает организму выводить токсины и засоряет лимфатические узлы. Это не так.

Потовые железы и лимфоузлы — это отдельные структуры с разными функциями. Потоотделение нужно организму, чтобы охлаждаться, а не выводить вредные вещества. За выведение токсинов отвечают печень, почки и кишечник. Они перерабатывают и удаляют то, что может навредить здоровью. Пот с этим процессом не связан.

Лимфатические узлы помогают иммунной системе бороться с бактериями, вирусами и другими угрозами. Но они не выводят токсины с потом и не участвуют в процессе потоотделения.

Как антиперспиранты влияют на микрофлору кожи

На коже подмышек живут бактерии — это нормально. Они неопасны и есть у всех. Когда они расщепляют пот, появляется характерный запах.

Антиперспиранты могут влиять на состав микрофлоры. В небольшом исследовании у людей, которые ими регулярно пользовались, было меньше бактерий. А когда участники прекратили использовать антиперспирант, количество бактерий увеличилось.

На здоровье это не повлияло. Поэтому нет оснований считать, что антиперспиранты нарушают защитные функции кожи.

Как микробиом влияет на здоровье: 12 важных вопросов

Как подобрать дезодорант

© fizkes/iStock.com

Антиперспиранты и дезодоранты в целом безопасны. Но у некоторых людей после них может появиться покраснение или зуд.

Чтобы снизить риск:

Наносите средство только на чистую и сухую кожу.

Не используйте его сразу после бритья.

Если кожа чувствительная, выбирайте продукты без спирта, красителей и ароматизаторов.

Если после дезодоранта появляется сыпь или зуд, его стоит заменить.

В качестве альтернативы дезодорантам иногда используют соду и эфирные масла. Производители таких средств обычно делают акцент на «безопасности» и «естественности» состава. Но натуральный дезодорант не значит гипоаллергенный: эфирные масла и сода тоже могут вызывать раздражение или аллергию, особенно на чувствительной коже.

Главное

Дезодоранты маскируют запах пота, антиперспиранты влияют на потовые протоки. Ни алюминий, ни парабены в составе не связаны с повышением риска рака. Нет оснований считать, что эти средства мешают выведению токсинов или вредят лимфатическим узлам. Единственный реальный риск — раздражение кожи. Его можно избежать, если подбирать средство с учётом чувствительности кожи и соблюдать простые правила гигиены.

Важные исследования: