5 мифов о родинках, которые наука давно опровергла

Статистика показывает, что хотя бы одна родинка (невус) есть у каждого. Врачи рекомендуют регулярно их проверять, так как невус может оказаться меланомой. Однако вокруг связи родинок и рака кожи много заблуждений. Разобрали главные мифы, которые уже развенчали.

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Родинки появляются из-за солнца

Солнце мало на это влияет, они бывают у людей с генетической предрасположенностью. Количество невусов у детей и родителей обычно сопоставимо. Поэтому защищаться от солнца нужно не для того, чтобы не было новых родинок, а чтобы кожа не подвергалась действию ультрафиолета. Он разрушает ДНК и заставляет здоровые клетки кожи перерождаться в злокачественные.

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Если травмировал родинку, будет рак

Есть несколько устаревших исследований, которые подтверждают связь между повреждёнными родинками и раком кожи. Их проводили в 1940-х годах, и вывод был примерно такой: 30–50% пациентов с меланомой сообщили, что ранее они травмировали родинку.

К этим работам есть вопросы. Во-первых, после не значит вследствие. Повреждённая родинка изначально могла быть злокачественной, а не стать такой после травмы. К слову, в 70% случаев меланома появляется не из родинки, а на здоровой и чистой коже (человек обычно думает, что это новый невус). Только в 30% в рак перерождается существующая родинка.

Во-вторых, современные исследования не подтверждают эти данные. Ретроспективный опрос 369 пациентов с меланомой, который Университет Ульма в Германии провёл в 2000 году, не нашёл связи между раком кожи и повреждением родинок.

Однако в 2015 году группа учёных из Великобритании и Дании провела эксперимент с рыбками данио-рерио. Авторы работы каждые две недели в течение нескольких месяцев отрезали у них кусок плавника. Повторяющаяся травма увеличила риск развития злокачественных опухолей. Но, во-первых, исследование было на рыбках и его результаты нельзя перенести на людей. Во-вторых, речь в работе идёт не о родинках, а о тканях в целом. В-третьих, условия эксперимента далеки от реальности. Вероятность того, что человек будет регулярно получать одинаковые травмы в одном и том же месте, стремится к нулю.

Нельзя выдёргивать волосы на родинке

Отчасти этот миф связан с предыдущим. Раньше считалось, что удаление волос травмирует родинку и может спровоцировать меланому. Поэтому волосы рекомендовали отрезать ножницами, чтобы остался корень.

Научного обоснования у этих рекомендаций нет. Волосы растут из фолликула, который расположен в глубоких слоях кожи — между дермой и подкожной клетчаткой, — а невус затрагивает только верхний слой — эпидермис. Правильнее говорить, что волосы растут не из родинки, а прорастают сквозь неё. Поэтому их можно выдёргивать. Даже если эта процедура повредит волосяную луковицу, на самой родинке это не отразится.

Если удалить родинку, на её месте будет опухоль

Удалить можно любую родинку, это никак не повлияет на прогноз по меланоме. Но желательно сдать удалённый невус на гистологию, чтобы убедиться в его доброкачественности.

Учёные из Университета Южной Каролины пришли к выводу, что за родинками, которые удалили не полностью, можно просто наблюдать.

Если после удаления на месте невуса появилась меланома, скорее всего, он изначально был злокачественным, а в первый раз его удалили не до конца.

Родинка или меланома: как не пропустить рак кожи

Красные родинки — признак проблем с печенью

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Это (вишнёвые ангиомы) не совсем родинки. Они появляются, когда лимфатические или кровеносные сосуды разрастаются на поверхность кожи. Также пятна есть у большинства людей старше 75 лет.

В прошлом веке красные родинки (их тогда назывался пятнами де Моргана — по фамилии учёного, который их впервые описал) считали злокачественными. Однако современные данные показывают, что они безопасны. Почему они появляются, точно не известно. Есть теории, что вишнёвые ангиомы связаны со старением, генетическими мутациями и беременностью. Но проблем с печенью в перечне возможных причин нет.

Главное

Вокруг родинок много заблуждений, которые медицина официально опровергла. Солнце почти не влияет на появление новых невусов, более важную роль играет наследственность. Выдёргивать волосы из родинки можно: данных, что это провоцирует рак, нет. Нет и доказательств, что повреждённый невус перерождается в меланому. Удалить можно любую родинку, на вероятность возникновения рака это не влияет. Красные ангиомы — это разросшиеся сосуды, они неопасны и обычно появляются с возрастом.

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