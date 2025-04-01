Родинка или меланома: как не пропустить рак кожи

Каждый год в России регистрируют около 11 тысяч случаев меланомы, это примерно два больших зала Кремля. Главный провокатор рака кожи — ультрафиолетовое излучение, которое усиливается с началом весны. Врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев рассказал «Рамблеру», кто в зоне риска по меланоме и как отличить родинку от рака.

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Как возникает меланома

Меланома развивается из клеток меланоцитов. Они вырабатывают пигмент меланин, который влияет на цвет кожи и появление родинок. Когда в работе этих клеток случается сбой, развивается рак.

Считается, что главный внешний фактор развития меланомы — ультрафиолетовое излучение. Поэтому чаще всего злокачественные опухоли появляются на открытых участках тела (руках, ногах, спине, лице). Хотя могут поражать и скрытые части, например, слизистые носа и горла.

Метаанализ итальянского Научно-исследовательского госпиталя в Реджо-Эмилии показал, что в 71% случаев опухоль оказывается de novo, то есть начинается с чистой и здоровой кожи. И только в 29% в меланому перерождается уже существующая родинка.

Высокий риск меланомы, если у пациента

случались солнечные ожоги в детстве;

были походы в солярий;

много родинок (больше 11 на правой руке);

пожилой возраст;

есть случаи меланомы у кровных родственников;

кельтский или нордический фенотип (светлая кожа, светлые или рыжие волосы, зелёные или голубые глаза).

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Как проверить себя

Самостоятельный осмотр кожи позволяет обнаружить рак на ранней стадии. В сочетании с регулярными визитами к врачу это помогает уменьшить глубину проникновения меланомы и повысить шансы выздороветь. Самая популярная шкала самодиагностики — ABCDE (asymmetry, border irregularity, color, diameter, evolving), или её русскоязычный вариант АКОРД:

А — асимметрия (неправильная форма);

К — края (неровные);

О — окраска (неоднородная);

Р — размер больше 6 мм;

Д — динамика (родинка растет, кровоточит или сочится, становится плотной или рельефной, светлеет или темнеет).

«Если у родинки есть один из этих признаков (а тем более несколько) — это повод обратиться к врачу. Возможно, такой невус нужно удалить». Расул Ахмаев Врач врач-онкодерматолог, маммолог, химиотерапевт

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У людей с многочисленными невусами обычно находятся сразу несколько подходящих под шкалу АКОРД родинок. Поэтому им для самодиагностики рекомендуют использовать правило гадкого утёнка. Если какая-то родинка отличается от других или к ней подходит слово «самая» (самая большая, тёмная, светлая, неровная и так далее), её стоит показать врачу.

Учёные из Университета Алабамы в Бирмингеме предлагают объединить эта два метода и добавить к привычной шкале ABCDE букву F (funny looking — забавный вид). По их мнению, эти две концепции должны дополняют другу друга, а не заменять.

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Какие родинки нужно проверять у дерматолога

Желательно все. Невооруженным глазом достоверное отличить злокачественную опухоль от обычной родинки невозможно. Самопроверка помогает заподозрить меланому, но не подтвердить её.

«Любые родинки должен осматривать специалист. Если их больше 3-4, лучше показываться врачу несколько раз в год. Например, до и после отдыха в жарких странах, где много солнечного воздействия на кожу. Важно, чтобы врач осмотрел родинки при помощи дерматоскопа (оптического прибора для проверки кожи) и оценил возможные риски», — комментирует онколог-дерматолог.

Пациентам из группы высокого риска Международные ассоциации дерматологов рекомендуют тотальную цифровую дерматоскопию с картированием. Во время этой процедуры врач с помощью дерматоскопа осматривает все невусы, даже самые обычные на первый взгляд. Фотографии родинок с заключением врача заносят в цифровую картотеку. В итоге пациент получает карту своего тела с описанием всех невусов.

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Процедуру желательно делать раз в год, чтобы отслеживать динамику. Так врач и пациент лучше поймут, какие родинки изменились, а где появились новые.

Какие родинки нужно удалять

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Удалить можно любую родинку просто по эстетическим соображениям. Если невус начал меняться (подходит под шкалу АКОРД или правило гадкого утёнка), его считают потенциально злокачественным и убирают уже по медицинским показаниям.

Для удаления рекомендуют использовать хирургический метод. В этом случае хирург инструментом иссекает образование с отступом в один миллиметр от края. Родинку обязательно отправляют на гистологию (когда врач оценивает ткани в микроскоп), чтобы подтвердить или опровергнуть опухоль. От этих результатов будет зависеть дальнейшая тактика лечения.

А вот красные родинки абсолютно безопасны и удалять их необязательно.

«Это доброкачественные гемангиомы. Когда сосуды травмируются, происходит кровоизлияние под кожу и получается красная родинка. Гемангиомы нельзя назвать новообразованием в привычном понимании, скорее, это физиологическое изменение, которое ничем не грозит», — комментирует врач.

Главное

Меланома может маскироваться под обычные родинки, поэтому людям с многочисленными невусами нужно регулярно проходить осмотр. Для самопроверки можно использовать шкалу АКОРД или правило гадкого утёнка. Если какая-то родинка ассиметричная, неровная, слишком большая или тёмная, её нужно проверить. Пациентам из группы высокого риска по раку кожи рекомендуют делать тотальное картрирование, чтобы отслеживать изменения невусов. По эстетическим соображениям удалить можно любую родинку, по медицинским показаниям иссекают только потенциально злокачественные. После операции невус обязательно отправляют на гистологию, чтобы подтвердить или опровергнуть меланому.

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