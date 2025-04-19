Новости науки за неделю: смартфоны спасают от деменции, а любимая музыка облегчает боль

Учёные также установили, что для нормализации давления нужно есть больше бананов и картофеля. Хорошие новости для тех, кто опасается пандемии птичьего гриппа: новая вакцина показала обнадёживающие результаты.

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Смартфоны и деменция

Регулярное использование смартфонов, компьютеров и интернета снижает риск слабоумия. Это показал метаанализ с участием более 400 тысяч человек старше 50 лет. Исследование опубликовано в Nature Human Behaviour.

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Учёные проанализировали 57 научных работ, чтобы оценить влияние повседневного использования цифровых технологий на здоровье мозга. Выяснилось, что у пожилых людей, активно использующих гаджеты и интернет, риск деменции был вдвое ниже.

По мнению авторов, дело в том, что гаджеты стимулируют мозг сильнее, чем, например, просмотр телевизора. Кроме того, интернет помогает поддерживать социальные связи, а они важны, чтобы сохранить когнитивные функции — память, внимание и другие. Кроме того, смартфоны могут компенсировать некоторые нарушения, например помогать с навигацией при ухудшении памяти. Теперь учёные хотят понять, какие именно виды цифровой активности дают самую большую пользу.

Экспериментальная вакцина от птичьего гриппа

Учёные из Университета Буффало разработали новую вакцину против вируса птичьего гриппа (штамма H5N1). Препарат на основе белков H5 и N1 обеспечил полную защиту мышей. Результаты опубликованы в Cell Biomaterials.

Примечательно, что белок H5 обеспечил стопроцентную защиту от вируса, а N1 — частичную (около 70%). Комбинация H5 и N1 не улучшила результат. Однако учёные подчёркивают важную роль антител к N1 — они снижают тяжесть заболевания.

Штамм H5N1 — один из самых опасных. Согласно статистическим данным, летальность составляет 14–33%. Это значит, что каждый третий больной может умереть. Пока вирус передаётся от животных к человеку в редких случаях (регистрируются лишь единичные вспышки). Однако он может мутировать и начать передаваться от человека к человеку, что приведёт к пандемии.

Калий, соль и давление

Исследование, опубликованное в American Journal of Physiology — Renal Physiology, показало, что для снижения давления важно не только сократить натрий (соль), но и увеличить потребление калия. Учёные смоделировали работу почек, сосудистой и гормональной систем. Оказалось, что соотношение натрия и калия намного важнее, чем их абсолютное количество по отдельности.

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Учёные также отметили, что у мужчин высокое давление развивается чаще. При этом они лучше реагируют на питание, обогащённое калием. У женщин до менопаузы давление регулируется лучше за счёт хорошей работы почек (они задерживают меньше натрия).

Установлено, что обогащение рациона продуктами, богатыми калием (бананы, бобовые, картофель, брокколи), стабилизирует давление даже при высоком потреблении соли. Калий стимулирует выведение натрия, расширяет сосуды и снижает нагрузку на сердце.

Музыка и обезболивание

Новое исследование финских учёных из Университета Турку показало, что при прослушивании любимой музыки в мозге вырабатываются опиоиды. Это те же вещества, которые вызывают удовольствие от еды, секса, а также снижают боль. Работа опубликована в European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

Участники эксперимента слушали любимую музыку, пока учёные наблюдали за их мозгом с помощью ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) и МРТ. Оказалось, что музыка вызывает выброс опиоидов в центрах удовольствия. Причём уровень активации напрямую зависел от того, как часто человек испытывал мурашки при прослушивании.

Исследователи считают, что именно через систему опиоидов можно объяснить столь сильное эмоциональное воздействие музыки. Эти данные могут стать основой для новых форм терапии. В частности, музыку можно будет использовать для облегчения боли и лечения психических расстройств.

Веганы и белок

Исследователи из Новой Зеландии выяснили, что большинство веганов потребляют достаточное количество белка, но им не хватает некоторых аминокислот. Работа опубликована в PLOS One.

В исследовании приняли участие 193 человека, которые на два года полностью отказались от продуктов животного происхождения. Подавляющее большинство добровольцев получали дневную норму белка. И это несмотря на то, что растительное молоко и заменители мяса (например, соевое) содержат труднодоступные формы белка, из-за чего он хуже усваивается.

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При этом содержание незаменимых аминокислот в еде часто было ниже нормы. Особенно трудно было получить лейцин и лизин. Эти аминокислоты критически важны для обмена веществ и восстановления тканей.

Учёные подсчитали, что только половина участников получала их в достаточном количестве. Лучшими источниками лизина и лейцина оказались бобовые, особенно чечевица и нут.

Главное

Пользователи смартфонов лучше защищены от старческого слабоумия. Исследователи выяснили, что у веганов часто недостаёт ключевых аминокислот, несмотря на норму белка в рационе. Также оказалось, что для контроля давления важен не только отказ от соли, но и увеличение потребления калия. Новая вакцина от птичьего гриппа продемонстрировала 100%-ную защиту в доклинических испытаниях. Финские учёные показали, что любимая музыка не только вызывает удовольствие, но и запускает выработку опиоидов в мозге. Возможно, музыкой будут лечить боль.

Важные исследования