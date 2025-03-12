Будет ли новая пандемия птичьего гриппа: отвечают учёные
Группа американских специалистов из Университета Джорджтауна опубликовала письмо в авторитетном журнале Science, где говорится о рисках пандемии птичьего гриппа (H5N1). Разобрались, действительно ли мир в шаге от этого.
О чём речь?
Американские учёные предупредили о возможной пандемии птичьего гриппа H5N1. Вирус уже поражает крупный рогатый скот, в некоторых случаях инфекция передавалась людям. Эксперты опасаются, что будущие мутации патогена позволят ему передаваться от человека к человеку.
Чем так опасен этот вирус?
H5N1 — это штамм вируса птичьего гриппа, который может заражать птиц, млекопитающих и в редких случаях людей. Впервые его выявили в 1959 году в Шотландии, он поражал исключительно птиц. Однако в 1997 году в Гонконге заразились 18 людей, 6 из которых умерли. Таким образом, летальность вируса составила 33%, это очень много.
Дальнейшие наблюдения и статистические расчёты показали, что птичий грипп ещё более смертоносен. С 2003 года по январь 2025-го зафиксировано 964 случая заражения людей, из которых 466 закончились смертью (летальность больше 48%).
То есть если будет пандемия, то почти половина заболевших погибнет?
Нет. Во-первых, пока никто не знает, каким станет этот вирус, если начнёт передаваться от человека к человеку. Возможно, мутации сделают его менее смертоносным, ведь так он сможет быстрее распространяться. Чем больше носителей вируса погибает, тем медленнее распространяется инфекция. Такую вспышку намного легче локализовать.
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Во-вторых, показатели летальности в 33 и 48 % берутся от официально зарегистрированных случаев. Это те пациенты, которые нуждались в госпитализации. Те, у кого такой грипп прошёл в лёгкой форме, не попали в больницы (и они не пошли в статистику). В одном из исследований учёные учитывали эти ограничения и пришли к выводу, что летальность у вируса H5N1 — 14–33% (что тоже много). Но и эти цифры могут быть ошибочными из-за неполных данных.
Я обязательно заражусь от инфицированной птицы?
Нет, подавляющее большинство людей, контактировавших с заражёнными птицами, не заболевают.
Вирусы гриппа проникают в клетки, связываясь с особыми рецепторами на их поверхности. Вирус H5N1 хорошо связывается с рецепторами птичьих клеток. В верхних дыхательных путях человека таких рецепторов нет. Однако похожие есть в нижних отделах дыхательной системы. Как правило, вирусы гриппа размножаются именно в верхних отделах, а потом уже распространяются ниже. Поэтому вероятность заражения человека остаётся низкой. Но если вирус мутирует и научится лучше закрепляться на человеческих рецепторах в носоглотке, риск передачи сильно возрастёт.
Если всё так, то что же тогда вызывает тревогу у исследователей?
Несколько фактов. Во-первых, в 2024 году в США вирус птичьего гриппа H5N1 впервые зафиксировали у крупного рогатого скота. Это указывает на то, что он начинает осваивать новые ниши.
Во-вторых, в конце 2024 года в журнале Science вышла статья, где говорится, что всего лишь одна мутация позволила вирусу H5N1 стать специфическим к человеческим клеткам.
То есть от пандемии человечество отделяет всего одна мутация?
Не совсем. Исследование, опубликованное в Science, не выявило конкретного варианта H5N1, который сейчас циркулирует в природе. Вместо этого учёные искусственно вводили мутации в вариант вируса H5N1, которым недавно стал заражаться скот. Такого рода исследования позволяют понять, какие изменения могут сделать вирус опаснее.
Учёные изменили один участок в белке гемагглютинине вируса H5N1. Оказалось, что замена одной аминокислоты (глутамина на лейцин в позиции 226) уже делает вирус способным связываться с рецепторами человека.
Но это не значит, что в случае такой мутации наступит пандемия. Для этого в реальных условиях вирус должен:
- эффективно размножаться в организме человека;
- передаваться от человека к человеку (например, воздушно-капельным путём), обходить иммунный ответ.
Этого пока не наблюдается. Однако тот факт, что всего одна мутация уже делает вирус специфичным к человеческим клеткам, заставляет учёных внимательно следить за эволюцией H5N1.
Есть ли вакцина против H5N1?
Да, разработано несколько вакцин на основе инактивированного (убитого) вируса. В случае развития пандемии можно нарастить их производство.
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А почему сейчас нельзя запастись такими вакцинами?
В некоторых странах есть определённый запас. Но проблема в том, что вирус H5N1 быстро мутирует. Например, разработанные вакцины Alfunov и Celldemic против H5N1 уже не подходят для современных вариантов вируса.
И что же делать?
В первую очередь не паниковать, поскольку поводов для этого пока нет. Учёные постоянно отслеживают мутации H5N1, чтобы заметить потенциально опасные изменения. В некоторых странах, например в Китае, проводят вакцинацию птицы.
Кроме того, успешно тестируются вакцины на основе матричных РНК (мРНК). Их стали применять во время пандемии COVID-19. Они содержат мРНК — информационную молекулу, на основе которой клетка синтезирует определённый белок (информация о нём закодирована в конкретной мРНК). После введения такой вакцины клетки пациента несколько часов вырабатывают вирусные белки, против которых иммунитет формирует антитела.
Основное преимущество мРНК-вакцин в том, что их быстро можно адаптировать под новые штаммы. А ещё их намного легче производить. Это особенно важно во время пандемии, когда очень высокий спрос.
Главное
Учёные предупреждают, что вирус птичьего гриппа H5N1 начинает адаптироваться к млекопитающим, включая крупный рогатый скот. Лабораторные эксперименты показывают, что всего одна мутация может сделать его более приспособленным к человеческим клеткам. Пока H5N1 не передаётся от человека к человеку, но специалисты внимательно следят за его эволюцией.
Против H5N1 разработано несколько вакцин. Однако вирус быстро мутирует, поэтому традиционные вакцины могут оказаться неэффективными. Одним из вариантов решения проблемы могут быть мРНК-вакцины, поскольку их можно быстро адаптировать под новые варианты вируса. Пока прямой угрозы пандемии нет, но учёные призывают к ней готовиться.
Важные исследования
- Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) H5N1: надвигающаяся угроза — о распространении и мутациях вируса H5N1, его передаче от птиц к млекопитающим, рисках для человека, мерах профилактики, диагностики и лечения.
- Определение реального уровня летальности H5N1 — о переоценке официального показателя смертности при заражении вирусом H5N1, анализе скрытых случаев, предполагающих более низкую летальность.
- Связывание вируса H5N1 с клетками нижних дыхательных путей — о том, как вирус птичьего гриппа H5N1 преимущественно прикрепляется к клеткам в нижних дыхательных путях человека.
- Единственная мутация в гемагглютинине вируса бычьего гриппа H5N1 меняет специфичность к рецепторам человека — о том, что замена всего одной аминокислоты (глутамин на лейцин в позиции 226) в гемагглютинине вируса H5N1, обнаруженного у скота, способна изменить его специфичность с птичьих рецепторов на человеческие.
- МРНК-вакцина защищает хорьков от летальной инфекции высокопатогенным вирусом гриппа A(H5N1) — о том, что экспериментальная мРНК-вакцина, разработанная против пандемического варианта вируса гриппа A(H5N1), эффективно защищает хорьков от заражения, снижает вирусную нагрузку в дыхательных путях и вызывает сильный иммунный ответ.