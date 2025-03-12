Будет ли новая пандемия птичьего гриппа: отвечают учёные

Группа американских специалистов из Университета Джорджтауна опубликовала письмо в авторитетном журнале Science, где говорится о рисках пандемии птичьего гриппа (H5N1). Разобрались, действительно ли мир в шаге от этого.

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О чём речь?

Американские учёные предупредили о возможной пандемии птичьего гриппа H5N1. Вирус уже поражает крупный рогатый скот, в некоторых случаях инфекция передавалась людям. Эксперты опасаются, что будущие мутации патогена позволят ему передаваться от человека к человеку.

Чем так опасен этот вирус?

H5N1 — это штамм вируса птичьего гриппа, который может заражать птиц, млекопитающих и в редких случаях людей. Впервые его выявили в 1959 году в Шотландии, он поражал исключительно птиц. Однако в 1997 году в Гонконге заразились 18 людей, 6 из которых умерли. Таким образом, летальность вируса составила 33%, это очень много.

Дальнейшие наблюдения и статистические расчёты показали, что птичий грипп ещё более смертоносен. С 2003 года по январь 2025-го зафиксировано 964 случая заражения людей, из которых 466 закончились смертью (летальность больше 48%).

То есть если будет пандемия, то почти половина заболевших погибнет?

Нет. Во-первых, пока никто не знает, каким станет этот вирус, если начнёт передаваться от человека к человеку. Возможно, мутации сделают его менее смертоносным, ведь так он сможет быстрее распространяться. Чем больше носителей вируса погибает, тем медленнее распространяется инфекция. Такую вспышку намного легче локализовать.

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Во-вторых, показатели летальности в 33 и 48 % берутся от официально зарегистрированных случаев. Это те пациенты, которые нуждались в госпитализации. Те, у кого такой грипп прошёл в лёгкой форме, не попали в больницы (и они не пошли в статистику). В одном из исследований учёные учитывали эти ограничения и пришли к выводу, что летальность у вируса H5N1 — 14–33% (что тоже много). Но и эти цифры могут быть ошибочными из-за неполных данных.

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Я обязательно заражусь от инфицированной птицы?

Нет, подавляющее большинство людей, контактировавших с заражёнными птицами, не заболевают.

Вирусы гриппа проникают в клетки, связываясь с особыми рецепторами на их поверхности. Вирус H5N1 хорошо связывается с рецепторами птичьих клеток. В верхних дыхательных путях человека таких рецепторов нет. Однако похожие есть в нижних отделах дыхательной системы. Как правило, вирусы гриппа размножаются именно в верхних отделах, а потом уже распространяются ниже. Поэтому вероятность заражения человека остаётся низкой. Но если вирус мутирует и научится лучше закрепляться на человеческих рецепторах в носоглотке, риск передачи сильно возрастёт.

Если всё так, то что же тогда вызывает тревогу у исследователей?

Несколько фактов. Во-первых, в 2024 году в США вирус птичьего гриппа H5N1 впервые зафиксировали у крупного рогатого скота. Это указывает на то, что он начинает осваивать новые ниши.

Во-вторых, в конце 2024 года в журнале Science вышла статья, где говорится, что всего лишь одна мутация позволила вирусу H5N1 стать специфическим к человеческим клеткам.

То есть от пандемии человечество отделяет всего одна мутация?

Не совсем. Исследование, опубликованное в Science, не выявило конкретного варианта H5N1, который сейчас циркулирует в природе. Вместо этого учёные искусственно вводили мутации в вариант вируса H5N1, которым недавно стал заражаться скот. Такого рода исследования позволяют понять, какие изменения могут сделать вирус опаснее.

Учёные изменили один участок в белке гемагглютинине вируса H5N1. Оказалось, что замена одной аминокислоты (глутамина на лейцин в позиции 226) уже делает вирус способным связываться с рецепторами человека.

Но это не значит, что в случае такой мутации наступит пандемия. Для этого в реальных условиях вирус должен:

эффективно размножаться в организме человека;

передаваться от человека к человеку (например, воздушно-капельным путём), обходить иммунный ответ.

Этого пока не наблюдается. Однако тот факт, что всего одна мутация уже делает вирус специфичным к человеческим клеткам, заставляет учёных внимательно следить за эволюцией H5N1.

Есть ли вакцина против H5N1?

Да, разработано несколько вакцин на основе инактивированного (убитого) вируса. В случае развития пандемии можно нарастить их производство.

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А почему сейчас нельзя запастись такими вакцинами?

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В некоторых странах есть определённый запас. Но проблема в том, что вирус H5N1 быстро мутирует. Например, разработанные вакцины Alfunov и Celldemic против H5N1 уже не подходят для современных вариантов вируса.

И что же делать?

В первую очередь не паниковать, поскольку поводов для этого пока нет. Учёные постоянно отслеживают мутации H5N1, чтобы заметить потенциально опасные изменения. В некоторых странах, например в Китае, проводят вакцинацию птицы.

Кроме того, успешно тестируются вакцины на основе матричных РНК (мРНК). Их стали применять во время пандемии COVID-19. Они содержат мРНК — информационную молекулу, на основе которой клетка синтезирует определённый белок (информация о нём закодирована в конкретной мРНК). После введения такой вакцины клетки пациента несколько часов вырабатывают вирусные белки, против которых иммунитет формирует антитела.

Основное преимущество мРНК-вакцин в том, что их быстро можно адаптировать под новые штаммы. А ещё их намного легче производить. Это особенно важно во время пандемии, когда очень высокий спрос.

Главное

Учёные предупреждают, что вирус птичьего гриппа H5N1 начинает адаптироваться к млекопитающим, включая крупный рогатый скот. Лабораторные эксперименты показывают, что всего одна мутация может сделать его более приспособленным к человеческим клеткам. Пока H5N1 не передаётся от человека к человеку, но специалисты внимательно следят за его эволюцией.

Против H5N1 разработано несколько вакцин. Однако вирус быстро мутирует, поэтому традиционные вакцины могут оказаться неэффективными. Одним из вариантов решения проблемы могут быть мРНК-вакцины, поскольку их можно быстро адаптировать под новые варианты вируса. Пока прямой угрозы пандемии нет, но учёные призывают к ней готовиться.

Важные исследования