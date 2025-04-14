Четыре фразы, по которым можно заподозрить деменцию у близкого

Каждый год в мире выявляют по 10 млн новых случаев деменции. По прогнозу ВОЗ, к 2030 году пациентов со старческим слабоумием будет уже 82 млн — это сопоставимо с населением Германии. В зоне риска — люди старше 65 лет и пациенты с высоким давлением и сахарным диабетом. Врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская рассказала «Рамблеру» о первом признаке деменции и тестах для самопроверки.

© Freepik, Рамблер

Что это такое

Деменция — это стойкое снижение познавательных функций (внимание, память, мышление), когда человек утрачивает давно усвоенные знания и навыки, даже самые простые.

Из-за болезни постепенно разрушается личность. Сначала человек забывает незначительные вещи, например как включать стиральную машину или как зовут соседскую собаку. Потом не может вспомнить имена близких и как складывать числа столбиком. А в конце забывает, кто он сам.

Тупик Альцгеймера: почему наука всё ещё бессильна перед этой болезнью

Самая распространённая причина деменции — болезнь Альцгеймера, при которой отмирают нервные клетки. Также к старческому слабоумию могут привести сердечно-сосудистые заболевания, например гипертензия или атеросклероз (когда в сосудах откладываются холестериновые бляшки). Тогда говорят о сосудистой деменции.

«Основной критерий, отличающий деменцию от других когнитивных нарушений, — это утрата независимости в быту или профессиональных навыков. Первым признаком болезни обычно становится изменение настроения и поведения, к которому позже (иногда одновременно) присоединяются проблемы с памятью и мышлением». Елена Жураковская врач-невролог

Вероятность приобретённого слабоумия повышают:

курение,

злоупотребление алкоголем,

ожирение,

депрессия,

малоподвижный образ жизни,

социальная изоляция.

Первые звоночки

© ProfessionalStudioImages/iStock.com

Болезнь прогрессирует постепенно. Иногда от первых симптомов до явных изменений проходит несколько лет.

«Деменция, особенно в начале, может протекать волнообразно с эпизодами "просветления". Со временем они становятся всё реже и короче. Предотвратить или остановить это невозможно», — говорит врач-невролог.

Сценарий развития болезни может меняться в зависимости от типа слабоумия. Например, при лобно-височной деменции сначала проявляются поведенческие нарушения — вспыльчивость, агрессивность, склонность к неуместным шуткам, — а потом уже нарушения концентрации внимания и памяти. При болезни Альцгеймера первой страдает память. Сначала ухудшается кратковременная, а потом семантическая (память на слова и понятия).

«Следует обращать внимание на изменение настроения и поведения. Например, обычно позитивный и активный человек стал замкнутым, необщительным, негативным или вдруг потерял интерес к любимому занятию, стал скупым, склочным и подозрительным. При этом нарушения памяти на этом этапе могут себя не проявлять», — комментирует невролог.

Также заподозрить болезнь можно по косвенным фразам.

«Я не помню, куда положил... (пульт, телефон, очки)». Особенно если этот симптом появился недавно и постоянно повторяется.

«Как называется вон та штука?» Долгий подбор слов или замена конкретных терминов обобщающими словами — следствие угасания отделов мозга, отвечающих за речь.

«Не было такого». Отрицание фактов из биографии или замена забытых историй вымышленными — частый симптом деменции.

«Я не понимаю, как... (включить телевизор, позвонить, открыть дверь)». Если человек теряет давно освоенные навыки, это повод обратиться к врачу.

Сам пациент обычно не осознаёт проблемы, поэтому ему нужна помощь близких.

«Пациенты с деменцией не задают вопросов, они ведут себя так, как будто ничего не случилось. А если им указывают на забывчивость, не понимают, о чём речь, или раздражаются. Бывает, что они поддерживают разговор с кем-то, но, если спросить, кто этот человек, придумывают на ходу свою, неправильную версию», — говорит Елена Жураковская.

Тесты на деменцию

Универсального метода определить старческое слабоумие на ранней стадии нет. Учёные пытаются это исправить и научить нейросети прогнозировать деменцию с помощью лингвистического анализа. Сотрудники Оксфордского университета и университета Кардиффа продемонстрировали возможности такого метода на примере истории американского писателя Терри Пратчетта, у которого в 2007 году подтвердили болезнь Альцгеймера и деменцию.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Учёные проанализировали 33 произведения автора. Оказалось, что ещё за 10 лет до постановки диагноза лексика и синтаксис в книгах Пратчетта изменились: словарный запас стал скуднее, а предложения — проще. Учёные полагают, что в будущем такой лингвистический анализ поможет выявлять болезнь. Однако пока это только предложение, нужны время и новые исследования, чтобы научить нейросеть находить деменцию.

Тем не менее есть стандартные опросники и тесты, которые помогают оценить познавательные функции. Самые простой и известный — тест с часами, когда пациента просят нарисовать на белом листе круглые часы с циферблатом, которые показывают без пятнадцати два. Здоровый человек легко справляется с заданием, а у пациентов с деменцией возникают трудности. Им бывает сложно правильно расположить цифры или нарисовать стрелки.

Есть и другие тесты, которые оценивают память, внимание и мышление.

© TG23/iStock.com

Тест с кубом

Нужно нарисовать на белом листе любую трёхмерную фигуру, например куб. Важно правильно отразить грани и расположить их в разных плоскостях.

Тест с числами

На листе бумаги нужно заранее нарисовать числа от 1 до 25 в хаотичном порядке и обвести их в кружочки. Задача — соединить цифры линией в правильной последовательности.

Тест с тремя словами

Нужно запомнить три любых слова (например, «табуретка», «дождь», «корова»), а через 15 минут рутинных дел или беседы назвать их снова.

Специалисты предупреждают: оценивать результаты любых тестов должен врач.

«Не существует простых тестов для самопроверки. Даже тест с рисованием часов требует навыка для его проведения и интерпретации. Поэтому лучше обратиться к специалисту», — рекомендует врач-невролог.

Главное

При деменции познавательные функции угасают постепенно, поэтому на ранних стадиях распознать её непросто. Первым заметным признаком старческого слабоумия обычно становится изменение настроения, а провалы в памяти начинаются позже. Заподозрить когнитивные нарушения можно по фразам «Я забыл», «Я не понимаю, как...» или «Не было такого». При этом сами пациенты с деменцией обычно отрицают проблему и раздражаются, если им указывать на ошибки. Универсального теста на слабоумие нет, но можно попробовать выполнить задания на память, мышление и внимание. Лучше, если результаты будет интерпретировать врач.

Важные исследования