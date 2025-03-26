Учёные назвали пять опасных травм на самокате
Сезон самокатов открыт, и настало время вспомнить, что это не только удобно, но и небезопасно. Обратная сторона комфорта: минимум — ссадины, максимум — опасные для жизни травмы. Разобрались, чем рискуют водители самокатов.
Травмы от самоката: что известно
Учёные активно исследуют феномен самокатов. В частности, они изучают, насколько этот транспорт безопасен. Вот что удалось выяснить:
- Мужчины на самокатах получают травмы чаще женщин (и это не потому, что мужчин на самокатах больше).
- Меньше трети взрослых и детей используют шлемы.
- 20–25% травм происходит в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психоактивных веществ.
- Большинство травм водитель самоката получает при падении.
- Ночью и в выходные дни травм намного больше, чем днём и в будни.
- Типы травм, факторы риска и прочие обстоятельства очень схожи в исследованиях разных стран.
Сотрясение мозга и другие травмы головы
Основная причина таких травм при падениях — отсутствие шлема. При ударе головой возможно сотрясение или более серьёзные травмы. Даже если нет видимых повреждений, могут быть последствия, среди которых:
- нарушения сна,
- проблемы с концентрацией,
- головные боли в течение длительного времени (недели и месяцы).
Если после падения есть хотя бы один симптом, описанный выше, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт. Пациента должен осмотреть невролог. При необходимости сделают КТ или МРТ, которые покажут более серьёзные повреждения, например внутричерепное кровотечение.
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Ссадины и ушибы
Ссадины на коленях, на локтях, потянутые связки — самые частые повреждения, которые получают при падении с самоката.
В большинстве случаев такие травмы возникают из-за потери равновесия, внезапного торможения или скольжения по мокрой или неровной поверхности. Часто падают вперёд или набок, поэтому страдают конечности и бока.
На первый взгляд, ссадины и ушибы — это не так страшно. Однако пострадавшему нужно учитывать, что:
- Ссадины легко инфицируются, особенно если их не обработать антисептиком.
- Под ушибами могут быть гематомы или трещины костей.
- Растяжения на самом деле могут быть разрывами связок, которые требуют долгого восстановления.
Сильная боль и нарастающий отёк — это повод обратиться к врачу.
Переломы руки
При падении человек часто выставляет руки вперёд. Вес тела, инерция, твёрдое покрытие (асфальт, бетон) — и тонкая кость запястья может не выдержать. Это довольно распространённая травма. Некоторые исследования показывают, что на них приходится до 50% всех травм.
Сам по себе перелом не опасен для жизни, но если его не лечить, то возможно:
- неправильное сращение костей;
- хроническая боль в руке;
- частичная или полная потеря подвижности кисти.
Следует учитывать, что переломы не всегда сопровождаются очень сильной болью. Пострадавший может принять это за простой ушиб. Поэтому при таких травмах лучше обратиться к врачу и сделать рентген (при необходимости).
Травмы лицевых костей
Ещё один распространённый тип повреждений — травма лицевых костей. В большинстве случаев это несерьёзные поражения, но возможны и переломы носа, скул и челюстей. Такие травмы могут ухудшить дыхание, зрение, прикус или мимику.
Главная причина — падение вперёд без шлема, когда основной удар приходится прямо на лицо. Часто это происходит на высокой скорости и/или в состоянии алкогольного опьянения. Однако такую травму можно получить и в шлеме, если не защищён подбородок. Некоторые модели шлемов не закрывают нижнюю часть лица.
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Внутреннее кровотечение
При сильном ударе (особенно при падении на живот или грудную клетку) может повредиться какой-либо орган или сосуд. При этом возможно внутреннее кровотечение. Часто такие травмы случаются на высокой скорости, например при лобовом столкновении с преградой, вылетом с бордюра или падении на руль самоката.
Симптомы внутреннего кровотечения зависят от локализации травмы и её объёма. Основные признаки:
- резкая или усиливающаяся боль в животе или грудной клетке;
- бледность;
- холодный пот;
- слабость;
- головокружение, обмороки, потемнение в глазах;
- учащённое сердцебиение, низкое давление;
- тошнота, иногда рвота с кровью (при травмах органов ЖКТ);
- затруднённое дыхание (если повреждены грудная клетка или лёгкое).
При таких симптомах обязательно вызывайте скорую помощь.
Главное
Электросамокаты — это удобно, но травмоопасно. Чаще всего водители самокатов получают ссадины, сотрясения мозга и переломы рук. Бывают и более серьёзные травмы — переломы лицевых костей и даже внутренние кровотечения. Основные причины — отсутствие шлема, высокая скорость, катание ночью или в нетрезвом состоянии.
Важные исследования
- Дорожно-транспортные травмы, связанные с электросамокатами в США: описательный анализ данных NEISS — о том, как часто и при каких обстоятельствах происходят травмы при использовании электросамокатов.
- Травмы, связанные с электросамокатами — о частоте травм при использовании электросамокатов и их связи с употреблением алкоголя и других психоактивных веществ.
- Анализ травм, связанных с электросамокатами, и меры профилактики — о характере и тяжести травм у взрослых и детей при падениях и столкновениях на электросамокатах, а также о возможностях их предотвращения.
- Травмы, связанные с электросамокатами: новая эпидемия в ортопедии — о резком росте числа переломов и других травм, полученных при падениях и столкновениях на электросамокатах преимущественно у молодых людей.