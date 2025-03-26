Учёные назвали пять опасных травм на самокате

Сезон самокатов открыт, и настало время вспомнить, что это не только удобно, но и небезопасно. Обратная сторона комфорта: минимум — ссадины, максимум — опасные для жизни травмы. Разобрались, чем рискуют водители самокатов.

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Травмы от самоката: что известно

Учёные активно исследуют феномен самокатов. В частности, они изучают, насколько этот транспорт безопасен. Вот что удалось выяснить:

Мужчины на самокатах получают травмы чаще женщин (и это не потому, что мужчин на самокатах больше).

на самокатах получают травмы чаще женщин (и это не потому, что мужчин на самокатах больше). Меньше трети взрослых и детей используют шлемы.

20–25% травм происходит в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психоактивных веществ.

или под воздействием психоактивных веществ. Большинство травм водитель самоката получает при падении.

Ночью и в выходные дни травм намного больше, чем днём и в будни.

травм намного больше, чем днём и в будни. Типы травм, факторы риска и прочие обстоятельства очень схожи в исследованиях разных стран.

Сотрясение мозга и другие травмы головы

Основная причина таких травм при падениях — отсутствие шлема. При ударе головой возможно сотрясение или более серьёзные травмы. Даже если нет видимых повреждений, могут быть последствия, среди которых:

нарушения сна,

проблемы с концентрацией,

головные боли в течение длительного времени (недели и месяцы).

Если после падения есть хотя бы один симптом, описанный выше, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт. Пациента должен осмотреть невролог. При необходимости сделают КТ или МРТ, которые покажут более серьёзные повреждения, например внутричерепное кровотечение.

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Ссадины и ушибы

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Ссадины на коленях, на локтях, потянутые связки — самые частые повреждения, которые получают при падении с самоката.

В большинстве случаев такие травмы возникают из-за потери равновесия, внезапного торможения или скольжения по мокрой или неровной поверхности. Часто падают вперёд или набок, поэтому страдают конечности и бока.

На первый взгляд, ссадины и ушибы — это не так страшно. Однако пострадавшему нужно учитывать, что:

Ссадины легко инфицируются, особенно если их не обработать антисептиком.

особенно если их не обработать антисептиком. Под ушибами могут быть гематомы или трещины костей.

костей. Растяжения на самом деле могут быть разрывами связок, которые требуют долгого восстановления.

Сильная боль и нарастающий отёк — это повод обратиться к врачу.

Переломы руки

При падении человек часто выставляет руки вперёд. Вес тела, инерция, твёрдое покрытие (асфальт, бетон) — и тонкая кость запястья может не выдержать. Это довольно распространённая травма. Некоторые исследования показывают, что на них приходится до 50% всех травм.

Сам по себе перелом не опасен для жизни, но если его не лечить, то возможно:

неправильное сращение костей;

хроническая боль в руке;

частичная или полная потеря подвижности кисти.

Следует учитывать, что переломы не всегда сопровождаются очень сильной болью. Пострадавший может принять это за простой ушиб. Поэтому при таких травмах лучше обратиться к врачу и сделать рентген (при необходимости).

Травмы лицевых костей

Ещё один распространённый тип повреждений — травма лицевых костей. В большинстве случаев это несерьёзные поражения, но возможны и переломы носа, скул и челюстей. Такие травмы могут ухудшить дыхание, зрение, прикус или мимику.

Главная причина — падение вперёд без шлема, когда основной удар приходится прямо на лицо. Часто это происходит на высокой скорости и/или в состоянии алкогольного опьянения. Однако такую травму можно получить и в шлеме, если не защищён подбородок. Некоторые модели шлемов не закрывают нижнюю часть лица.

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Внутреннее кровотечение

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При сильном ударе (особенно при падении на живот или грудную клетку) может повредиться какой-либо орган или сосуд. При этом возможно внутреннее кровотечение. Часто такие травмы случаются на высокой скорости, например при лобовом столкновении с преградой, вылетом с бордюра или падении на руль самоката.

Симптомы внутреннего кровотечения зависят от локализации травмы и её объёма. Основные признаки:

резкая или усиливающаяся боль в животе или грудной клетке;

бледность;

холодный пот;

слабость;

головокружение, обмороки, потемнение в глазах;

учащённое сердцебиение, низкое давление;

тошнота, иногда рвота с кровью (при травмах органов ЖКТ);

затруднённое дыхание (если повреждены грудная клетка или лёгкое).

При таких симптомах обязательно вызывайте скорую помощь.

Главное

Электросамокаты — это удобно, но травмоопасно. Чаще всего водители самокатов получают ссадины, сотрясения мозга и переломы рук. Бывают и более серьёзные травмы — переломы лицевых костей и даже внутренние кровотечения. Основные причины — отсутствие шлема, высокая скорость, катание ночью или в нетрезвом состоянии.

Важные исследования