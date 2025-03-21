Новая болезнь вейперов: что такое EVALI и чем она опасна
EVALI ставит под сомнение вейпинг как более безопасную альтернативу курению. Разобрались, что это за состояние и при чём тут «попкорновые лёгкие».
Что случилось
Во многих российских СМИ на этой неделе появилась новость о первом в России случае болезни вейперов — EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury). В переводе — «повреждение лёгких, связанное с электронными сигаретами или вейпингом». В СМИ также указано, что по-другому эту болезнь называют «попкорновой», якобы из-за звука, напоминающего разрывающийся попкорн при прослушивании лёгких.
Это не первый случай в России
Первый задокументированный случай EVALI в России был летом 2021 года. С этой болезнью в Морозовскую больницу попал 17-летний подросток, увлекающийся вейпингом.
Примечательно, что о специфических поражениях лёгких учёные узнали ещё в 2012 году. Однако первый всплеск EVALI зафиксировали в 2019 в США. Затем в течение нескольких лет диагностика EVALI была затруднена из-за COVID-19 (у этих болезней много схожих симптомов).
Как проявляется EVALI
EVALI очень похожа на проявления других лёгочных заболеваний. Спустя несколько дней, недель или месяцев регулярного вейпинга пациенты могут жаловаться на:
- одышку,
- сухой кашель,
- быструю утомляемость,
- повышенную температуру и озноб,
- стеснение и боль в груди,
- боль в животе,
- тошноту (иногда рвоту),
- потерю аппетита,
- диарею,
- резкое похудение,
- учащённое сердцебиение,
- другие симптомы.
Чем так опасна EVALI
Болезнь приводит к дыхательной недостаточности (когда дыхательная система перестаёт справляться со своей функцией). Это возникает из-за:
- воспалительного отёка и скопления жидкости в альвеолах (пузырьки в лёгких, которые участвуют в газообмене), из-за чего нарушается газообмен;
- поражения альвеол и уменьшения их рабочей поверхности;
- закупорки тончайших ветвей бронхов (бронхиол) воспалительной слизью.
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У части пациентов при EVALI развивается тяжёлая дыхательная недостаточность, что требует интенсивной терапии или искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
EVALI и «попкорновые лёгкие»
EVALI и «попкорновые лёгкие» — разные заболевания. Под «попкорновыми лёгкими» подразумевают облитерирующий бронхиолит. Это хроническая болезнь, при которой бронхиолы воспаляются и покрываются рубцами. Из-за этого нарушается поток воздуха в лёгких, что приводит к одышке и сухому кашлю.
Впервые облитерирующий бронхиолит обнаружили у работников завода по изготовлению ароматических масел для попкорна в американском городе Джаспер. В составе этих масел содержится вещество диацетил. Оно считается безопасным, если его употреблять с пищей. Однако его пары очень вредны для лёгких, из-за чего и пострадали работники завода. Именно поэтому болезнь назвали «попкорновой». Звук взрывающейся кукурузы, на который якобы похоже дыхание больного, тут ни при чём.
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После этого случая Центр по контролю заболеваний США (CDC) выпустил специальные рекомендации для сотрудников заводов, которые работают с ароматизаторами.
Приводит ли вейпинг к «попкорновым лёгким»
Диацетил также содержится в некоторых жидкостях для вейпинга. Можно сделать вывод, что электронные сигареты вызывают «попкорновую болезнь». Однако пока известны лишь единичные случаи развития облитерирующего бронхиолита на фоне вейпинга. Первый такой случай был описан в Канаде. В больницу попал 17-летний подросток, который использовал вейпы с большими дозами тетрагидроканнабинола — психотропного вещества, содержащегося в марихуане.
Другой случай произошёл с 40-летней женщиной, которая тоже увлекалась вейпингом. Она попала в больницу с сильным кашлем и одышкой. При обследовании врачи обнаружили закупоренные бронхиолы. Также описана история четырёх пациентов, которые долго применяли электронные сигареты (от 3 до 8 лет). У них обнаружили хроническое воспаление и фиброз мелких дыхательных путей.
Несмотря на эти случаи, говорить о том, что вейпинг приводит к «попкорновой болезни лёгких», пока нельзя.
Как лечат EVALI
Диагноз EVALI ставят методом исключения. Сначала проверяют, нет ли у пациента COVID-19, гриппа, бактериальной инфекции или чего-то другого. Только если всё это исключено и пациент использует электронные сигареты, подозревают EVALI.
Универсального метода лечения EVALI пока нет. Болезнь новая, и врачи только учатся с ней работать. Как правило, цель лечения — облегчить состояние пациента. Чаще всего применяют:
- кислородную терапию,
- гормональные противовоспалительные препараты (кортикостероиды),
- искусственную вентиляцию лёгких (при тяжёлых случаях).
Иногда врачи назначают антибиотики, чтобы исключить пневмонию.
В большинстве случаев пациенты выздоравливают в течение нескольких дней. Некоторым для восстановления нужны недели. Тяжёлые случаи EVALI (когда пациенту нужна интенсивная терапия или ИВЛ) могут привести к пожизненным проблемам с дыханием.
Главное
EVALI — это серьёзное воспалительное заболевание лёгких, связанное с вейпингом. Оно может развиться даже у молодых здоровых людей. Проявляется болезнь сильной одышкой, кашлем, лихорадкой и другими симптомами. В тяжёлых случаях EVALI требует реанимации и подключения к ИВЛ, последствия могут остаться на всю жизнь.
Важные исследования
- Острое повреждение паренхимы лёгких, связанное с вейпингом: систематический обзор — о клинических и патоморфологических проявлениях EVALI.
- Обновлённые временные рекомендации для медицинских работников при подозрении на поражение лёгких, связанное с вейпингом (EVALI), в США — о клинических признаках EVALI и рекомендациях CDC по диагностике, госпитализации, лечению и профилактике, включая отказ от продуктов для вейпинга, особенно содержащих ТГК.
- Жизнеугрожающий случай бронхиолита, связанный с использованием электронных сигарет у подростка в Канаде — о 17-летнем пациенте, у которого развился тяжёлый бронхиолит с дыхательной недостаточностью после вейпинга жидкостей с ароматизаторами и ТГК.
- Бронхиолит, связанный с вейпингом — о случае с женщиной с выраженной обструкцией дыхательных путей, у которой был диагностирован бронхиолит, вероятно, вызванный использованием электронных сигарет.
- Использование электронных сигарет, фиброз мелких дыхательных путей и бронхиолит — о серии случаев, в которых у пациентов с многолетним стажем вейпинга выявлена характерная патология дыхательных путей с фиброзом и сужением бронхиол.