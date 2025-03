Новая болезнь вейперов: что такое EVALI и чем она опасна

EVALI ставит под сомнение вейпинг как более безопасную альтернативу курению. Разобрались, что это за состояние и при чём тут «попкорновые лёгкие».

Что случилось

Во многих российских СМИ на этой неделе появилась новость о первом в России случае болезни вейперов — EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury). В переводе — «повреждение лёгких, связанное с электронными сигаретами или вейпингом». В СМИ также указано, что по-другому эту болезнь называют «попкорновой», якобы из-за звука, напоминающего разрывающийся попкорн при прослушивании лёгких.

Это не первый случай в России

Первый задокументированный случай EVALI в России был летом 2021 года. С этой болезнью в Морозовскую больницу попал 17-летний подросток, увлекающийся вейпингом.

Примечательно, что о специфических поражениях лёгких учёные узнали ещё в 2012 году. Однако первый всплеск EVALI зафиксировали в 2019 в США. Затем в течение нескольких лет диагностика EVALI была затруднена из-за COVID-19 (у этих болезней много схожих симптомов).

Как проявляется EVALI

EVALI очень похожа на проявления других лёгочных заболеваний. Спустя несколько дней, недель или месяцев регулярного вейпинга пациенты могут жаловаться на:

одышку,

сухой кашель,

быструю утомляемость,

повышенную температуру и озноб,

стеснение и боль в груди,

боль в животе,

тошноту (иногда рвоту),

потерю аппетита,

диарею,

резкое похудение,

учащённое сердцебиение,

другие симптомы.

Чем так опасна EVALI

Болезнь приводит к дыхательной недостаточности (когда дыхательная система перестаёт справляться со своей функцией). Это возникает из-за:

воспалительного отёка и скопления жидкости в альвеолах (пузырьки в лёгких, которые участвуют в газообмене), из-за чего нарушается газообмен;

в альвеолах (пузырьки в лёгких, которые участвуют в газообмене), из-за чего нарушается газообмен; поражения альвеол и уменьшения их рабочей поверхности;

закупорки тончайших ветвей бронхов (бронхиол) воспалительной слизью.

У части пациентов при EVALI развивается тяжёлая дыхательная недостаточность, что требует интенсивной терапии или искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

EVALI и «попкорновые лёгкие»

EVALI и «попкорновые лёгкие» — разные заболевания. Под «попкорновыми лёгкими» подразумевают облитерирующий бронхиолит. Это хроническая болезнь, при которой бронхиолы воспаляются и покрываются рубцами. Из-за этого нарушается поток воздуха в лёгких, что приводит к одышке и сухому кашлю.

Впервые облитерирующий бронхиолит обнаружили у работников завода по изготовлению ароматических масел для попкорна в американском городе Джаспер. В составе этих масел содержится вещество диацетил. Оно считается безопасным, если его употреблять с пищей. Однако его пары очень вредны для лёгких, из-за чего и пострадали работники завода. Именно поэтому болезнь назвали «попкорновой». Звук взрывающейся кукурузы, на который якобы похоже дыхание больного, тут ни при чём.

После этого случая Центр по контролю заболеваний США (CDC) выпустил специальные рекомендации для сотрудников заводов, которые работают с ароматизаторами.

Приводит ли вейпинг к «попкорновым лёгким»

Диацетил также содержится в некоторых жидкостях для вейпинга. Можно сделать вывод, что электронные сигареты вызывают «попкорновую болезнь». Однако пока известны лишь единичные случаи развития облитерирующего бронхиолита на фоне вейпинга. Первый такой случай был описан в Канаде. В больницу попал 17-летний подросток, который использовал вейпы с большими дозами тетрагидроканнабинола — психотропного вещества, содержащегося в марихуане.

Другой случай произошёл с 40-летней женщиной, которая тоже увлекалась вейпингом. Она попала в больницу с сильным кашлем и одышкой. При обследовании врачи обнаружили закупоренные бронхиолы. Также описана история четырёх пациентов, которые долго применяли электронные сигареты (от 3 до 8 лет). У них обнаружили хроническое воспаление и фиброз мелких дыхательных путей.

Несмотря на эти случаи, говорить о том, что вейпинг приводит к «попкорновой болезни лёгких», пока нельзя.

Как лечат EVALI

Диагноз EVALI ставят методом исключения. Сначала проверяют, нет ли у пациента COVID-19, гриппа, бактериальной инфекции или чего-то другого. Только если всё это исключено и пациент использует электронные сигареты, подозревают EVALI.

Универсального метода лечения EVALI пока нет. Болезнь новая, и врачи только учатся с ней работать. Как правило, цель лечения — облегчить состояние пациента. Чаще всего применяют:

кислородную терапию,

гормональные противовоспалительные препараты (кортикостероиды),

искусственную вентиляцию лёгких (при тяжёлых случаях).

Иногда врачи назначают антибиотики, чтобы исключить пневмонию.

В большинстве случаев пациенты выздоравливают в течение нескольких дней. Некоторым для восстановления нужны недели. Тяжёлые случаи EVALI (когда пациенту нужна интенсивная терапия или ИВЛ) могут привести к пожизненным проблемам с дыханием.

Главное

EVALI — это серьёзное воспалительное заболевание лёгких, связанное с вейпингом. Оно может развиться даже у молодых здоровых людей. Проявляется болезнь сильной одышкой, кашлем, лихорадкой и другими симптомами. В тяжёлых случаях EVALI требует реанимации и подключения к ИВЛ, последствия могут остаться на всю жизнь.

