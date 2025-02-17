Бронхит, рак и ещё три болезни лёгких у курящих
Чем дольше вы курите, тем тяжелее последствия. При этом после отказа от табака организм восстанавливается за 5–15 лет. Разобрались, чем чаще всего болеют курильщики и что будет, когда вы бросите.
Хронический бронхит
Бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов. Если он длится дольше трёх месяцев, то это хронический бронхит. У курильщиков он развивается из-за регулярного раздражения токсическими веществами сигаретного дыма. Вот что происходит:
- В ответ на вдыхание токсинов усиливается выработка слизи (чтобы быстрее избавиться от вредных веществ).
- Замедляется работа реснитчатого эпителия, очищающего дыхательные пути.
- Возникает воспаление (как защитный механизм), которое становится хроническим, из-за чего бронхи утолщаются и теряют эластичность.
- Основной симптом хронического бронхита — постоянный кашель с отхождением мокроты (часто по утрам). Воспалённые бронхи становятся уязвимы перед инфекциями, поэтому возможны частые ОРВИ.
Эмфизема
При этом заболевании лёгкие теряют эластичность. Причина развития эмфиземы — воспалительный процесс. Иммунные клетки мигрируют в бронхи и выделяют ферменты, которые разрушают соединительную ткань — эластичный лёгочный каркас.
Альвеолы при этом патологически расширяются и не могут вернуться в исходное состояние. В итоге в них задерживается воздух с углекислым газом. Поэтому при эмфиземе человек может вдохнуть, но ему сложно выдохнуть до конца.
Эмфизема проявляется:
- одышкой,
- ощущением нехватки воздуха,
- теснением в груди,
- хрипами, свистящим дыханием,
- посинением губ и пальцев (из-за недостатка кислорода в крови).
Важно! Риск смерти от хронического бронхита и эмфиземы у курильщиков мужчин и женщин выше в 17 и 12 раз соответственно.
ХОБЛ
При хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) сужаются бронхи. Из-за этого пациенту становится тяжело дышать. Болезнь может не проявляться годами, несмотря на развивающийся патологический процесс.
На продвинутых стадиях ХОБЛ может протекать по типу хронического бронхита или эмфиземы. В первом случае превалирует кашель, а во втором — одышка.
ХОБЛ проявляется:
- постоянным кашлем с мокротой;
- одышкой (сначала при нагрузке, а потом и в покое);
- ощущением нехватки воздуха.
Со временем лёгкие перестают справляться со своей работой, развивается дыхательная недостаточность. От этого страдают и другие органы, поскольку им нужен кислород.
В развитых странах более 70% случаев ХОБЛ связано с курением. Среди ведущих причин смерти в мире ХОБЛ занимает четвёртую строчку.
Пневмонии
В большинстве случаев пневмония (воспаление лёгких) ассоциируется с инфекцией. Однако у курильщиков могут развиваться неинфекционные пневмонии. Чаще всего они проявляются кашлем и одышкой.
Главная опасность неинфекционных пневмоний — фиброз, когда лёгочную ткань заменяет соединительная. Последняя не обладает дыхательной функцией. Поэтому чем больше в лёгких очагов фиброза, тем тяжелее дышать. В отличие от инфекционной пневмонии, которую можно вылечить антибиотиками, фиброз приводит к необратимым последствиям.
Рак лёгких
Это злокачественная опухоль, которая возникает в лёгочных тканях и может распространяться на другие органы. Точные причины этой болезни неизвестны, однако связь с курением установлена. До 90% пациентов с раком лёгких — курильщики.
Каждая сигарета — это около 7000 химических соединений. Минимум 70 из них — канцерогены, то есть вещества, способствующие развитию рака. При попадании в лёгкие они:
- Повреждают клетки слизистой.
- Становятся причиной мутаций, из-за которых здоровые клетки превращаются в злокачественные.
- Разрушают защитные механизмы, из-за чего организм не в состоянии «починить» поражённые клетки.
Опасность рака лёгких — отсутствие симптомов на ранних этапах. Поэтому пациенты часто обращаются за помощью уже на терминальных стадиях. Насторожить должны такие симптомы:
- непроходящий кашель,
- появление крови в мокроте,
- боль в груди,
- одышка в состоянии покоя,
- повышенная утомляемость,
- резкая потеря веса.
На поздних стадиях рак лёгкого даёт метастазы, поражая печень, кости и мозг.
Никотиновые пластыри и психотерапия: как лечат зависимость от курения
Что будет, если бросить
Даже если стаж курения составляет десятки лет, бросив, вы останетесь в плюсе:
- Уже через 20 минут нормализуется пульс и начинает падать давление.
- Через 12 часов концентрация углекислого газа в крови придёт в норму.
- В течение 2–12 недель улучшится работа лёгких (вам будет легче дышать).
- Через 1–9 месяцев (в зависимости от стажа курения и возраста) исчезнут или заметно уменьшатся кашель и одышка.
- Спустя год в два раза снизится риск ишемической болезни сердца.
- Через 5–15 лет риск развития инсульта станет таким же, как у некурящего.
- Через 10 лет в два раза снизится риск развития рака лёгкого.
Главное
Курение — серьёзная опасность для лёгких. Хронический бронхит, эмфизема, ХОБЛ, неинфекционные пневмонии и рак лёгкого — реальность, с которой приходится сталкиваться многим курильщикам.
Даже после многих лет курения отказ будет полезен. Улучшится работа лёгких, снизится риск тяжёлых заболеваний и увеличится продолжительность жизни. Чем раньше вы примете это решение, тем лучше.
Важные исследования
Хронический бронхит при ХОБЛ: почему отказ от табака так важен — о том, как курение влияет на развитие и течение хронического бронхита при ХОБЛ.
Влияние курения на клинические и молекулярные показатели у пациентов с ХОБЛ — о том, как курение усиливает воспаление, окислительное повреждение ДНК и снижает выживаемость пациентов с ХОБЛ.
Снижение заболеваемости и смертности от рака, связанного с курением — о том, как табак остаётся ведущей причиной смертности, вызывая 30% всех случаев рака.