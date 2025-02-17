Бронхит, рак и ещё три болезни лёгких у курящих

Чем дольше вы курите, тем тяжелее последствия. При этом после отказа от табака организм восстанавливается за 5–15 лет. Разобрались, чем чаще всего болеют курильщики и что будет, когда вы бросите.

Бронхит, рак и ещё три болезни лёгких у курящих
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Хронический бронхит

Бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов. Если он длится дольше трёх месяцев, то это хронический бронхит. У курильщиков он развивается из-за регулярного раздражения токсическими веществами сигаретного дыма. Вот что происходит:

  • В ответ на вдыхание токсинов усиливается выработка слизи (чтобы быстрее избавиться от вредных веществ).
  • Замедляется работа реснитчатого эпителия, очищающего дыхательные пути.
  • Возникает воспаление (как защитный механизм), которое становится хроническим, из-за чего бронхи утолщаются и теряют эластичность.
  • Основной симптом хронического бронхита — постоянный кашель с отхождением мокроты (часто по утрам). Воспалённые бронхи становятся уязвимы перед инфекциями, поэтому возможны частые ОРВИ.

Эмфизема

При этом заболевании лёгкие теряют эластичность. Причина развития эмфиземы — воспалительный процесс. Иммунные клетки мигрируют в бронхи и выделяют ферменты, которые разрушают соединительную ткань — эластичный лёгочный каркас.

Альвеолы при этом патологически расширяются и не могут вернуться в исходное состояние. В итоге в них задерживается воздух с углекислым газом. Поэтому при эмфиземе человек может вдохнуть, но ему сложно выдохнуть до конца.

Эмфизема проявляется:

  • одышкой,
  • ощущением нехватки воздуха,
  • теснением в груди,
  • хрипами, свистящим дыханием,
  • посинением губ и пальцев (из-за недостатка кислорода в крови).

Важно! Риск смерти от хронического бронхита и эмфиземы у курильщиков мужчин и женщин выше в 17 и 12 раз соответственно.

ХОБЛ

При хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) сужаются бронхи. Из-за этого пациенту становится тяжело дышать. Болезнь может не проявляться годами, несмотря на развивающийся патологический процесс.

На продвинутых стадиях ХОБЛ может протекать по типу хронического бронхита или эмфиземы. В первом случае превалирует кашель, а во втором — одышка.

ХОБЛ проявляется:

  • постоянным кашлем с мокротой;
  • одышкой (сначала при нагрузке, а потом и в покое);
  • ощущением нехватки воздуха.

Со временем лёгкие перестают справляться со своей работой, развивается дыхательная недостаточность. От этого страдают и другие органы, поскольку им нужен кислород.

В развитых странах более 70% случаев ХОБЛ связано с курением. Среди ведущих причин смерти в мире ХОБЛ занимает четвёртую строчку.

Пневмонии

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В большинстве случаев пневмония (воспаление лёгких) ассоциируется с инфекцией. Однако у курильщиков могут развиваться неинфекционные пневмонии. Чаще всего они проявляются кашлем и одышкой.

Главная опасность неинфекционных пневмоний — фиброз, когда лёгочную ткань заменяет соединительная. Последняя не обладает дыхательной функцией. Поэтому чем больше в лёгких очагов фиброза, тем тяжелее дышать. В отличие от инфекционной пневмонии, которую можно вылечить антибиотиками, фиброз приводит к необратимым последствиям.

Рак лёгких

Это злокачественная опухоль, которая возникает в лёгочных тканях и может распространяться на другие органы. Точные причины этой болезни неизвестны, однако связь с курением установлена. До 90% пациентов с раком лёгких — курильщики.

Каждая сигарета — это около 7000 химических соединений. Минимум 70 из них — канцерогены, то есть вещества, способствующие развитию рака. При попадании в лёгкие они:

  • Повреждают клетки слизистой.
  • Становятся причиной мутаций, из-за которых здоровые клетки превращаются в злокачественные.
  • Разрушают защитные механизмы, из-за чего организм не в состоянии «починить» поражённые клетки.

Опасность рака лёгких — отсутствие симптомов на ранних этапах. Поэтому пациенты часто обращаются за помощью уже на терминальных стадиях. Насторожить должны такие симптомы:

  • непроходящий кашель,
  • появление крови в мокроте,
  • боль в груди,
  • одышка в состоянии покоя,
  • повышенная утомляемость,
  • резкая потеря веса.

На поздних стадиях рак лёгкого даёт метастазы, поражая печень, кости и мозг.

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Что будет, если бросить

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Даже если стаж курения составляет десятки лет, бросив, вы останетесь в плюсе:

  • Уже через 20 минут нормализуется пульс и начинает падать давление.
  • Через 12 часов концентрация углекислого газа в крови придёт в норму.
  • В течение 2–12 недель улучшится работа лёгких (вам будет легче дышать).
  • Через 1–9 месяцев (в зависимости от стажа курения и возраста) исчезнут или заметно уменьшатся кашель и одышка.
  • Спустя год в два раза снизится риск ишемической болезни сердца.
  • Через 5–15 лет риск развития инсульта станет таким же, как у некурящего.
  • Через 10 лет в два раза снизится риск развития рака лёгкого.

Главное

Курение — серьёзная опасность для лёгких. Хронический бронхит, эмфизема, ХОБЛ, неинфекционные пневмонии и рак лёгкого — реальность, с которой приходится сталкиваться многим курильщикам.

Даже после многих лет курения отказ будет полезен. Улучшится работа лёгких, снизится риск тяжёлых заболеваний и увеличится продолжительность жизни. Чем раньше вы примете это решение, тем лучше.

Важные исследования

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Влияние курения на клинические и молекулярные показатели у пациентов с ХОБЛ — о том, как курение усиливает воспаление, окислительное повреждение ДНК и снижает выживаемость пациентов с ХОБЛ.

Снижение заболеваемости и смертности от рака, связанного с курением — о том, как табак остаётся ведущей причиной смертности, вызывая 30% всех случаев рака.

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