Бронхит, рак и ещё три болезни лёгких у курящих

Чем дольше вы курите, тем тяжелее последствия. При этом после отказа от табака организм восстанавливается за 5–15 лет. Разобрались, чем чаще всего болеют курильщики и что будет, когда вы бросите.

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Хронический бронхит

Бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов. Если он длится дольше трёх месяцев, то это хронический бронхит. У курильщиков он развивается из-за регулярного раздражения токсическими веществами сигаретного дыма. Вот что происходит:

В ответ на вдыхание токсинов усиливается выработка слизи (чтобы быстрее избавиться от вредных веществ).

(чтобы быстрее избавиться от вредных веществ). Замедляется работа реснитчатого эпителия, очищающего дыхательные пути.

очищающего дыхательные пути. Возникает воспаление (как защитный механизм), которое становится хроническим, из-за чего бронхи утолщаются и теряют эластичность.

и теряют эластичность. Основной симптом хронического бронхита — постоянный кашель с отхождением мокроты (часто по утрам). Воспалённые бронхи становятся уязвимы перед инфекциями, поэтому возможны частые ОРВИ.

Эмфизема

При этом заболевании лёгкие теряют эластичность. Причина развития эмфиземы — воспалительный процесс. Иммунные клетки мигрируют в бронхи и выделяют ферменты, которые разрушают соединительную ткань — эластичный лёгочный каркас.

Альвеолы при этом патологически расширяются и не могут вернуться в исходное состояние. В итоге в них задерживается воздух с углекислым газом. Поэтому при эмфиземе человек может вдохнуть, но ему сложно выдохнуть до конца.

Эмфизема проявляется:

одышкой,

ощущением нехватки воздуха,

теснением в груди,

хрипами, свистящим дыханием,

посинением губ и пальцев (из-за недостатка кислорода в крови).

Важно! Риск смерти от хронического бронхита и эмфиземы у курильщиков мужчин и женщин выше в 17 и 12 раз соответственно.

ХОБЛ

При хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) сужаются бронхи. Из-за этого пациенту становится тяжело дышать. Болезнь может не проявляться годами, несмотря на развивающийся патологический процесс.

На продвинутых стадиях ХОБЛ может протекать по типу хронического бронхита или эмфиземы. В первом случае превалирует кашель, а во втором — одышка.

ХОБЛ проявляется:

постоянным кашлем с мокротой;

кашлем с мокротой; одышкой (сначала при нагрузке, а потом и в покое);

(сначала при нагрузке, а потом и в покое); ощущением нехватки воздуха.

Со временем лёгкие перестают справляться со своей работой, развивается дыхательная недостаточность. От этого страдают и другие органы, поскольку им нужен кислород.

В развитых странах более 70% случаев ХОБЛ связано с курением. Среди ведущих причин смерти в мире ХОБЛ занимает четвёртую строчку.

Пневмонии

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В большинстве случаев пневмония (воспаление лёгких) ассоциируется с инфекцией. Однако у курильщиков могут развиваться неинфекционные пневмонии. Чаще всего они проявляются кашлем и одышкой.

Главная опасность неинфекционных пневмоний — фиброз, когда лёгочную ткань заменяет соединительная. Последняя не обладает дыхательной функцией. Поэтому чем больше в лёгких очагов фиброза, тем тяжелее дышать. В отличие от инфекционной пневмонии, которую можно вылечить антибиотиками, фиброз приводит к необратимым последствиям.

Рак лёгких

Это злокачественная опухоль, которая возникает в лёгочных тканях и может распространяться на другие органы. Точные причины этой болезни неизвестны, однако связь с курением установлена. До 90% пациентов с раком лёгких — курильщики.

Каждая сигарета — это около 7000 химических соединений. Минимум 70 из них — канцерогены, то есть вещества, способствующие развитию рака. При попадании в лёгкие они:

Повреждают клетки слизистой.

клетки слизистой. Становятся причиной мутаций , из-за которых здоровые клетки превращаются в злокачественные.

, из-за которых здоровые клетки превращаются в злокачественные. Разрушают защитные механизмы, из-за чего организм не в состоянии «починить» поражённые клетки.

Опасность рака лёгких — отсутствие симптомов на ранних этапах. Поэтому пациенты часто обращаются за помощью уже на терминальных стадиях. Насторожить должны такие симптомы:

непроходящий кашель,

появление крови в мокроте,

в мокроте, боль в груди,

в груди, одышка в состоянии покоя,

в состоянии покоя, повышенная утомляемость,

резкая потеря веса.

На поздних стадиях рак лёгкого даёт метастазы, поражая печень, кости и мозг.

Никотиновые пластыри и психотерапия: как лечат зависимость от курения

Что будет, если бросить

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Даже если стаж курения составляет десятки лет, бросив, вы останетесь в плюсе:

Уже через 20 минут нормализуется пульс и начинает падать давление.

нормализуется и начинает Через 12 часов концентрация углекислого газа в крови придёт в норму.

концентрация в крови придёт в норму. В течение 2–12 недель улучшится работа лёгких (вам будет легче дышать).

лёгких (вам будет легче дышать). Через 1–9 месяцев (в зависимости от стажа курения и возраста) исчезнут или заметно уменьшатся кашель и одышка.

(в зависимости от стажа курения и возраста) исчезнут или заметно уменьшатся и Спустя год в два раза снизится риск ишемической болезни сердца.

в два раза ишемической болезни сердца. Через 5–15 лет риск развития инсульта станет таким же, как у некурящего.

риск развития станет таким же, как у некурящего. Через 10 лет в два раза снизится риск развития рака лёгкого.

Главное

Курение — серьёзная опасность для лёгких. Хронический бронхит, эмфизема, ХОБЛ, неинфекционные пневмонии и рак лёгкого — реальность, с которой приходится сталкиваться многим курильщикам.

Даже после многих лет курения отказ будет полезен. Улучшится работа лёгких, снизится риск тяжёлых заболеваний и увеличится продолжительность жизни. Чем раньше вы примете это решение, тем лучше.

Важные исследования

Хронический бронхит при ХОБЛ: почему отказ от табака так важен — о том, как курение влияет на развитие и течение хронического бронхита при ХОБЛ.

Влияние курения на клинические и молекулярные показатели у пациентов с ХОБЛ — о том, как курение усиливает воспаление, окислительное повреждение ДНК и снижает выживаемость пациентов с ХОБЛ.

Снижение заболеваемости и смертности от рака, связанного с курением — о том, как табак остаётся ведущей причиной смертности, вызывая 30% всех случаев рака.