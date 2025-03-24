Сколько стоят вредные привычки россиян и где адептов ЗОЖ больше всего

В нашей стране принципов здорового образа жизни придерживаются 11 млн человек, но людей с противоположной позицией в пять раз больше. «Рамблер» изучил данные Росстата и выяснил, в каких регионах больше всего приверженцев ЗОЖ и антиЗОЖ и сколько денег россияне тратят на вредные привычки.

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ЗОЖ и антиЗОЖ

Сторонником ЗОЖ считается тот, кто:

ест овощи и фрукты: каждый день минимум по 400 граммов;

каждый день минимум по 400 граммов; занимается спортом: 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной;

150 минут умеренной физической нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной; ест не больше 5 граммов соли в день: ВОЗ рекомендует потреблять только одну чайную ложку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

в день: ВОЗ рекомендует потреблять только одну чайную ложку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; не злоупотребляет алкоголем;

не курит.

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Все пять пунктов выполняют 11 756 118 человек, или 9,7%. Это сопоставимо с численностью населения Греции или Кубы. Такие данные приводит агентство FinExpertiza, опираясь на цифры Росстата. Конечно, подсчёты неточные — проверить каждого невозможно. Аналитики опросили только 60 тысяч домохозяйств и перенесли результаты на всю страну.

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Больше половины населения России (76 миллионов человек) можно считать умеренными сторонниками здорового образа жизни. Они нарушают какое-то одно правило, кроме отказа от курения, — этот пункт обязателен.

А вот людей с антиЗОЖ-взглядами около 55 миллионов (38%). Это больше населения Южной Кореи. Они курят или нарушают два других критерия.

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Если говорить о столичных регионах, в Москве живёт 823 тысячи сторонников ЗОЖ (это десять стадионов «Лужники»), а в Санкт-Петербурге — почти 590 тысяч (нужно шесть Красных площадей, чтобы вместить столько людей).

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Табак и электронные сигареты

Курить обычные сигареты в России стали меньше. Эта вредная привычка есть у 25,5 млн человек. За последние пять лет курить бросили почти 4 млн человек.

Однако тех, кто использует электронные сигареты, стало больше. В общей сложности это 4,5 млн человек (учитывают все средства доставки никотина и системы нагревания табака).

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При этом популярность электронных сигарет по регионам очень неравномерная. В Москве их курят 790 тысяч человек, а в Чечне это число стремится к нулю.

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Алкоголь

Абсолютными трезвенниками называют себя 42,2% россиян старше 15 лет. Остальные хотя бы раз в год, но выпивают.

Если поделить общий объём проданных за год спиртных напитков на численность населения, получится, что каждый житель выпил 8,5 литра спиртного. Однако эта цифра учитывает детей и трезвенников, поэтому среднее потребление алкоголя среди пьющих россиян выше.

ВОЗ считает, что безопасной дозы алкоголя не существует, а выпивать больше 60 граммов чистого спирта за раз (2–3 кружки пива) — это эпизодическое пьянство.

В России, чтобы считаться адептом ЗОЖ, необязательно полностью отказываться от алкоголя. Мужчине допустимо выпивать до 168 граммов чистого спирта в неделю (это около 0,4 литра водки), а женщине — до 84 граммов (это примерно полторы бутылки вина).

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Сколько тратят на вредные привычки

Алкогольные напитки и сигареты обходятся россиянам в среднем в 1860 рублей в месяц, хотя от региона к региону суммы сильно отличаются. Например, в Москве это в среднем 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2540 рублей.

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Главное

Больше половины населения России можно назвать умеренными адептами здорового образа жизни. Ярыми сторонниками ЗОЖ можно считать 11 млн человек. Курить обычные сигареты стали меньше, но популярность электронных сигарет растёт. Больше половины россиян старше 15 лет хотя бы раз в год, но пьют алкоголь. В среднем на вредные привычки семья из трёх человек тратит меньше 2000 рублей. Правда, эти цифры сильно разнятся от региона к региону.

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