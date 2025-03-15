Открытия недели: сосуды из пробирки и бег после паралича

А ещё учёные нашли связь между сладкими напитками и раком, подтвердили вред сливочного масла и научились лечить ожирение без диет и таблеток.

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Газировка и рак

Частое употребление сладких и подслащённых напитков (газировок, сладкого чая, соков) повышает риск рака ротовой полости у женщин. К такому выводу пришли учёные из Вашингтонского университета, проанализировав данные более чем 162 тысяч женщин в США. Результаты исследования опубликованы в JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

Исследование длилось 30 лет, в течение которых было зафиксировано 124 случая рака полости рта. Результаты показали:

Женщины, которые ежедневно пили сладкие напитки, в 4,87 раза чаще заболевали раком полости рта, чем те, кто потреблял их реже раза в месяц.

в 4,87 раза чаще заболевали раком полости рта, чем те, кто потреблял их реже раза в месяц. Курение и алкоголь способствуют развитию рака, но для непьющих и некурящих женщин вредоносное влияние сладких напитков значимо само по себе.

способствуют развитию рака, но для непьющих и некурящих женщин вредоносное влияние сладких напитков Употребление сладких напитков повышало вероятность как рака языка (в 4,53 раза), так и рака других участков полости рта (в 5,24 раза).

Несмотря на высокий относительный риск, абсолютные показатели остаются низкими. Исследователи подсчитали, что речь идёт о трёх дополнительных случаях рака на 100 тысяч человек, с точки зрения статистики это немного.

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Сосуды из стволовых клеток

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Исследователи из Университета Висконсина в Мэдисоне разработали новый тип сосудистых трансплантатов, выращенных из стволовых клеток. Технология описана в Cell Reports Medicine. Учёные надеются, что такие сосуды в будущем cмогут применять в кардиохирургии.

Сегодня для коронарного шунтирования, при котором устанавливают здоровые сосуды «в обход» суженных, используют собственные кровеносные сосуды пациента (например, грудные артерии или вены конечностей). Новая разработка позволит сделать операции на сердце более безопасными.

Учёные использовали плюрипотентные стволовые клетки, которые могут превращаться в любые клетки организма. С помощью специальных манипуляций их трансформировали в клетки артерий, а затем нанесли на пористый каркас. Последний был выполнен из материала, который используется в медицинских имплантах.

Новые сосуды протестировали на макаках-резусах — одной из самых близких к человеку моделей. Результаты показали:

сосуды функционировали без сужения (стеноза) и тромбоза в течение шести месяцев;

(стеноза) и тромбоза в течение шести месяцев; клетки трансплантата постепенно замещались собственными клетками.

Авторы исследования считают, что в ближайшие годы смогут испытать новую технологию на людях.

Сливочное масло и рак

Новое исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что потребление растительного масла вместо сливочного снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Учёные проанализировали данные более 220 тысяч человек из трёх крупных когортных исследований. Наблюдения длились с 1990 по 2023 год. Каждые четыре года участники заполняли анкеты, указывая частоту и количество потребления сливочного и растительных масел. При анализе данных учитывали возраст, индекс массы тела, уровень физической активности, вредные привычки и другие факторы.

Вот что удалось выяснить:

Регулярное потребление сливочного масла увеличивает общий риск смертности на 15% (по сравнению с теми, кто употребляет его в минимальных количествах). Каждые дополнительные 5 граммов масла в день повышали риск на 4%.

сливочного масла увеличивает общий риск смертности на 15% (по сравнению с теми, кто употребляет его в минимальных количествах). Каждые Регулярное потребление растительных масел снижает риск смертности на 16%. Главным образом это касается оливкового, соевого и канолового масел. Каждые 10 г растительного масла в день снижают риск смертности от рака на 6%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 11%.

Главным образом это касается оливкового, соевого и канолового масел. Каждые 10 г растительного масла в день Замена 10 г сливочного масла на эквивалентное количество растительного приводила к снижению общего риска смертности на 17%.

Таким образом, замену животных жиров на растительные рассматривают как профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Электростимуляция и экзоскелет при параличе

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Новая методика реабилитации помогла пациентам с параличом нижних конечностей восстановить подвижность. Электрическая стимуляция спинного мозга в сочетании с экзоскелетом позволила пациентам не просто двигаться, а частично восстановить контроль над мышцами. Положительный эффект сохранялся даже после отключения стимуляции. Исследование международной группы учёных и врачей опубликовано в Science Robotics.

В экспериментах приняли участие парализованные пациенты с переломами позвоночника. Им имплантировали устройство для электростимуляции спинного мозга, которое координирует свою работу с экзоскелетом. Таким образом удалось улучшить проведение нервных сигналов и активизировать парализованные мышцы (этого не получалось достичь с помощью одного только экзоскелета или электростимуляции).

Из пяти пациентов, полностью прошедших курс реабилитации, четверо смогли снова ходить без экзоскелета. Кроме того, участники научились подниматься по лестнице, ходить по неровным поверхностям и даже бегать с опорой на ходунки или на трость. Исследователи планируют апробировать технологию на большем количестве пациентов.

Учёные из «Сириуса» разработали генную терапию для борьбы с ожирением

Исследователи российского Научно-технологического университета «Сириус» предложили новый метод борьбы с ожирением. С помощью генной терапии они смогли превратить белый жир в бурый. Разработка уже запатентована и успешно протестирована на мышах. Исследование опубликовано в Molecular Science.

С помощью безопасного для здоровья вируса учёные доставили в клетки белого жира мышей ген PRDM16. Он отвечает за превращение белого жира в бурый. Бурые жировые клетки сжигают жир намного эффективнее, выделяя большое количество тепла. Таким образом, организм тратит больше энергии.

Исследователи надеются испытать технологию на людях. Если всё будет успешно, методику можно применять для лечения ожирения и связанных с ним заболеваний (например, сахарного диабета 2-го типа).

Главное

Учёные вырастили сосуды из стволовых клеток, помогли парализованным людям снова ходить, а также разработали генную терапию для борьбы с ожирением.

Кроме того, исследователи выяснили, что замена сливочного масла на растительное снижает риск смертности, а частое употребление сладких напитков повышает вероятность рака.

Важные исследования