Мужчина прожил 105 дней с механическим сердцем: что это значит для человечества

Австралиец с тяжёлой сердечной недостаточностью стал первым человеком в мире, которого выписали из больницы с полностью искусственным сердцем. Устройство поддерживало кровообращение 105 дней, пока не нашёлся донорский орган. Разобрались, как работает механическое сердце и какие перспективы открываются для пациентов, ожидающих трансплантацию.

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Что, где, когда

Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Святого Винсента в Сиднее. Мужчина в возрасте около 40 лет решил воспользоваться экспериментальной технологией, поскольку его собственное сердце больше не справлялось.

Уже в феврале его выписали из больницы. До этого пациенты с подобными устройствами находились в клинике под наблюдением врачей до тех пор, пока не найдётся донор.

Идея создать полностью искусственное сердце родилась у австралийского биоинженера Дэниела Тиммса. В детстве он работал с отцом-сантехником над водяными насосами, любил разбирать и собирать механизмы. Однако настоящий толчок к разработке устройства дал личный трагический опыт. Отец Тиммса скончался от сердечной недостаточности. Это вдохновило учёного посвятить карьеру технологии, способной спасти пациентов, ожидающих донорское сердце.

Как работает искусственное сердце BiVACOR

Сердце — это насос, который качает кровь в два круга кровообращения:

малый — в лёгкие,

большой — ко всем органам.

При терминальных стадиях сердечной недостаточности пациент нуждается в донорском сердце. Иногда в качестве временной меры человеку устанавливают механические насосы. Один из самых распространённых — LVAD (Left Ventricular Assist Device), он помогает перекачивать кровь только из левого желудочка. Однако LVAD и другие подобные устройства не заменяют всего сердца, а лишь помогают ему выполнять отдельные функции. Кроме того, они подходят не всем, быстро изнашиваются и накладывают серьёзные ограничения.

Группе Дэниела Тиммса удалось создать механизм, который заменяет сердце полностью. Устройство BiVACOR работает без клапанов, а кровь движется благодаря магнитному ротору.

Ротор механического сердца BiVACOR буквально «парит» внутри устройства, не соприкасаясь с его корпусом. Это достигается благодаря магнитному полю (по такому принципу, например, движутся поезда на магнитных рельсах, не соприкасаясь с ними). Таким образом, не происходит механического трения, что крайне важно для такого рода устройств. Кроме того, механическое сердце BiVACOR:

плавно перекачивает кровь, снижая риск повреждения клеток и образования тромбов;

перекачивает кровь, снижая риск повреждения клеток и образования тромбов; адаптируется к нагрузке: если человек двигается, устройство ускоряется, а в покое замедляется, как настоящее сердце;

к нагрузке: если человек двигается, устройство ускоряется, а в покое замедляется, как настоящее сердце; может работать годами.

Осенью 2024 года BiVACOR уже устанавливали на восемь дней пациенту из Техаса. На девятый день ему пересадили сердце. Австралийцу же пришлось ждать рекордных 105 дней, и устройство справилось с работой.

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Главное

Разработка искусственного сердца даёт надежду миллионам людей по всему миру. Случай с пациентом из Австралии даёт все основания полагать, что экспериментальное устройство войдёт в медицинскую практику. Таким образом, пациенты смогут дожидаться донорского сердца без риска внезапной смерти.

В будущем искусственное сердце может стать не просто мостом между сердечной недостаточностью и пересадкой, но и долгосрочной альтернативой пересадке.

Важные исследования

Вспомогательные устройства для левого желудочка (LVADs) — о современных достижениях в использовании вспомогательных устройств для пациентов с терминальной сердечной недостаточностью. Первая успешная имплантация полностью искусственного сердца BiVACOR — о первой успешной имплантации искусственного сердца BiVACOR пациенту, который прожил с устройством восемь дней перед пересадкой донорского сердца.

Сердечная недостаточность: как распознать и что делать