Почему женщин не берут в клинические исследования и чем это опасно для них

Мужчины и женщины болеют по-разному: от пола зависят многие симптомы, их выраженность и, как следствие, лечение. При этом в исследованиях чаще всего участвуют мужчины, а значит, как лечить женщин, изучают недостаточно. Разобрались, как гендерные стереотипы влияют на женское здоровье.

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Типичный человек — мужчина

Древние греки считали, что женское тело — недоразвитое мужское и отличается от него только вывернутыми наизнанку половыми органами. Современные учёные знают, что это не так. Тем не менее особенности женской физиологии учитывают в исследованиях далеко не всегда. Например, при изучении хронической сердечной недостаточности в период с 1987 по 2012 год среди участников исследований женщин было всего 25%. При этом мужчины и женщины почти одинаково часто страдают от этого заболевания.

Этому есть несколько возможных объяснений:

опасения, что тесты на женщинах приведут к неспособности зачать или скажутся на здоровье будущего ребёнка;

или скажутся на здоровье будущего ребёнка; предвзятость учёных, большинство из которых мужчины;

более высокая стоимость исследований, в которых участвуют представители обоих полов.

В исследованиях на животных в качестве подопытных чаще выбирают самцов. Считается, что эстральный (менструальный) цикл делает самок более сложными для изучения. Легче и дешевле работать с представителями мужского пола и предположить, что женщины — их уменьшенные копии, поэтому результаты будут одинаковыми для всех. Но это не так.

Мужчины и женщины — разные

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Женская физиология сильно отличается от мужской, и не только репродуктивной системой. Например, у женщин иначе протекают болезнь Паркинсона, инсульт, ишемия мозга (нарушение мозгового кровообращения). По-разному происходят обмен веществ, передача в мозг болевых сигналов, возрастные изменения в сосудах, реакция на стресс и многое другое.

Если не учитывать эти различия, невозможно понять, как многие заболевания развиваются у женщин, как их лечить и предотвращать побочные эффекты. Медицина работала так долгое время, изменения начались совсем недавно.

Синдром Йентл

Симптомы болезней также могут отличаться в зависимости от пола. И это не единичные случаи: специалисты получают всё больше доказательств, что ткани и системы органов мужчин и женщин неодинаковы. Например, у них, независимо от роста, разный объём лёгких. Поэтому у женщин, которые курят столько же, сколько мужчины, риск заболеть раком лёгких выше на 20–70%.

Долгое время считалось, что мужчины сталкиваются с заболеваниями сердца чаще женщин. Но недавние исследования показали, что это не так. Дело в том, что только у одной из восьми женщин симптомы инфаркта миокарда совпадают с классическими мужскими. У женщин реже появляется боль в груди, но чаще — слабость, тошнота и головокружение. Эти симптомы обычно списывают на усталость, низкое давление или ПМС. Поэтому шансы женщин на своевременную диагностику инфаркта в среднем ниже, чем у мужчин.

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Из-за стереотипа о женщинах как слабом поле их симптомы чаще оценивают как преувеличенные. Поэтому они дольше ждут правильного диагноза и обезболивания. В процессе диагностики и лечения женщины чаще сталкиваются с врачебными ошибками.

У этого феномена есть название — синдром Йентл. Так звали героиню фильма, которая притворялась мужчиной, чтобы получить образование и добиться уважения в обществе. Синдром Йентл описывают так: чтобы к болезни женщины отнеслись серьёзно, она должна доказать, что больна так же сильно, как мужчина.

Лекарства — для мужчин

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Когда женщин включают в группы по тестированию препаратов, межполовыми различиями часто пренебрегают уже на этапе анализа данных. Из-за этого в аптеки попадают лекарства, которые могут быть для них неэффективны и даже небезопасны.

Диазепам — одно из самых популярных средств для лечения тревожности, эпилепсии и мышечных спазмов, которое в год принимают около 2 млн женщин, — тестировали без их участия. Ещё хуже ситуация с препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний и высокого давления. Некоторые из них помогают мужчинам, но могут спровоцировать кровотечение у женщин и увеличить риск летального исхода.

Недавнее исследование показало, что действие антидепрессантов может меняться в течение менструального цикла. В одни фазы дозировка может быть слишком высокой, в другие — слишком низкой. Пока неизвестно, когда эту информацию начнут учитывать в назначениях. В любом случае сегодня стандартная дозировка большинства препаратов указана в расчёте на мужчину со средним весом и метаболизмом.

Различия полов на уровне генов влияют на то, как организм усваивает лекарства. Поэтому женщины чаще сталкиваются с побочными эффектами препаратов, если не участвовали в их тестировании.

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Не факт, что это изменится

Кажется очевидным, что женщин необходимо включать в медицинские исследования. Но у этой идеи немало критиков. Учитывать пол участников трудозатратно, долго и дорого. Они приводят и другой аргумент: у женщин меньше времени, чтобы участвовать в исследованиях. Если они не на работе, то заняты домашними делами или детьми.

Главное

Долгие годы считалось, что женское тело не сильно отличается от мужского. Поэтому в медицинские исследования включали в основном мужчин, а полученные результаты автоматически переносили на женщин. Так было дешевле и легче интерпретировать данные.

Но оказалось, что учитывать межполовые различия важно. У женщин иначе протекают многие заболевания, лекарства часто действуют на них по-другому. Игнорирование этих фактов приводит к тому, что женщинам позже диагностируют тяжёлые болезни, а лечение, ориентированное на мужчин, менее эффективно для них.

Важные исследования