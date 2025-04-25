Финансовая пирамида, которая обещает исцеление: чем опасно лечение приказами
Это эзотерическая практика, которая гарантирует быстрое выздоровление благодаря восстановлению ментальной связи с неким «Творцом». В 2014 году суд признал создательницу метода мошенницей, что не повлияло на его популярность. Разобрались, почему не стоит доверять своё здоровье даже сертифицированным тета-хилерам.
Что это такое
Тета-хилинг — форма медитации, которая якобы переводит мозговые волны в состояние глубокого расслабления (тета-состояние). По мнению адептов, так можно восстановить связь с «Творцом», или «Создателем», который вылечит любую болезнь. Концепция не опирается ни на одну из существующих религий.
В своей книге «Тета-исцеление. Уникальный метод активации жизненной энергии» его создательница Вианна Стайбл подробно рассказывает, как это работает. Человек обращается к «Создателю» с молитвой, в которой обязательно использует слово «веление». Например: «Моё веление — позволь безусловной любви проникнуть в каждую клеточку тела этого человека. Благодарю Тебя! Свершилось!» Принципиально важно формулировать именно так, потому что в сознании тета-хилера не должно оставаться сомнений, что просьба будет выполнена.
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При чём здесь тета-волны
Прежде чем общаться с «Творцом», нужно активировать правильное состояние сознания, то есть «настроить цикл мозговых волн на тета-состояние». В науке действительно есть такое понятие, как мозговые волны, их можно обнаружить с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Волны меняются в зависимости от того, спит человек, бодрствует или решает сложные задачи. Если мозговые волны ведут себя нетипично, это может указывать на заболевание: эпилепсию, болезнь Альцгеймера, опухоль мозга и т. д.
В тета-хилинге, чтобы настроиться на тета-волны, нужно представить, как сознание покидает тело через высшую чакру. В науке такого понятия, как чакры, нет, поэтому нельзя точно сказать, что имела в виду автор.
Тем не менее учёные проверили, действительно ли у целителя — тета-хилера и его подопечного в процессе лечения активны тета-волны. Десять сертифицированных практиков провели десять сеансов терапии, пока исследователи анализировали их мозговые волны с помощью ЭЭГ. Гипотеза, что тета-исцеление связано с усиленной генерацией тета-частот в мозге, не подтвердилась. На сегодняшний день это единственная научная работа, посвящённая тета-хилингу.
Кто такая Вианна Стайбл
Начало созданию тета-хилинга было положено в 1994 году. Его автор Вианна Стайбл утверждает, что родилась со способностью интуитивно проникать в суть вещей. В начале карьеры она занималась натуропатией (лечением с помощью растений), экстрасенсорным «чтением», называла себя медиком-интуитивистом (принимающим решения на основе интуиции).
В августе 1995 года ей якобы диагностировали рак, но позже, на суде, врачи опровергли этот факт. Вианна, по её собственным словам, помолилась создателю, приказала болезни оставить её тело, и это сработало. Она начала «лечить» тем же способом пациентов, в том числе маленьких детей.
Затем Стайбл основала собственный институт и зарегистрировала товарный знак «тета-хилинг», чтобы все последователи были обязаны проходить обучение у неё. Таким образом она создала огромную финансово-целительскую пирамиду. Сегодня на её курсах учат перепрограммировать ДНК, чтобы стать моложе, открывать экстрасенсорные способности и приманивать финансовое благополучие. Обучение целительству занимает всего три дня, преподаванию тета-хилинга — четыре дня.
Разоблачение
Заявления Вианны Стайбл о чудесных исцелениях себя и других оказались сильно преувеличенными. В 2014 году двое бывших учеников подали на неё в суд, чтобы компенсировать стоимость курсов. У обоих были докторские степени по тета-хилингу, которые оказались бесполезны на рынке труда.
В ходе разбирательств суд выяснил, что Вианне никогда не диагностировали рак. Также она никогда не была в коме, из которой, по её словам, сама себя и вывела. При этом у Стайбл обнаружили другие подтверждённые диагнозы: сердечную и почечную недостаточность, артериальную гипертензию, хронический синусит. Их она лечила у врачей без помощи тета-хилинга.
Разоблачение Вианны в суде строилось на конкретных заявлениях, но это не значит, что остальные случаи исцеления, о которых она рассказывала, правдивы. Так, на встрече в Лондонской школе экономики она ответила на вопрос одного из слушателей: «Я видела, как люди отращивали конечности. Одна женщина заново отрастила себе яичник». Там же она заявила, что тета-хилинг лечит ВИЧ. Пресс-службе школы пришлось объяснять журналистам, что они не имеют отношения к встрече, а только сдали помещение в аренду.
Чем опасен тета-хилинг
Адепты часто называют эту эзотерическую практику наукой. Они используют термины из биологии, медицины и квантовой физики, выдают докторские степени, а некоторые практикующие тета-хилеры — настоящие психологи и врачи.
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Самые опасные эзотерические практики — это те, которые скрываются под маской науки. Легко поверить адепту тета-хилинга, особенно если он в белом халате, а пациент сбит с толку, потому что ему или его ребёнку диагностировали тяжёлое заболевание. И хотя сама по себе эта практика вряд ли навредит, она отнимает деньги и время, которые могли быть потрачены на лечение.
Большинство псевдомедицинских методов терапии отличаются тем, что:
- Гарантируют быстрое исцеление без побочных эффектов.
- Лечат разные заболевания одним и тем же способом.
- Неправильно используют научные термины, объясняют свой метод сложно и запутанно.
- Ссылаются на научные доказательства своего метода, но в то же время отвергают официальную медицину («наука не знает всего», «фармацевтическим корпорациям невыгодно, чтобы вы были здоровы» и т. д.).
- Вместо объективных результатов метода (статистики, научных исследований) ссылаются на личные истории исцелений (которые могут быть выдуманными).
- Для практики метода необязательно получать медицинское образование, достаточно платных курсов.
Главное
Тета-хилинг — это эзотерический метод лечения заболеваний, эффективность которого научно не подтверждена. Он основан на управлении тета-волнами мозга, с помощью которых можно установить связь с «Создателем» и приказать ему вылечить любую болезнь. Также адепты тета-хилинга используют свой метод, чтобы скорректировать ДНК, открыть у себя экстрасенсорные способности или разбогатеть. Единственное научное исследование было направлено на то, чтобы выяснить, правда ли, что мозг в процессе сеанса тета-хилинга генерирует тета-частоты. Эта гипотеза не подтвердилась. Несмотря на то что создательницу тета-хилинга уличили в шарлатанстве, её метод остаётся популярен во всём мире. Лечение с помощью недоказанных эзотерических практик может быть опасно тем, что время и деньги будут потрачены впустую.
Важные исследования
- Вызывает ли процедура исцеления, основанная на тета-ритмах, тета-ритмы в мозге? — исследование тета-волн в процессе лечения с помощью тета-хилинга.
- Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — что такое мозговые волны на самом деле.
- Робби Робинсон против Вианны Стайбл — разоблачение создательницы тета-хилинга.