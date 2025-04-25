Финансовая пирамида, которая обещает исцеление: чем опасно лечение приказами

Это эзотерическая практика, которая гарантирует быстрое выздоровление благодаря восстановлению ментальной связи с неким «Творцом». В 2014 году суд признал создательницу метода мошенницей, что не повлияло на его популярность. Разобрались, почему не стоит доверять своё здоровье даже сертифицированным тета-хилерам.

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Что это такое

Тета-хилинг — форма медитации, которая якобы переводит мозговые волны в состояние глубокого расслабления (тета-состояние). По мнению адептов, так можно восстановить связь с «Творцом», или «Создателем», который вылечит любую болезнь. Концепция не опирается ни на одну из существующих религий.

В своей книге «Тета-исцеление. Уникальный метод активации жизненной энергии» его создательница Вианна Стайбл подробно рассказывает, как это работает. Человек обращается к «Создателю» с молитвой, в которой обязательно использует слово «веление». Например: «Моё веление — позволь безусловной любви проникнуть в каждую клеточку тела этого человека. Благодарю Тебя! Свершилось!» Принципиально важно формулировать именно так, потому что в сознании тета-хилера не должно оставаться сомнений, что просьба будет выполнена.

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При чём здесь тета-волны

Прежде чем общаться с «Творцом», нужно активировать правильное состояние сознания, то есть «настроить цикл мозговых волн на тета-состояние». В науке действительно есть такое понятие, как мозговые волны, их можно обнаружить с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Волны меняются в зависимости от того, спит человек, бодрствует или решает сложные задачи. Если мозговые волны ведут себя нетипично, это может указывать на заболевание: эпилепсию, болезнь Альцгеймера, опухоль мозга и т. д.

В тета-хилинге, чтобы настроиться на тета-волны, нужно представить, как сознание покидает тело через высшую чакру. В науке такого понятия, как чакры, нет, поэтому нельзя точно сказать, что имела в виду автор.

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Тем не менее учёные проверили, действительно ли у целителя — тета-хилера и его подопечного в процессе лечения активны тета-волны. Десять сертифицированных практиков провели десять сеансов терапии, пока исследователи анализировали их мозговые волны с помощью ЭЭГ. Гипотеза, что тета-исцеление связано с усиленной генерацией тета-частот в мозге, не подтвердилась. На сегодняшний день это единственная научная работа, посвящённая тета-хилингу.

Кто такая Вианна Стайбл

Начало созданию тета-хилинга было положено в 1994 году. Его автор Вианна Стайбл утверждает, что родилась со способностью интуитивно проникать в суть вещей. В начале карьеры она занималась натуропатией (лечением с помощью растений), экстрасенсорным «чтением», называла себя медиком-интуитивистом (принимающим решения на основе интуиции).

В августе 1995 года ей якобы диагностировали рак, но позже, на суде, врачи опровергли этот факт. Вианна, по её собственным словам, помолилась создателю, приказала болезни оставить её тело, и это сработало. Она начала «лечить» тем же способом пациентов, в том числе маленьких детей.

Затем Стайбл основала собственный институт и зарегистрировала товарный знак «тета-хилинг», чтобы все последователи были обязаны проходить обучение у неё. Таким образом она создала огромную финансово-целительскую пирамиду. Сегодня на её курсах учат перепрограммировать ДНК, чтобы стать моложе, открывать экстрасенсорные способности и приманивать финансовое благополучие. Обучение целительству занимает всего три дня, преподаванию тета-хилинга — четыре дня.

Разоблачение

Заявления Вианны Стайбл о чудесных исцелениях себя и других оказались сильно преувеличенными. В 2014 году двое бывших учеников подали на неё в суд, чтобы компенсировать стоимость курсов. У обоих были докторские степени по тета-хилингу, которые оказались бесполезны на рынке труда.

В ходе разбирательств суд выяснил, что Вианне никогда не диагностировали рак. Также она никогда не была в коме, из которой, по её словам, сама себя и вывела. При этом у Стайбл обнаружили другие подтверждённые диагнозы: сердечную и почечную недостаточность, артериальную гипертензию, хронический синусит. Их она лечила у врачей без помощи тета-хилинга.

Разоблачение Вианны в суде строилось на конкретных заявлениях, но это не значит, что остальные случаи исцеления, о которых она рассказывала, правдивы. Так, на встрече в Лондонской школе экономики она ответила на вопрос одного из слушателей: «Я видела, как люди отращивали конечности. Одна женщина заново отрастила себе яичник». Там же она заявила, что тета-хилинг лечит ВИЧ. Пресс-службе школы пришлось объяснять журналистам, что они не имеют отношения к встрече, а только сдали помещение в аренду.

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Чем опасен тета-хилинг

Адепты часто называют эту эзотерическую практику наукой. Они используют термины из биологии, медицины и квантовой физики, выдают докторские степени, а некоторые практикующие тета-хилеры — настоящие психологи и врачи.

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Самые опасные эзотерические практики — это те, которые скрываются под маской науки. Легко поверить адепту тета-хилинга, особенно если он в белом халате, а пациент сбит с толку, потому что ему или его ребёнку диагностировали тяжёлое заболевание. И хотя сама по себе эта практика вряд ли навредит, она отнимает деньги и время, которые могли быть потрачены на лечение.

Большинство псевдомедицинских методов терапии отличаются тем, что:

Гарантируют быстрое исцеление без побочных эффектов.

без побочных эффектов. Лечат разные заболевания одним и тем же способом.

Неправильно используют научные термины, объясняют свой метод сложно и запутанно.

объясняют свой метод сложно и запутанно. Ссылаются на научные доказательства своего метода, но в то же время отвергают официальную медицину («наука не знает всего», «фармацевтическим корпорациям невыгодно, чтобы вы были здоровы» и т. д.).

своего метода, но в то же время («наука не знает всего», «фармацевтическим корпорациям невыгодно, чтобы вы были здоровы» и т. д.). Вместо объективных результатов метода (статистики, научных исследований) ссылаются на личные истории исцелений (которые могут быть выдуманными).

(которые могут быть выдуманными). Для практики метода необязательно получать медицинское образование, достаточно платных курсов.

Главное

Тета-хилинг — это эзотерический метод лечения заболеваний, эффективность которого научно не подтверждена. Он основан на управлении тета-волнами мозга, с помощью которых можно установить связь с «Создателем» и приказать ему вылечить любую болезнь. Также адепты тета-хилинга используют свой метод, чтобы скорректировать ДНК, открыть у себя экстрасенсорные способности или разбогатеть. Единственное научное исследование было направлено на то, чтобы выяснить, правда ли, что мозг в процессе сеанса тета-хилинга генерирует тета-частоты. Эта гипотеза не подтвердилась. Несмотря на то что создательницу тета-хилинга уличили в шарлатанстве, её метод остаётся популярен во всём мире. Лечение с помощью недоказанных эзотерических практик может быть опасно тем, что время и деньги будут потрачены впустую.

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