Нейролингвистическое программирование в психотерапии: стоит ли пробовать на себе

В сфере психологии всё ещё много специалистов, которые используют не доказанные наукой методы. Один из них — нейролингвистическое программирование. Разобрались, что это такое и может ли навредить.

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Что такое НЛП

Это подход, с помощью которого можно проанализировать, как человек общается с собой и другими и как это влияет на его поведение и успехи в жизни. В 1970-е годы психолог Ричард Бэндлер и лингвист Джон Гриндер решили выявить модели мыслей и поведения успешных людей, чтобы научить им других.

Они начали с наблюдения за работой трёх психотерапевтов: гештальт-терапевта Фрица Перлза, семейного психотерапевта Вирджинии Сатир и гипнотерапевта Милтона Эриксона. В результате Бэндлер и Гриндер разработали теорию нейролингвистического программирования и практические инструменты, которые сегодня используют в самых разных сферах: от продаж до медицины.

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Некоторые авторы подают НЛП как технику управления и манипуляции другими. Например, Анвар Бакиров в своей книге «Разговорный гипноз» учит, как вводить собеседника в транс, входить в доверие, внушать идеи, выгодные манипулятору.

На обучении техникам НЛП зарабатывают коучи и гуру по личностному развитию. Поэтому в Сети можно найти много отзывов и исследований, которые якобы доказывают их эффективность.

Этому методу нашлось место и в клинической практике. НЛП занимаются некоторые психологи и психотерапевты.

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Популярные техники НЛП

Якорение

Это метод, который позволяет связывать эмоции с конкретными действиями, словами или объектами. Представьте, что вы слушаете любимую музыку и она вызывает радостные воспоминания. В этом случае музыка — это якорь для хорошего настроения.

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В НЛП якорение работает так: когда человек испытывает сильное положительное чувство, например уверенность или спокойствие, он может создать якорь: сжать кулак, коснуться пальцем большого пальца или придумать другой жест. Позже, когда он снова сделает это действие, он сможет вернуться к желанному чувству.

Отзеркаливание

С его помощью создают доверительные отношения. Суть в том, чтобы копировать — то есть отзеркаливать — поведение, жесты, тон голоса и даже слова собеседника. Например, если собеседник говорит медленно, нужно подстроиться под него и тоже сбавить темп речи. Это должно помочь создать более комфортную атмосферу для общения.

Рефрейминг

Идея в том, чтобы взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Это поможет изменить свою эмоциональную реакцию и, как следствие, скорректировать поведение.

Например, человек столкнулся с неудачей на работе. Вместо того чтобы воспринимать это как провал, можно рассмотреть эту ситуацию как возможность для роста и обучения. «Это неудача» можно переформулировать в «Это шанс узнать что-то новое и стать лучше в своём деле».

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Рефрейминг помогает людям увидеть позитивные аспекты в трудных ситуациях, улучшает эмоциональное состояние и способствует более конструктивному подходу к решению проблем. Но важно учитывать, что рефрейминг не означает игнорирование негативных эмоций или проблем.

Это работает?

На практике некоторые техники НЛП могут оказаться полезными, потому что разработаны на основе других, действительно работающих методов психотерапии. Но использовать НЛП для лечения психических расстройств учёные и врачи не рекомендуют.

У многих психотерапевтических методов нет качественной доказательной базы. Но на практике они показывают хорошие результаты. Этого нельзя сказать об НЛП. Исследования, которые якобы подтверждали эффективность метода, в большинстве случаев оказывались слишком слабыми, чтобы на них опираться. В них часто недостаточно качественная выборка, плохо описана методология или у авторов есть коммерческий интерес. Другие работы напрямую подтверждали, что с помощью НЛП нельзя вылечить депрессию, тревожность или ПТСР.

Проблема ещё глубже: некоторые концепции НЛП изначально были псевдонаучными или со временем устарели. Например, идея, что мозг работает как компьютер, а именно на ней основаны некоторые техники лечения тревоги и депрессии.

Например, НЛП-специалисты предлагают «перекодировать» звуки, образы и ощущения, связанные с депрессией. Сначала нужно представить депрессию в определённых цвете и форме, добавить в этот мысленный фильм звук. С каждым прокручиванием этого образа в голове нужно представлять цвет более бледным, форму — размытой, а звук — приглушённым. Так болезнь, по их мнению, уйдёт за несколько сеансов. Но даже в теории эта техника не имеет под собой научных оснований.

Чтобы техника стала доказанным психотерапевтическим методом, её автор должен предложить гипотезу, почему это может сработать. Затем проверить её на практике и предоставить профессиональному сообществу психологов подтверждение того, что терапия помогает клиентам. У техник НЛП нет гипотезы, а проверки не подтвердили их эффективность.

4 научно признанных психотерапевтических метода, которые работают

Чтобы получить сертификат НЛП-практика, не нужно иметь образование в области психического здоровья или документы, подтверждающие квалификацию. Доверять свою психику человеку без образования как минимум бессмысленно, а в худшем случае — опасно.

Главное

Нейролингвистическое программирование — это псевдонаучный метод, который, несмотря на это, пытаются применять в образовании, маркетинге и даже медицине. Нет оснований полагать, что техники НЛП работают. Исследования не подтверждают эффективность НЛП при депрессии, тревожности или ПТСР.

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