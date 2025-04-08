Что такое позитивное мышление и почему опасно верить в чудо

В популярной психологии, так же как в культуре или моде, есть свои тренды. Одним из них в 1960-е годы стало позитивное мышление — идея о том, что нужно смотреть на жизнь с оптимизмом, а любое событие — к лучшему. В последние 10 лет эту концепцию начали критиковать. Разобрались, почему в позитивном мышлении больше вреда, чем пользы.

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Позитивная психология

Этот термин легко перепутать с позитивным мышлением, но важно их отличать. Позитивная психология — это наука, которая изучает, какие факторы способствуют благополучию человека. Психологи, которые работают в этом направлении, анализируют:

субъективные переживания (счастье, удовлетворение, самореализация, состояние потока);

(счастье, удовлетворение, самореализация, состояние потока); индивидуальные черты (сильные стороны характера, таланты, интересы, ценности);

(сильные стороны характера, таланты, интересы, ценности); межличностные отношения (дружба, брак, сотрудничество);

(дружба, брак, сотрудничество); общественные институты (семьи, школы, предприятия, сообщества).

Позитивная психология ищет ответ на вопрос, что значит жить хорошо. Но при этом она использует научный метод, то есть анализ утверждений и гипотез. Например, исследования показали, что эти факторы положительно влияют на здоровье:

позитивные эмоции,

удовлетворённость жизнью,

оптимизм,

умение прощать,

наличие смысла жизни,

помощь другим и волонтёрство,

активная социальная жизнь,

духовность и религиозность.

Одно из самых известных долгосрочных исследований, которое показало связь между позитивными психологическими качествами и здоровьем, провели в 2001 году. Девушки, которые только присоединились к сестринству в Школе сестёр Нотр-Дам, написали автобиографические эссе.

60 лет спустя исследователи получили доступ к архиву монастыря и оценили эмоциональное содержание 180 эссе. Они выяснили, что положительный эмоциональный настрой существенно влиял на продолжительность жизни. Монахини, которые в своих эссе выражали больше положительных эмоций, прожили в среднем на 10 лет дольше более депрессивных.

Психологи из Университета Карнеги — Меллона выяснили, что пожилые люди, которые регулярно занимаются волонтёрством, чувствуют себя лучше и дольше живут.

Эти и десятки других исследований подтверждают: положительные эмоции, наличие цели и помощь другим влияют на здоровье. Но есть вероятность, что между здоровьем и оптимизмом существует обратная связь: человек с крепкой иммунной системой редко болеет и, как следствие, ощущает себя более счастливым.

В любом случае ни одно исследование не говорит о том, что нужно слепо верить в лучшее и избегать негативных эмоций. А это именно то, к чему призывают адепты позитивного мышления.

От науки к эзотерике

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Идея позитивного мышления не основана на объективных данных. Это скорее философия, концепция, которую придумали авторы книг по популярной психологии.

Трудно сказать, кто был первым популяризатором позитивного мышления, но одним из самых известных стала Ронда Берн — автор книги «Секрет». В ней она ссылается на несуществующие исследования и примеры людей, которые думали «правильно» и притянули в свою жизнь богатство, славу, излечились от серьёзных болезней.

Те же, кто думал о плохом и тревожился, наоборот, притягивали в свою жизнь неприятности. Берн и её коллеги называют это «законом притяжения Вселенной». Высшие силы якобы реагируют на мысли и дают именно то, о чём человек думает. Чтобы не привлекать болезни и страдания, Ронда Берн рекомендует перестать использовать частицу «не» и блокировать любые негативные мысли.

Вместо того чтобы сказать человеку «не болей», нужно сформулировать мысль иначе, например «оставайся здоровым». Нет никаких оснований полагать, что «закон притяжения Вселенной» или эти правила работают.

Позитивное мышление необязательно должно быть основано на вере в магию и высшие силы. К этому понятию относится всё, что подразумевает «думай о хорошем, игнорируй плохое».

К чему это приводит

Склонность к риску

У избегания мыслей о негативе есть последствия. Восьмидесятилетнее исследование, которое проводили учёные Калифорнийского университета в рамках проекта «Долголетие», показало: люди, которые не склонны волноваться и думают только о хорошем, умирают раньше из-за несчастных случаев и предотвратимых заболеваний. Такие люди недооценивают риски, поэтому чаще делают что-то опасное и не обращаются к врачу вовремя. Они думают, что если с кем-то и могут произойти плохие вещи, то точно не с ними. Это ошибка мышления, которая называется предвзятый оптимизм.

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Вредные привычки

Учёные из Мичиганского университета провели исследование среди студентов колледжа. Они выяснили, что самые оптимистичные из них более склонны злоупотреблять алкоголем. Учёные из Кембриджского университета пришли к похожему выводу относительно людей, зависимых от азартных игр. Они тоже отличаются высоким уровнем оптимизма.

Неспособность обрабатывать эмоции

Травмирующие события важно принимать, переживать и при необходимости прорабатывать со специалистом (психологом или психотерапевтом). Если человек живёт по принципу «Всё, что ни делается, — к лучшему», он может столкнуться с серьёзным психическим заболеванием — посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Подавлять негативные переживания так же вредно, как зацикливаться на них.

Неготовность к будущему

Австрийский невролог, психиатр и философ, переживший холокост, Виктор Франкл в своей книге о выживании во время Второй мировой войны «Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере» писал: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро всё закончится. Потом — те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться». Франкл утверждал, что безосновательная вера в то, что всё будет хорошо, может психологически сломать человека.

Людям, склонным к позитивному мышлению, труднее адаптироваться к реальности, когда они сталкиваются с жизненными испытаниями, например тяжёлой болезнью. Положительные эмоции, вероятно, помогают сохранять здоровье и жить дольше, о чём мы говорили в начале статьи.

Но эмоции не лечат от рака, депрессии или шизофрении. Наоборот, когда люди настаивают, что больному человеку нужно сосредотачиваться на позитиве и верить в лучшее, это может стать для него дополнительным бременем.

Жестокий оптимизм

Французский писатель и философ Вольтер ещё в XVIII веке сказал: «Иногда оптимизм может быть таким же жестоким, как и пессимизм. Говорить кому-то, что он должен взбодриться перед лицом трагедии, деспотично».

Вольтер не был пессимистом. Он был уверен, что Просвещение ведёт человечество по верному пути. Однако он понимал, что оптимизм тоже может быть проблематичным, особенно если он заставляет людей улыбаться, когда обстоятельства к этому не располагают.

В статье учёных из Школы медицины Аджманского университета, посвящённой этике позитивного мышления в здравоохранении, описаны схожие идеи. Во-первых, говорить пациентам, что сила мысли и оптимизм помогут вылечиться, как минимум неэтично. Потому что это поощрение заблуждений, которые могут помешать пациенту принять правильное решение в процессе терапии.

Во-вторых, у пациентов появляется дополнительный стресс из-за необходимости постоянно сохранять позитивный настрой. И так как большинству это не удаётся, они чувствуют грусть, потому что не оправдывают ожиданий.

В-третьих, люди, которые верят, что можно исцелиться с помощью позитивного мышления, начинают страдать от чувства вины. Они считают, что болезнь не уходит, потому что они недостаточно стараются. Исследование учёных из Университета Ватерлоо показало, что такое мышление приводит к осуждению пациентов. Это ещё больше усугубляет их положение.

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Умеренный оптимизм

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что негативные эмоции помогают улучшить работу памяти, уменьшить количество ошибок в суждениях, повысить мотивацию и сделать общение более продуктивным. Это значит, что временами испытывать грусть, злость или обиду полезно. Главное — не уходить в крайности.

Исследователи из Виргинского университета выяснили, что умеренно счастливые люди более успешны в профессиональном и экономическом плане, чем слишком счастливые. Позитивное мышление должно иметь границы, потому что безудержный оптимизм может сильно искажать реальность. Альтернатива позитивному мышлению — это не негатив, а реалистичный взгляд на мир.

Главное

Тренд на позитивное мышление зародился в 1960-е годы, но остаётся популярным и в наши дни. У него нет ничего общего с психологией как наукой. Это философская и зачастую связанная с эзотерикой идея о том, что нужно думать только о хорошем, верить в чудо и избегать негативных эмоций.

Но, как показывают исследования, вреда от этого подхода больше, чем пользы. Слишком оптимистичные люди недооценивают риски. Из-за этого с ними чаще происходят несчастные случаи, они запускают болезни, которые можно было вылечить на ранней стадии.

Если призывать пациентов с тяжёлыми заболеваниями мыслить исключительно позитивно, это может усугубить их психологическое состояние, спровоцировать чувство вины. Оптимизм и положительные эмоции не исцеляют, поэтому игнорировать грусть и страх нет смысла. Важно научиться принимать их. При необходимости лучше проработать трудное переживание с психологом, чем избегать его.

Важные исследования