Онихомикоз: как быстро вылечить грибок ногтей

Онихомикоз — распространенное и коварное грибковое поражение ногтей. Это заболевание зачастую недооценивают, а зря. О том, как вылечиться и ускорить рост здорового ногтя, в беседе с «‎Рамблером» рассказала специалист в области подологии Екатерина Солодова.

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Несмотря на то что многие воспринимают грибок ногтей как безобидный дефект, на деле это хроническая инфекция, которая при отсутствии правильного лечения может распространиться на кожу стоп, межпальцевые промежутки и даже другие участки тела. Особенно рискуют пациенты с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, нарушением кровообращения нижних конечностей.

Как распознать онихомикоз?

Первые признаки заболевания могут быть незаметными. Начинается все с едва уловимого изменения цвета ногтя: он становится мутным, желтоватым или сероватым. Затем появляются утолщения, расслоение, ломкость. Запущенный грибок может полностью разрушить ноготь, а также вызвать воспаления, боль при ходьбе и неприятный запах.

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Часто пациенты откладывают визит к врачу, пытаясь лечить грибок самостоятельно: используют лаки, уксус, эфирные масла. Однако такая тактика лишь усугубляет течение болезни.

Самолечение крайне нежелательно — оно может привести к переходу болезни в хроническую форму и усугубить ситуацию Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Быстро ли лечится грибок?

Ногтевая пластина растет медленно, особенно на ногах. В среднем ноготь на пальце ноги полностью обновляется за 9–12 месяцев, на руке — за четыре–шесть месяцев. Пока грибок остается в матриксе (зоне роста ногтя), он может заново инфицировать новую ткань, даже при кажущемся улучшении.

Скорость роста ногтевой пластины индивидуальна и зависит от множества факторов: возраста, общего состояния здоровья, типа грибка и особенностей обмена веществ. Именно поэтому лечение онихомикоза всегда длительное и должно сочетать несколько направлений.

Ускорить рост здорового ногтя помогут:

умеренная физическая активность (улучшает кровообращение); отказ от курения (никотин замедляет рост ногтей); регулярный уход за стопами и контроль влажности обуви; витамины по рекомендации врача.

Комплексный подход к лечению

Ключевую роль играет работа со специалистами: регулярная зачистка ногтевой пластины у подолога и применение средств, назначенных врачом-дерматологом или микологом на основе лабораторной диагностики Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Главные этапы терапии:

Диагностика. Лабораторный соскоб с пораженного ногтя позволяет определить возбудителя: дерматофит, дрожжевой или плесневый грибок. От этого зависит выбор препарата.

Лабораторный соскоб с пораженного ногтя позволяет определить возбудителя: дерматофит, дрожжевой или плесневый грибок. От этого зависит выбор препарата. Аппаратная обработка ногтя. Специалист удаляет пораженную часть пластины, снижая грибковую нагрузку и повышая доступность препаратов.

Специалист удаляет пораженную часть пластины, снижая грибковую нагрузку и повышая доступность препаратов. Противогрибковые средства. Местные препараты (лаки, кремы) сочетаются с системными (таблетками), особенно в запущенных случаях.

Местные препараты (лаки, кремы) сочетаются с системными (таблетками), особенно в запущенных случаях. Обработка обуви и носков. Грибок способен выживать в ткани и повторно инфицировать кожу. Используются специальные аэрозоли, ультрафиолетовые сушилки или растворы.

Грибок способен выживать в ткани и повторно инфицировать кожу. Используются специальные аэрозоли, ультрафиолетовые сушилки или растворы. Гигиена стоп. Ноги моют с мягкими антисептиками, хорошо сушат, ежедневно меняют носки.

Восстановление ногтя — это всегда путь, требующий системности. Терпение, грамотный уход и последовательное выполнение рекомендаций специалистов — залог здоровья и полного восстановления ногтевой пластины Дополнительная поддержка организма Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Дополнительная поддержка организма

Значимую роль играет питание и общее состояние здоровья. Белки, витамины A, D, E, группа B, а также железо, цинк и селен способствуют регенерации тканей и укреплению иммунитета. При наличии хронических заболеваний (сахарный диабет, анемия, сосудистая патология) лечение грибка будет менее эффективным без коррекции основного состояния.

Профилактика — проще, чем лечение

Предотвратить онихомикоз проще, чем лечить. Основные правила:

не ходить босиком в общественных душевых и бассейнах;

использовать индивидуальную обувь, не передавать и не брать тапки у других;

носить обувь по сезону, с хорошей вентиляцией;

обрабатывать стопы антисептическими средствами после посещения спортивных залов;

дезинфицировать инструменты для педикюра и не пользоваться чужими.

Онихомикоз — заболевание, требующее комплексного подхода, времени и дисциплины. Даже после исчезновения симптомов терапию продолжают еще две–четыре недели — чтобы избежать рецидива. При появлении признаков заболевания лучше сразу обратиться к специалисту, не теряя времени и не полагаясь на народные средства.

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