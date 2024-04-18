Исчезли лунки на ногтях: что делать

Лунки на ногтях, известные как лунки Лебовски, — это маленькие полумесяцы на ногтевой пластине. Их исчезновение может быть признаком проблем с ногтями и организмом в целом. В беседе с "Рамблером" подолог Ольга Лазарева рассказала о причинах недуга и дала рекомендации по его устранению.

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Врач утверждает, что, если вы посмотрите на свои ногти, то заметите светлые участки в основании. Это лунки, или лунулы. У некоторых они не появляются из-за физиологической особенности строения ногтя. Изменение их цвета, формы и размера, по ее словам, может указывать не только на наличие заболевания, но и на предрасположенность к нему.

"Резкое исчезновение лунул воспринимается современной медициной как один из симптомов нарушения кровообращения. Исследование показало, что отсутствие лунул связано с проблемами с щитовидной железой, дефицитом витамина В12 и железа", — объяснила специалист.

Другие причины исчезновения лунок на ногтях:

Травма или повреждение: удары, ушибы или другие повреждения ногтей могут привести к исчезновению лунок.

удары, ушибы или другие повреждения ногтей могут привести к исчезновению лунок. Грибковые инфекции: они могут повредить ногтевую пластину, что может привести к изменениям в ее структуре, включая исчезновение лунок.

они могут повредить ногтевую пластину, что может привести к изменениям в ее структуре, включая исчезновение лунок. Псориаз: заболевание может влиять на ногтевую пластину и вызывать различные изменения, включая исчезновение лунок.

заболевание может влиять на ногтевую пластину и вызывать различные изменения, включая исчезновение лунок. Дефицит питательных веществ: недостаток определенных витаминов и минералов, таких как цинк, железо и биотин, может влиять на здоровье ногтей и привести к исчезновению лунок.

Как укрепить ногтевую пластину в домашних условиях

Как сохранить красоту и здоровье ногтей?

Вести здоровый образ жизни: правильное питание, здоровый сон и спорт должны быть по умолчанию.

правильное питание, здоровый сон и спорт должны быть по умолчанию. Делать маникюр и педикюр: своевременно подрезайте или подпиливайте свободный край ногтей, обрабатывайте кутикулу;

своевременно подрезайте или подпиливайте свободный край ногтей, обрабатывайте кутикулу; Не грызть ногти ;

; Надевать перчатки при взаимодействии с моющими средствами, химикатами и во время копания грядок;

при взаимодействии с моющими средствами, химикатами и во время копания грядок; Принимать витамины;

Регулярно мазать руки, ноги и ногти увлажняющим кремом;

руки, ноги и ногти увлажняющим кремом; Не носить тесную обувь.

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