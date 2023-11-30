Анемия, диабет и не только: на какие болезни указывает состояние ногтей

В то время как одни люди пристально следят за состоянием своих ногтей и тщательно ухаживают за ними, другие совсем не обращают на ногти внимание.

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А между тем нередко изменение цвета ногтей или другие симптомы, связанные с ногтями, могут указывать на более глубокие и серьезные проблемы в организме.

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Подробнее о том, как ногти указывают на недуги, читайте в материале "Рамблера".

Как выглядят здоровые ногти

Прежде чем выявить аномалию, важно разобраться, как должны выглядеть здоровые ногти. Как правило, в таком случае ногти отличаются гладкой поверхностью без бугорков и бороздок, у них равномерный розовый цвет, на них нет пятен, а лунула (участок в форме полумесяца, расположенный у основания ногтя) беловатого оттенка.

Иногда на месте травмы на ногте возникают белые линии или небольшие пятна, но, как правило, они проходят по мере роста. ногтя.

А вот если ногти приобрели нетипичный цвет, это может свидетельствовать о серьезных недугах.

Желтые ногти

Желтый цвет ногтей может указывать на грибковую инфекцию. На почве грибка ногти также могут стать толще или наоборот приобрести ломкость. Однако ногти желтеют не только из-за грибка.

Нередко данный симптом сигнализирует о заболеваниях легких, псориазе, диабете и нарушении функций щитовидной железы.

Медики сходятся во мнении, что желтый цвет ногтей является следствием уменьшения кровоснабжения ногтевого ложа. А это может указывать на заболевания печени и почек, диабет, хроническую сердечную недостаточность и гипертиреоз.

Белые бледные ногти

Если у пациента снижено количество красных кровяных телец в организме (это состояние также именуют анемией), одним из симптомов могут быть белые бледные ногти.

Вдобавок к этому белесый цвет ногтей подчас свидетельствует о дефиците питательных веществ в организме и заболеваниях сердца или почек.

Красные ногти

Покраснение ногтей может быть симптомом заболеваний сердца. Если покраснела лунула, это может указывать на волчанку, алопецию или артрит.

Зеленые ногти