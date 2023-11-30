Анемия, диабет и не только: на какие болезни указывает состояние ногтей
В то время как одни люди пристально следят за состоянием своих ногтей и тщательно ухаживают за ними, другие совсем не обращают на ногти внимание.
А между тем нередко изменение цвета ногтей или другие симптомы, связанные с ногтями, могут указывать на более глубокие и серьезные проблемы в организме.
Подробнее о том, как ногти указывают на недуги, читайте в материале "Рамблера".
Как выглядят здоровые ногти
Прежде чем выявить аномалию, важно разобраться, как должны выглядеть здоровые ногти. Как правило, в таком случае ногти отличаются гладкой поверхностью без бугорков и бороздок, у них равномерный розовый цвет, на них нет пятен, а лунула (участок в форме полумесяца, расположенный у основания ногтя) беловатого оттенка.
Иногда на месте травмы на ногте возникают белые линии или небольшие пятна, но, как правило, они проходят по мере роста. ногтя.
А вот если ногти приобрели нетипичный цвет, это может свидетельствовать о серьезных недугах.
Желтые ногти
Желтый цвет ногтей может указывать на грибковую инфекцию. На почве грибка ногти также могут стать толще или наоборот приобрести ломкость. Однако ногти желтеют не только из-за грибка.
Нередко данный симптом сигнализирует о заболеваниях легких, псориазе, диабете и нарушении функций щитовидной железы.
Медики сходятся во мнении, что желтый цвет ногтей является следствием уменьшения кровоснабжения ногтевого ложа. А это может указывать на заболевания печени и почек, диабет, хроническую сердечную недостаточность и гипертиреоз.
Белые бледные ногти
Если у пациента снижено количество красных кровяных телец в организме (это состояние также именуют анемией), одним из симптомов могут быть белые бледные ногти.
Вдобавок к этому белесый цвет ногтей подчас свидетельствует о дефиците питательных веществ в организме и заболеваниях сердца или почек.
Красные ногти
Покраснение ногтей может быть симптомом заболеваний сердца. Если покраснела лунула, это может указывать на волчанку, алопецию или артрит.
Зеленые ногти
Иногда ногти зеленеют вследствие бактериальной инфекции. На почве этого ноготь может частично или полностью стать зеленым.