Врач рассказал про важность кальция и витамина D для пожилых

С возрастом обмен веществ замедляется, что усложняет усвоение некоторых элементов, но понимание их роли и потребностей организма помогает избежать серьезных проблем. О важности кальция и витамина D для пожилых людей в беседе с "Рамблером" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Вероника Савенко.

© dreamstime.com

Кальций: основа костной прочности

Кальций — это основной строительный элемент костей и зубов, формирующий до 99% их структуры. Он не только укрепляет скелет, но и участвует в поддержании нормального сердечного ритма, сокращении мышц и передаче нервных импульсов. В течение всей жизни кости постоянно обновляются: старые клетки разрушаются, а новые занимают их место. Однако для полноценного восстановления тканей необходим постоянный приток кальция.

В зрелом возрасте, особенно после 50 лет у женщин и 70 лет у мужчин, усвоение кальция значительно ухудшается. У женщин, в частности, это связано с падением уровня эстрогенов в постменопаузе, что замедляет процессы минерализации костей. Как результат, у людей этого возраста наблюдается снижение костной массы, что увеличивает риск развития остеопороза и переломов.

Рекомендованная суточная доза кальция:

Женщины старше 50 лет: 1200 мг

Мужчины старше 70 лет: 1200 мг

Витамин D: помощник кальция

Без витамина D усвоение кальция в организме было бы невозможным. Этот жирорастворимый витамин способствует всасыванию кальция из пищи в кишечнике, а также поддерживает его уровень в крови. Дефицит витамина D блокирует поступление кальция, что приводит к его "вымывания" из костей, делая их более хрупкими и подверженными переломам.

С возрастом кожа теряет способность эффективно синтезировать витамин D под воздействием солнца, что особенно актуально для людей, которые мало времени проводят на улице. Даже если вы потребляете достаточное количество кальция, без витамина D он не будет усваиваться должным образом Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Источники витамина D:

Солнце: основной источник витамина D, но его синтез снижается в зрелом возрасте.

Пища: жирная рыба, яйца, печень, молочные продукты с добавлением витамина D.

Биодобавки: рекомендуется при низком уровне витамина D в организме.

Рекомендованная суточная доза витамина D:

Люди старше 50 лет: 800–1000 МЕ в день

Для людей старше 70 лет: иногда требуется до 2000 МЕ в день, но только под контролем врача.

Какие витамины помогают улучшить память

Последствия дефицита кальция и витамина D

Остеопороз

Дефицит кальция и витамина D напрямую связан с уменьшением плотности костей, что делает их хрупкими и подверженными переломам. Особенно часто страдают кости бедра, запястья и позвоночника.

Переломы у пожилых людей нередко приводят к длительному восстановлению, снижению мобильности и, в худших случаях, увеличению риска смертности Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Остеомаляция

Остеомаляция — это размягчение костей из-за нехватки минералов. Заболевание вызывает боль в костях и мышечную слабость, что также повышает вероятность переломов. Основная причина остеомаляции — дефицит кальция и витамина D.

Саркопения

Дефицит витамина D увеличивает риск саркопении — возрастной утраты мышечной массы и силы. Витамин D поддерживает нормальную работу мышц, и его недостаток приводит к слабости, нарушению координации и увеличению риска падений.

Снижение иммунитета

Витамин D играет важную роль в функционировании иммунной системы. Его недостаток повышает подверженность инфекциям, включая респираторные заболевания, и может способствовать развитию аутоиммунных заболеваний.

Ранее мы писали, чем опасна анемия в пожилом возрасте.