Какие витамины помогают улучшить память

Для того, чтобы поддерживать оптимальный баланс полезных для памяти витаминов и минералов, рекомендуется включить их в рацион на регулярной основе в форме биодобавок. Приобретать их стоит в аптеках, поскольку именно так можно быть уверенным в том, что при хранении и транспортировке были соблюдены все требуемые условия, и продукт сохранил свои качества. Для устранения дефицитов рекомендуется сдать необходимые анализы и обратиться к специалисту – он поможет подобрать необходимую дозировку с учетом особенностей и потребностей конкретного организма.

Лира Зеферовна Гаптыкаева Эндокринолог, диетолог, клиника Дар Жизни, эксперт компании SOLGAR