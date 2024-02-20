Чем опасна анемия в пожилом возрасте

Анемия встречается как среди молодых людей, так и у пожилых. Однако в случае со второй категорией пациентов можно говорить о двойной угрозе здоровью.

Врач-гериатр Наталья Ховасова рассказала «Известиям» о том, чем анемия опасна в пожилом возрасте.

Медик утверждает, что снижение гемоглобина на 5-10 единиц у молодого человека практически никак не скажется на его здоровье. Но представителям старшего поколения это явление несет проблемы с самочувствием.

«У людей старшего возраста анемия может стать причиной когнитивных расстройств и их прогрессирования, так как головной мозг наиболее чувствителен к развивающейся гипоксии. Очень часто падения и переломы у пожилых пациентов становятся следствием сниженного гемоглобина. Анемия ограничивает в ряде случаев возможность проведения оперативного лечения или значимо повышает операционные риски», — пояснила медик.

Анемия у пожилых проявляется слабостью, одышкой, головокружением, учащенным сердцебиением.

По словам врача, чаще всего пожилые пациенты страдают от железодефицитной анемии, на втором месте расположилась анемия хронических заболеваний. Реже всего дает о себе знать среди возрастных больных B12-дефицитная анемия.

Повысить риск возникновения анемии у пожилых могут ингибиторы протонной помпы, метморфин и нестероидные противовоспалительные препараты.

Диагностика анемии проводится с помощью общего анализа крови. При своевременном выявлении этот недуг поддается лечению.