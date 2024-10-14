Что такое ишемическая болезнь сердца и как с ней жить

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это коварное заболевание, которое развивается в результате недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы. Как распознать ИБС и справляться с этим диагнозом в повседневной жизни в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

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Причины и механизм развития

Атеросклероз коронарных сосудов — ведущий фактор, приводящий к ИБС. При этом заболевании бляшки, состоящие из холестерина, откладываются на стенках артерий, что со временем сужает их просвет. Такое нарушение кровотока лишает сердце необходимого количества кислорода, особенно в моменты физической нагрузки или стресса. В результате возникают болевые ощущения, известные как стенокардия.

Атеросклероз часто носит хронический характер и может прогрессировать годами. Как отмечает врач, появление бляшек в сосудах приводит к сужению их просвета и ухудшению питания сердечной мышцы. В таких условиях сердце плохо переносит любую нагрузку — от физической активности до стрессовых ситуаций.

Если атеросклероз сопровождается повреждением сосудистой стенки и образованием тромба, возможно полное перекрытие сосуда, что вызывает инфаркт миокарда Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Симптомы ишемической болезни сердца

Жжение или давление за грудиной,

Ощущение онемения руки, чаще левой,

Дискомфорт в верхней части живота, нижней челюсти и мехлопаточной области.

Боль, которая связана с физической нагрузкой и уходит после её прекращения или приема препаратов на основе нитратов.

Эти симптомы могут усиливаться при физической активности или стрессе, так как в такие моменты сердцу требуется больше кислорода, но его поступление ограничено из-за суженных сосудов.

Факторы риска

Немодифицируемые факторы — те, на которые человек не может повлиять:

Мужской пол

Возраст (с годами риск увеличивается)

Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям

Модифицируемые факторы — это те, которые можно контролировать и корректировать:

Курение

Неправильное питание (особенно с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара)

Низкая физическая активность

Ожирение

Сахарный диабет

Артериальная гипертензия (нестабильное или повышенное артериальное давление)

Приседы у стенки снижают давление: как это работает

Как жить с ИБС?

Несмотря на серьезность диагноза, ишемическая болезнь сердца — это не приговор. Жизнь с ишемической болезнью сердца требует дисциплины и осознания важности поддержания здоровья сердца Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Вот несколько основных рекомендаций для тех, кто столкнулся с этим диагнозом:

Постоянный прием препаратов: Медикаментозное лечение должно стать ежедневной частью жизни. Пропуск таблеток может привести к обострению состояния и развитию осложнений. Физическая активность в меру: Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердечной мышцы, но важно следить за реакцией организма и избегать чрезмерных усилий. Контроль питания: Необходимо исключить из рациона продукты, богатые насыщенными жирами, и сахар, добавив больше овощей, фруктов и продуктов, полезных для сердца. Избегание стрессов: Психоэмоциональные нагрузки могут усиливать симптомы ИБС, поэтому важно находить время для отдыха и расслабления. Регулярные визиты к врачу: Периодические обследования помогут контролировать развитие болезни и своевременно корректировать лечение.

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