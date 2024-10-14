Что такое ишемическая болезнь сердца и как с ней жить
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это коварное заболевание, которое развивается в результате недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы. Как распознать ИБС и справляться с этим диагнозом в повседневной жизни в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
Причины и механизм развития
Атеросклероз коронарных сосудов — ведущий фактор, приводящий к ИБС. При этом заболевании бляшки, состоящие из холестерина, откладываются на стенках артерий, что со временем сужает их просвет. Такое нарушение кровотока лишает сердце необходимого количества кислорода, особенно в моменты физической нагрузки или стресса. В результате возникают болевые ощущения, известные как стенокардия.
Атеросклероз часто носит хронический характер и может прогрессировать годами. Как отмечает врач, появление бляшек в сосудах приводит к сужению их просвета и ухудшению питания сердечной мышцы. В таких условиях сердце плохо переносит любую нагрузку — от физической активности до стрессовых ситуаций.
Если атеросклероз сопровождается повреждением сосудистой стенки и образованием тромба, возможно полное перекрытие сосуда, что вызывает инфаркт миокардаТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Симптомы ишемической болезни сердца
- Жжение или давление за грудиной,
- Ощущение онемения руки, чаще левой,
- Дискомфорт в верхней части живота, нижней челюсти и мехлопаточной области.
Боль, которая связана с физической нагрузкой и уходит после её прекращения или приема препаратов на основе нитратов.
Эти симптомы могут усиливаться при физической активности или стрессе, так как в такие моменты сердцу требуется больше кислорода, но его поступление ограничено из-за суженных сосудов.
Факторы риска
Немодифицируемые факторы — те, на которые человек не может повлиять:
- Мужской пол
- Возраст (с годами риск увеличивается)
- Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям
Модифицируемые факторы — это те, которые можно контролировать и корректировать:
- Курение
- Неправильное питание (особенно с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара)
- Низкая физическая активность
- Ожирение
- Сахарный диабет
- Артериальная гипертензия (нестабильное или повышенное артериальное давление)
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Как жить с ИБС?
Несмотря на серьезность диагноза, ишемическая болезнь сердца — это не приговор. Жизнь с ишемической болезнью сердца требует дисциплины и осознания важности поддержания здоровья сердцаТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Вот несколько основных рекомендаций для тех, кто столкнулся с этим диагнозом:
- Постоянный прием препаратов: Медикаментозное лечение должно стать ежедневной частью жизни. Пропуск таблеток может привести к обострению состояния и развитию осложнений.
- Физическая активность в меру: Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердечной мышцы, но важно следить за реакцией организма и избегать чрезмерных усилий.
- Контроль питания: Необходимо исключить из рациона продукты, богатые насыщенными жирами, и сахар, добавив больше овощей, фруктов и продуктов, полезных для сердца.
- Избегание стрессов: Психоэмоциональные нагрузки могут усиливать симптомы ИБС, поэтому важно находить время для отдыха и расслабления.
- Регулярные визиты к врачу: Периодические обследования помогут контролировать развитие болезни и своевременно корректировать лечение.
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