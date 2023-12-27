3 лучших продукта для снижения давления

Гипертония, под которой понимается повышенное артериальное давление, считается одной из ведущих причин острой сердечной недостаточности, наихудшим последствием которой является смертельный исход. Статистика по выявлению недуга впечатляет в негативном смысле этого слова: так, в период с 1990 по 2019 годы количество пациентов с данным диагнозом увеличилось с 650 миллионов до 1,3 миллиарда.

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Симптомы гипертонии могут значительно омрачать жизнь: головокружения, головные боли, бессонница, дискомфорт в области грудины и другие неприятные состояния выбивают из колеи. Конечно, на сегодняшний день существует огромное количество различных лекарств, направленных на борьбу с недугом.

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Однако есть и другие, более простые способы помочь работе сердца и сосудов (которые не заменяют приема медикаментов): речь идет о добавлении в привычный рацион питания продуктов, которые за счет своего целительного состава способны понижать артериальное давление. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Цитрусовые

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Грейпфруты, апельсины и лимоны богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые положительно сказываются на функционировании сердечно-сосудистой системы и снижают риск развития связанных с ней заболеваний, в том числе гипертонии.

В ходе одного эксперимента ученые обнаружили, что употребление примерно 530–600 г цитрусовых в день (то есть около четырех апельсинов) нормализует кровяное давление. То же самое, соответственно, касается и свежевыжатых соков.

Вместе с тем исследователи отметили, что грейпфрут и сок из него могут помешать действию медикаментов для снижения давления, поэтому перед корректировкой рациона питания необходимо проконсультироваться с врачом.

Рыба

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Рыба является отличным источником жиров омега-3, которые приносят значительную пользу сердцу.

В 2022 году ученые проанализировали данные, собранные в ходе проведения более 70 исследований. Они изучили информацию о состоянии здоровья почти 5000 человек, чтобы выявить взаимосвязь между потреблением жиров омега-3 и состоянием артериального давления. Наибольший эффект наблюдался при ежедневном употреблении от 2 до 3 граммов жиров омега-3 (это примерно 100 г лосося).

Зелень

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Мангольд и шпинат – представители листовой зелени, которые являются источником питательных веществ, таких как калий и магний. Они, в свою очередь, поддерживают оптимальный уровень артериального давления. Для примера: одна чашка (175 граммов) мангольда обеспечивает 20% и 36% вашей ежедневной потребности в калии и магнии соответственно.