Почему нельзя пить много чая: доводы ученых
На протяжении многих столетий чай использовался в традиционной медицине в качестве лекарства от самых разных недугов и состояний. Впоследствии его волшебные целительные свойства были подтверждены наукой. Так, например, на сегодняшний день известно, что потребление определенных сортов чая очищает организм от шлаков, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, успокаивает нервную систему и т.д.
Однако, как это часто бывает, даже самые полезные продукты могут нанести вред организму: это происходит, когда мы ими злоупотребляем. То же самое касается и чая.
Почему нельзя пить его в больших количествах и чем это может быть опасно в материале – «Рамблера».
Снижается усвоение железа
Чай является богатым источником класса соединений под названием дубильные вещества, к которым относятся танины. При взаимодействии с поступающими в организм продуктами питания танины препятствуют всасыванию железа в пищеварительном тракте. В долгосрочной перспективе это может привести к дефициту микроэлемента.
Точное количество танинов в чае варьируется в зависимости от сорта и способа его приготовления. Ориентировочной оптимальной нормой принято считать не более трех чашек (710 мл) напитка в день.
Усиливается тревожность
В чае, как и в кофе, содержится кофеин, чрезмерное потребление которого может способствовать возникновению чувства тревоги, стресса и беспокойства.
Черный чай, как правило, является более богатым источником кофеина, чем зеленый и белый сорта. Кроме того, на его количество в напитке влияет время заваривания: чем дольше чай заваривается, тем выше уровень кофеина в нем будет.
Согласно результатам ряда исследований, 200 мг кофеина в день считается приемлемой дозой для большинства людей. В то же время важно иметь в виду, что некоторые более чувствительны к воздействию кофеина, поэтому рекомендуется отслеживать количество выпиваемых за день кружек чая и кофе, ориентируясь на свое самочувствие.
Средняя чашка (240 мл) чая содержит около 11–61 мг кофеина, в зависимости от сорта и метода заваривания.
Снижается качество сна
Потребление чая может ухудшить качество сна и усложнить процесс засыпания – виной тому кофеин, о котором было сказано выше. Он подавляет выработку мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора спать, выяснили ученые.
Постоянный недосып, в свою очередь, приводит к усталости, ухудшению памяти, снижению концентрации внимания, повышает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Кофеинт метаболизируется с разной скоростью, поэтому трудно наверняка утверждать, как он повлияет на качество сна отдельно взятого человека. Так, если из одних исследований следует, что потребление даже 200 мг кофеина за шесть часов до сна, может отрицательно повлиять на его качество, то другие аналогичного эффекта не выявили.