На протяжении многих столетий чай использовался в традиционной медицине в качестве лекарства от самых разных недугов и состояний. Впоследствии его волшебные целительные свойства были подтверждены наукой. Так, например, на сегодняшний день известно, что потребление определенных сортов чая очищает организм от шлаков, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, успокаивает нервную систему и т.д.

Однако, как это часто бывает, даже самые полезные продукты могут нанести вред организму: это происходит, когда мы ими злоупотребляем. То же самое касается и чая.

Почему нельзя пить его в больших количествах и чем это может быть опасно в материале – «Рамблера».

Снижается усвоение железа

Чай является богатым источником класса соединений под названием дубильные вещества, к которым относятся танины. При взаимодействии с поступающими в организм продуктами питания танины препятствуют всасыванию железа в пищеварительном тракте. В долгосрочной перспективе это может привести к дефициту микроэлемента.

Точное количество танинов в чае варьируется в зависимости от сорта и способа его приготовления. Ориентировочной оптимальной нормой принято считать не более трех чашек (710 мл) напитка в день.

Усиливается тревожность

В чае, как и в кофе, содержится кофеин, чрезмерное потребление которого может способствовать возникновению чувства тревоги, стресса и беспокойства.

Черный чай, как правило, является более богатым источником кофеина, чем зеленый и белый сорта. Кроме того, на его количество в напитке влияет время заваривания: чем дольше чай заваривается, тем выше уровень кофеина в нем будет.

Согласно результатам ряда исследований, 200 мг кофеина в день считается приемлемой дозой для большинства людей. В то же время важно иметь в виду, что некоторые более чувствительны к воздействию кофеина, поэтому рекомендуется отслеживать количество выпиваемых за день кружек чая и кофе, ориентируясь на свое самочувствие.

Средняя чашка (240 мл) чая содержит около 11–61 мг кофеина, в зависимости от сорта и метода заваривания.

Снижается качество сна

Потребление чая может ухудшить качество сна и усложнить процесс засыпания – виной тому кофеин, о котором было сказано выше. Он подавляет выработку мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора спать, выяснили ученые.

Постоянный недосып, в свою очередь, приводит к усталости, ухудшению памяти, снижению концентрации внимания, повышает риск развития ожирения и сахарного диабета.