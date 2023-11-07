Самый полезный чай, который спасет от гипертонии

Гипертония, или высокое артериальное давление, является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день. За 19 лет, в период с 1990 по 2019 годы, число пациентов с данным диагнозом увеличилось с 650 миллионов до 1,3 миллиарда, как следует из открытых данных Всемирной организации здравоохранения.

Повышенное артериальное давление значительно сказывается на качестве жизни. Симптомами недуга являются головокружение, головная боль, спутанность сознания, сдавливающие боли в груди. Зачастую гипертоники жалуются на шум в ушах, чрезмерную утомляемость и тошноту.

Некоторые из этих состояний могут нахлынуть внезапно и застать человека врасплох: на работе, во время занятий спортом или нахождения за рулем. Однако гипертонии можно противостоять не только при помощи лекарственных препаратов или кардинальной смены образа жизни, но и за счет выработки простых привычек.

Ученые, например, утверждают, что во избежание скачков артериального давления достаточно ежедневно пить чай. "Рамблер" расскажет, какой именно и почему.

Доказано наукой

Проведенные в 2019 году исследования показали, что активные компоненты некоторых видов чая положительно воздействуют на кровеносные сосуды, улучшают работу артерий и уменьшают риск развития воспалительных процессов. Лучше всего с этой задачей справляется напиток из гибискуса сабдариффа.

Он имеет яркий красный цвет и приятный терпкий, слегка кисловатый вкус. Чай из гибискуса содержит различные соединения, в том числе антоцианы и полифенолы, действие которых приводит к снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.

Его польза была выявлена в ходе проведения эксперимента, в котором приняли участие 46 человек в возрасте от 18 до 70 лет с диагностированной гипертонией 1 стадии. Они были распределены в две группы: половина добровольцев выпивала по две чашки чая из гибискуса в день (утром и вечером) и следовала ряду рекомендаций врачей, а вторая половина, соответственно, не добавляла напиток в свой рацион.

"Советы медиков включали в себя рекомендации по снижению веса под наблюдением специалиста по питанию, соблюдению диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – система питания, разработанная для поддержания в норме уровня кровяного давления) и выполнению некоторых аэробных упражнений пять дней в неделю в течение одного месяца".

Выводы

По истечении одного месяца участники прошли медицинское обследование, в ходе которого была выявлена эффективность потребления выбранного сорта чая. Так, у 23 участников, которые не пили его на протяжении месяца, артериальное давление было повышенным, в отличие от гипертоников из контрольной группы.