Что съесть, чтобы понизить давление

Гипертония, известная как повышенное артериальное давление, является одной из главных причин острой сердечной недостаточности, которая, в свою очередь, грозит смертельным исходом. В период с 1990 по 2019 годы число пациентов с данным диагнозом увеличилось с 650 миллионов до 1,3 миллиарда, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

© Pexels

Несмотря на серьезность заболевания и последствий, к которым оно может привести, незначительно, но все же улучшить самочувствие можно без приема лекарственных препаратов и в относительно короткие сроки. Так, например, определенные продукты питания способствуют снижению артериального давления. "Рамблер" расскажет, что можно выбрать для полезного перекуса гипертоникам, согласно исследованиям.

Видео дня

Ягоды

В некоторых ягодах содержатся антоцианы – натуральные пигменты, которые придают овощам, фруктам и растениям красные или фиолетовые оттенки. Однако они выполняют не только эстетическую функцию, но и лечебную: учеными было доказано, что антоцианы способствуют снижению артериального давления. При этом отмечается, что особенно хорошо с задачей справляются черника и клубника.

Бананы

Один банан среднего размера содержит около 422 миллиграммов калия, который в том числе участвует в регуляции водно-солевого обмена в организме и кислотно-щелочного равновесия крови. Элемент снижает воздействие повышающего давление натрия на организм и снимает напряжение в стенках кровеносных сосудов, следует из ранее проведенного исследования.

Если бананы не вызывают у вас теплых чувств, то ученые предлагают заменить их абрикосами, чечевицей, черносливом или картофелем. Также они отмечают, что к перечисленным продуктам стоит отнестись с осторожностью пациентам с заболеваниями почек, так как потребление большого количества калия может им навредить.

Киви

Включение в рацион киви положительно скажется на работе сердца и сосудов, уверяют специалисты. В качестве аргумента они приводят результаты научного эксперимента, в ходе которого одна половина участников ежедневно употребляла по два киви: у всех них давление было ощутимо более пониженным в сравнении с добровольцами из второй группы. Кроме того, киви богат витамином С, который также благотворно воздействует на работу сосудов.

Овес

В состав овса входят разновидность клетчатки под названием бета-глюкан и авенантрамид С, которые помогают сохранить здоровье сердца и сосудов. Они оба снижают уровень малонового диальдегида – маркера окислительного стресса – в организме, показали исследования.