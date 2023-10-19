Как снизить давление без таблеток: видео
Внезапная сильная головная боль, головокружение, шум в ушах могут быть признаками высокого давления. Что делать, если под рукой нет таблеток?
Во-первых, нужно немедленно присесть или лечь, чтобы избежать падения из-за головокружения. Затем запрокинуть голову и сделать медленный глубокий вдох через нос. Задержать дыхание на несколько секунд, затем медленно выдохнуть через рот.
Повторять это упражнение в течение 5-10 минут, пока симптомы не начнут ослабевать. Глубокое дыхание помогает расслабиться и снизить давление.
Необходимо обязательно обратиться к врачу после приступа для подбора адекватного лечения. Но этот совет поможет пережить приступ, если под рукой нет ничего, что может помочь.
Этим советом поделился врач Сергей Длин.
Часто болезни сердца могут скрываться под симптомами других заболеваний.