Внезапная сильная головная боль, головокружение, шум в ушах могут быть признаками высокого давления. Что делать, если под рукой нет таблеток?

Во-первых, нужно немедленно присесть или лечь, чтобы избежать падения из-за головокружения. Затем запрокинуть голову и сделать медленный глубокий вдох через нос. Задержать дыхание на несколько секунд, затем медленно выдохнуть через рот.

Повторять это упражнение в течение 5-10 минут, пока симптомы не начнут ослабевать. Глубокое дыхание помогает расслабиться и снизить давление.

Необходимо обязательно обратиться к врачу после приступа для подбора адекватного лечения. Но этот совет поможет пережить приступ, если под рукой нет ничего, что может помочь.

Этим советом поделился врач Сергей Длин.