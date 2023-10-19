$97.37+0.03102.91+0.15

Врач Романенко объяснила, какой кашель может быть признаком проблем с сердцем

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как по кашлю можно заподозрить заболевание сердца. Об этом пишет Москва 24.

По словам специалиста, опасения должен вызвать кашель в положении лежа или при физической нагрузке, который также сопровождается отеками. Такой кашель может быть признаком развивающейся сердечной недостаточности.

Татьяна Романенко объяснила, что характерный кашель возникает из-за застоя крови в малом круге кровообращения.

"Чаще всего кашель при сердечной недостаточности возникает в положении лежа или при физической нагрузке. Он может быть как сухим, так и влажным в зависимости от стадии", - рассказала Татьяна Романенко.

Врач также отметила, что кашель не может считаться единственным признаком. Диагноз ставится по совокупности проявлений, среди которых также могут быть отеки.

Сердечная недостаточность: причины, симптомы, лечение

Ранее врач Агапкин назвал ошибку, которая повышает риск сердечных заболеваний.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости