Врач Романенко объяснила, какой кашель может быть признаком проблем с сердцем
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как по кашлю можно заподозрить заболевание сердца. Об этом пишет Москва 24.
По словам специалиста, опасения должен вызвать кашель в положении лежа или при физической нагрузке, который также сопровождается отеками. Такой кашель может быть признаком развивающейся сердечной недостаточности.
Татьяна Романенко объяснила, что характерный кашель возникает из-за застоя крови в малом круге кровообращения.
"Чаще всего кашель при сердечной недостаточности возникает в положении лежа или при физической нагрузке. Он может быть как сухим, так и влажным в зависимости от стадии", - рассказала Татьяна Романенко.
Врач также отметила, что кашель не может считаться единственным признаком. Диагноз ставится по совокупности проявлений, среди которых также могут быть отеки.