Сердечная недостаточность: причины, симптомы, лечение

Сердечной недостаточностью называют состояние, при котором нарушается процесс снабжения организма кровью, содержащей кислород и питательные вещества, из-за проблем в работе сердца. Принято считать, что это состояние часть недостаточности кровообращения наряду с сосудистой недостаточностью.

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Как понять, что развивается сердечная недостаточность, какие причины к этому привели и что можно предпринять - в материале "Рамблера".

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Симптомы сердечной недостаточности

Быстрая утомляемость и слабость даже при небольшой физической нагрузке.

Одышка в покое или при выполнении простых задач.

Отеки нижних конечностей, в брюшной полости или легких.

Нехватка энергии и снижения интереса к активной деятельности.

Причины сердечной недостаточности

Ишемическая болезнь сердца. Одна из самых распространенных причин сердечной недостаточности, при которой происходит сужение или блокировка артерий, доставляющих кровь к сердцу.

Гипертония: длительное повышение артериального давления может привести к ухудшению работы сердца.

Заболевания клапанов сердца могут привести к нарушению нормального кровотока.

Аритмия: нарушения сердечного ритма также снижают эффективность работы сердца.

Инфаркт миокарда в анамнезе: из-за инфаркта также может быть повреждена часть сердечной мышцы, что приводит к нарушению ее функций.

Кардиомиопатия, миокардит и другие заболевания сердца.

Прием некоторых лекарств.

Лечение сердечной недостаточности

Лечение сердечной недостаточности зависит от ее причины и степени тяжести. Врач может назначить следующие методы лечения:

Лекарственная терапия. Врач может прописать лекарства, которые помогут улучшить функцию сердца, контролировать симптомы и предотвращать прогрессирование сердечной недостаточности. Это могут быть диуретики для удаления излишков жидкости из организма, ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II для снижения кровяного давления, бета-блокаторы и другие препараты. Изменение образа жизни. Соблюдение диеты с низким содержанием соли, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя, контроль над весом и управление стрессом. Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое лечение, например, замена клапанов сердца или коронарное шунтирование для восстановления нормального кровотока.