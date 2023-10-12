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Врач Агапкин назвал ошибку, которая повышает риск сердечных заболеваний

Распространенную ошибку, которая может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, назвал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, люди, которые плохо ухаживают за полостью рта, рискуют столкнуться с заболеваниями сердца.

«Люди, страдающие пародонтозом, например, значительно чаще страдают от заболеваний сердца», — сообщил Сергей Агапкин.

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Ранее врач Агапкин назвал привычку, которая снижает риск диабета.

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