Врач Агапкин назвал ошибку, которая повышает риск сердечных заболеваний
Распространенную ошибку, которая может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, назвал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам специалиста, люди, которые плохо ухаживают за полостью рта, рискуют столкнуться с заболеваниями сердца.
«Люди, страдающие пародонтозом, например, значительно чаще страдают от заболеваний сердца», — сообщил Сергей Агапкин.
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