Проблемы с сердцем возникают у многих, а у некоторых они приводят к серьезным осложнениям и даже к сердечным приступам.

© Unsplash.com

"Рамблер" расскажет про десять способов снизить риск сердечного приступа, опираясь на советы медицинских экспертов.

Видео дня

Упражнения вместо таблеток

Поддержание физической формы с помощью регулярных физических упражнений так же эффективно снижает кровяное давление, как и лекарства.

Профессор Навид Саттар, почетный консультант по сердечно-сосудистому и метаболическому здоровью в Университете Глазго, объясняет:

«Активность помогает сохранять кровеносные сосуды более гибкими, что, в свою очередь, помогает снизить кровяное давление».

Какую бы тренировку вы ни выполняли, старайтесь делать больше.

Прощай, выпивка

По словам специалистов, существует прямая зависимость между количеством потребляемого алкоголя и повышенным кровяным давлением.

Так, сокращение употребления алкоголя, насколько бы оно ни было достижимо и устойчиво, снизит кровяное давление.

Дело в том, что употребление алкоголя сужает кровеносные сосуды, что повышает кровяное давление и способствует увеличению веса.

Для начала подсчитайте, сколько вы потребляете в неделю. Рекомендуемый лимит — «один напиток в день». Но чем меньше, тем лучше.

Сладкое удовольствие

Как показали исследования Университета Суррея, rкакао, ключевой ингредиент шоколада, растягивает кровеносные сосуды за три часа.

Доктор Рэйчел Уорд из Медицинского центра Вудлендс объясняет:

«Какао богато антиоксидантами, называемым флавонолами. Есть доказательства того, что люди, которые едят больше пищи, богатой флавонолами, лучше контролируют кровяное давление».

В ходе исследования люди принимали добавки с таким же количеством флавонолов, как в 500 граммах темного шоколада, но даже в небольшом количестве они содержали высокие уровни.

Уберите соль

Избегайте соленые закуски, чтобы быстрее всего снизить кровяное давление. К ним относятся обработанное мясо, полуфабрикаты и хлеб.

Взрослым следует употреблять не более 6 грамм соли в день, но большинство из нас едят гораздо больше.

Профессор Саттар советует:

«Научитесь постепенно сокращать потребление соли, переучивая свой вкус. Сократите добавление поваренной соли, а затем продуктов, богатых солью. Через вы начнете привыкать и, что особенно важно, получать удовольствие от употребления менее соленой пищи».

Без кофеина

Напитки, содержащие кофеин, включая энергетические напитки и кофе, могут вызвать кратковременное, но резкое повышение кровяного давления.

Хотя кофе дает заряд энергии, употребление более четырех чашек кофе в день может чрезмерно повышать уровень кровяного давления.

Поэтому кофе не должно становиться основным источником жидкости.

Контроль порций

Лишний вес предполагает, что для питания жировых клеток и доставки кислорода к тканям необходим больший приток крови.

Так, большее количество жидкости в организме приводит к еще большей нагрузке на кровеносные сосуды.

Употребление большего количества фруктов, овощей и клетчатки и сокращение продуктов с высоким содержанием жиров и сахара — это способ снизить кровяное давление.

Но профессор Саттар добавляет, что основной проблемой является размер порции или большое количество калорийных блюд, съедаемых вне дома.

Один банан в день

Если отказаться от соли из своего рациона сложно, запаситесь бананами, листовой зеленью, лососем, авокадо, абрикосами, тунцом и фасолью.

В 2022 году ученые из Голландии заявили, что продукты с высоким содержанием калия нейтрализуют влияние потребления слишком большого количества натрия, особенно у женщин.

Их исследование почти 25 000 пожилых британцев показало, что у тех, кто регулярно ел пищу, богатую калием, на 13 процентов снижают шансы получить сердечный приступ или инсульт.

Держи планку

Кардио-тренировки, такие как бег или плавание, — не единственные упражнения, которые можно попробовать, когда дело доходит до снижения уровня артериального давления.

Недавнее исследование показало, что регулярные изометрические упражнения, такие как планка и приседания у стены, лучше снижают давление.

Персональный тренер Люси Горналл предлагает попробовать выполнить 20-секундную планку три раза с перерывом в 30 секунд.

Ищите оргазмы

Согласно исследованию Университета штата Джорджия в США , оргазм может напрямую снижать кровяное давление .

У добровольцев, достигших кульминации во время интима, на следующий день показатели давления были на 13 процентов ниже.

В 2019 году ученые сообщили:

«Чем приятнее оргазм, тем ниже показания на следующий день после полового акта».

Регулярный секс также является формой физических упражнений, которая настоятельно рекомендуется для здоровья сердца.

Откажитесь от курения

Курение, как известно, чрезвычайно опасно для сердца и системы кровообращения.