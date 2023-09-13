Врач назвал привычку, которая снижает риск диабета

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал полезную пищевую привычку, снижающую риск развития сахарного диабета в эфире программы «О самом главном».

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По словам специалиста, от диабета может уберечь привычка завтракать по утрам.

Врач отметил, исследования показали, что риск развития этой болезни примерно на 20% больше у тех, кто пропускает завтрак, чем у завтракающих ежедневно людей.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови повышен из-за недостаточного выделения инсулина (тип 1 диабет) или нарушения его действия (тип 2 диабет). Это может привести к различным осложнениям, таким как повреждение сосудов, нервной системы, почек, глаз, сердца и других органов. Сахарный диабет требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови и лечения, включая изменение образа жизни, диету, физические упражнения и прием лекарств.