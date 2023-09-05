Ученые: прием аспирина снижает вероятность развития диабета

Ученые выяснили, что прием аспирина у пожилых людей предотвращает развитие диабета. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Unsplash

Новое исследование, которое будет представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в этом году в Гамбурге (2-6 октября), показывает, что использование низких доз аспирина (100 мг в день) среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, снижает риск развития диабета 2 типа на 15%.

Видео дня

Авторы под руководством профессора Софии Зунгас из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаш говорят, что результаты показывают, что противовоспалительные агенты, такие как аспирин, требуют дальнейшего изучения в профилактике диабета.

Влияние аспирина на возникновение диабета 2 типа среди пожилых людей остается неопределенным. В этом исследовании изучалось влияние рандомизированного лечения аспирином в низких дозах на заболеваемость диабетом и уровень глюкозы в плазме натощак (ГПН) среди пожилых людей. Авторы провели последующее исследование ASPREE — двойного слепого плацебо-контролируемого исследования аспирина, основные результаты которого были опубликованы в NEJM в 2018 году. Первоначальное исследование показало, что аспирин увеличивает риск массивных кровотечений у пожилых людей без какого-либо снижения частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие люди в возрасте 65 лет и старше, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, физическими недостатками, ограничивающими независимость и деменцией. Участники были разделены на две группы, получали 100 мг аспирина в день или плацебо.

Всего в анализ были включены 16 209 участников (8 086 рандомизированных в группу аспирина и 8 123 в группу плацебо). За средний период наблюдения 4,7 года было зарегистрировано 995 случаев диабета (аспирин: 459, плацебо: 536). По сравнению с плацебо, в группе аспирина наблюдалось снижение заболеваемости диабетом на 15% и более медленная скорость увеличения ГПН (разница в годовом изменении ГПН: -0,006 ммоль/л).

Авторы говорят:

«Лечение аспирином снизило заболеваемость диабетом и замедлило увеличение уровня глюкозы в плазме натощак с течением времени среди первоначально здоровых пожилых людей. Учитывая растущую распространенность диабета 2 типа среди пожилых людей, потенциал противовоспалительных средств, таких как аспирин, для предотвращения диабета 2 типа или повышения уровня глюкозы требует дальнейшего изучения».

Однако профессор Зунгас добавляет: