Врач назвала ранние симптомы сахарного диабета

Коварство заболевания в том, что оно "не болит". Из-за этого часто бывает так, что к врачу человек обращается довольно поздно и с удивление узнает неутешительный диагноз - сахарный диабет. Врач-диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина рассказала "Вечерней Москве", по каким признаками можно заподозрить развитие сахарного диабета на ранней стадии.

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Сахарный диабет второго типа характеризуется нарушением производства гормона поджелудочной железы инсулина, его действия или сочетанием обоих факторов. Чаще всего причиной заболевания становится инсулинорезистентность, то есть снижение чувствительности клеток человеческого организма к инсулину. Заподозрить инсулинорезистентность можно у людей, талия которых увеличена по отношения к бедрам. У женщин объем талии в норме не должен превышать 80 сантиметров, у мужин - 94 сантиметра.

В числе симптомов, на которые нужно обратить внимание Ирина Пожалостина назвала жажду, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, зуд кожи и половых органов.

Врач советует регулярно записываться на профилактические приемы к эндокринологу, сдавать кровь на глюкозу, иногда врач может назначить анализ крови на гликированный гемоглобин.

Профилактика сахарного диабета свящана в первую очередь с изменением образа жизни: нужно больше двигаться и придерживаться принципов здорового питания, при котором в рационе будет в досточном окличестве белка и клетчатки.