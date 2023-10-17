Врач перечислил восемь полезных при сахарном диабете продуктов

Поддерживать уровень глюкозы в крови на безопасном можно в том числе с помощью некоторых продуктов. Их назвал врач Олег Абакумов. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

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По словам специалиста, людям с сахарным диабетом стоит включить в рацион семена чиа. В них много клетчатки, полезных жиров, омега-3, кальция и антиоксидантов.

"Исследования показывают, что употребление семян с высокоуглеводной пищей снижает постпрандиальный уровень глюкозы (через 2 часа после приема пищи) и инсулина у здоровых людей, а также улучшает контроль сахара в крови и липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом второго типа", — объясняет Олег Абакумов.

Еще один полезный продукт - темный шоколад, поскольку какао улучшает чувствительность к инсулину. Но важно обращать внимание, чтобы его содержание составляло минимум 85%. В сутки можно съесть не более 25-40 граммов.

Как отметил врач, кофе снижает риск развития диабета на 7 процентов. Но пить его лучше до 15 часов дня.